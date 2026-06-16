La révolution menée par le Milan est totale. Après la nomination officielle de l’entraîneur Ruben Amorim, le club place désormais Bobby Gardiner à la tête du recrutement. En attendant l’arrivée du duo allemand de l’Eintracht Francfort, Markus Krosche et Timmo Hardung, cette nomination interne confirme la profonde restructuration en cours. Un choix « maison », puisque l’Anglais avait déjà rejoint les Rossoneri en 2019 comme analyste de recrutement sportif, responsable de la recherche de nouveaux joueurs.
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AC Milan : Bobby Gardiner est nommé nouveau responsable du recrutement. Arrivé au club en 2019, il fournissait déjà des données à Geoffrey Moncada et a contribué à la sélection du nouvel entraîneur
LE PROFIL
Né en 1992 et originaire de l’Angleterre, Gardiner se distingue dès son plus jeune âge en analysant le football à travers les données et les chiffres sur des sites sportifs britanniques, tout en poursuivant des études de philosophie, d’économie et de politique à l’université de Durham. Sa maîtrise de l’analyse de données attire l’attention d’Hendrik Almstadt, recruté en 2019 par l’ancien PDG Ivan Gazidis pour superviser l’analyse du marché des transferts et la détection de nouveaux talents au Milan. Sa collaboration de six ans avec Moncada s’est révélée étroite et fructueuse : Bobby lui soumettait directement la short-list des joueurs qu’il ciblait en priorité.
Au cours des deux ou trois dernières années, il a légèrement adapté sa méthode de travail : RedBird avait recruté plusieurs spécialistes de Zelus, de Billie Bean et d’autres structures d’analyse de données. Cette évolution n’a toutefois pas entravé sa capacité à exploiter les statistiques pour évaluer les talents et anticiper leur trajectoire. Son apport a également été salué par l’ex-directeur sportif Igli Tare, qui l’avait suivi sur recommandation de Zachary Athekame.
PRÉSENT AUX RÉUNIONS
Dans les prochains jours, le club officialisera la promotion de Bobby Gardiner au poste de responsable du recrutement des « Rossoneri », une fonction qui s’appuiera fortement sur l’analyse de données. Ces derniers jours, Cardinale, Ibrahimovic et Calvelli ont interrogé plusieurs candidats au poste de directeur sportif, dont Markus Krosche et Devin Ozek. Bobby Gardiner a déjà pris part à ces visioconférences sur Zoom et s’apprête donc à jouer un rôle clé dans la nouvelle ère du club.