Maignan 5 : il n’a pas de faute particulière à se reprocher, mais il encaisse tout de même 4 buts, ce qui fait beaucoup.

Tomori 6,5 : de plus en plus à l’aise au poste de latéral droit, il accompagne Hutchinson dans les actions offensives. Son timing est parfait sur la passe décisive pour Cisse : l’Anglais inscrit son nom sur la feuille de match. Seule fausse note : le problème musculaire qui l’oblige à sortir à la pause. (à partir de la 46e, Modric 5,5 : il peine à trouver une ouverture, les déplacements des attaquants étant inexistants)

De Winter 4,5 : Amorim ne demande pas un marquage individuel, mais pas non plus de défendre à un mètre de son adversaire comme l’a fait le défenseur belge ce soir. Il a au moins 3 des 4 buts encaissés sur la conscience.

Pavlovic 5 : il n’est pas au mieux, et cela se voit tout de suite : il perd de nombreux duels face à Odgaard.

Estupinan 5,5 : dès son premier ballon touché, San Siro gronde et les choses se compliquent immédiatement pour l’ancien joueur de Brighton. Il commet beaucoup d’erreurs dans les 10 premières minutes, offrant des ballons à l’adversaire. Il relève la tête à partir du milieu de la première période, mais sa prestation reste globalement brouillonne. (à partir de la 58e, Diawara 5 : pour ses premières minutes à San Siro, il paie clairement son émotion. Et le Milan encaisse deux buts précisément dans sa zone)

Hutchinson 6 : il récupère le ballon avec férocité face à Theate, presque à l’entrée de la surface adverse, et adresse une passe décisive parfaite à Cisse. Il fait bien son travail. (à partir de la 58e, Pulisic 5 : il touche beaucoup de ballons, mais ne trouve aucune ouverture, seulement des portes fermées)

Musah 5 : sa pire prestation de la saison. Il offre le ballon qui permet à Bologne d’ouvrir le score. Repositionné latéral, il apporte peu offensivement en seconde période.

Jashari 6 : le seul au milieu de terrain à créer du jeu et à faire preuve d’un peu d’initiative avec lucidité.

Bartesaghi 5 : il recule de deux pas par rapport à sa prestation de très haut niveau contre l’Udinese, et pas seulement à cause de son malheureux but contre son camp. Mauvais dans les deux phases de jeu. (à partir de la 62e, Camarda 5,5 : il passe près du but de la tête, mais c’est peut-être davantage une occasion manquée qu’un manque de chance. Il perd le ballon qui conduit au 2-4 pour Bologne)

Cisse 6,5 : une première période de rêve, avec son premier doublé à San Siro en pur attaquant. Mauvais, très mauvais, en seconde période.

Ramos 5 : Goncalo, il y a un problème ? Il perd tous ses duels et ne tire jamais au but. (à partir de la 88e, Comotto non noté)





Entr. Amorim 5 : ses changements amènent l’équipe à défendre sur sa propre ligne de but. Cette fois, son influence est négative.