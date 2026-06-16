Né en 1992 et originaire de l’Angleterre, Gardiner se distingue dès son plus jeune âge en analysant le football à travers les données et les chiffres sur des sites sportifs britanniques, tout en poursuivant des études de philosophie, d’économie et de politique à l’université de Durham. Sa maîtrise de l’analyse de données attire l’attention d’Hendrik Almstadt, recruté en 2019 par l’ancien PDG Ivan Gazidis pour superviser l’analyse du marché des transferts et la détection de nouveaux talents au Milan. Sa collaboration de six ans avec Moncada s’est révélée étroite et fructueuse : Bobby lui soumettait directement la short-list des joueurs qu’il ciblait en priorité.





Au cours des deux ou trois dernières années, il a légèrement adapté sa méthode de travail : RedBird avait recruté plusieurs spécialistes de Zelus, de Billie Bean et d’autres structures d’analyse de données. Cette évolution n’a toutefois pas entravé sa capacité à exploiter les statistiques pour évaluer les talents et anticiper leur trajectoire. Son apport a également été salué par l’ex-directeur sportif Igli Tare, qui l’avait suivi sur recommandation de Zachary Athekame.