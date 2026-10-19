La France aux pieds de Zachary Athekame, qui l’aurait cru ? Tous les principaux quotidiens sportifs français ont consacré une large place à la prestation du latéral droit suisse lors de la victoire 2-1 de Lyon contre Nice. Sa passe décisive sur le deuxième but de Tessman est un bijou qui confirme la progression fulgurante du joueur né en 2004, à qui Paulo Fonseca a fait confiance dès le départ. Et l’entraîneur portugais pourrait faire le bonheur de son ancien club, l’AC Milan : Athekame reviendra au club plus sûr de lui, plus mûr et avec une valeur marchande au moins deux fois supérieure aux près de 10 millions qu’Igli Tare avait convenus avec les Suisses des Young Boys pour son transfert.
AC Milan, Athekame ne s’arrête plus avec Lyon : il figure parmi les meilleurs de Ligue 1, ce qui filtre sur le mercato de janvier
SEULEMENT DERRIÈRE HAKIMI
Les supporters de Lyon sont fous de ce garçon, qui s’est imposé dès le premier jour grâce à sa personnalité et à ses excellentes qualités techniques. Statistiques à l’appui, Athekame s’impose comme le meilleur latéral droit de Ligue 1 : en 7 apparitions, il a déjà inscrit deux buts et délivré 3 passes décisives. Sur le plan de la valeur pure, il est certainement derrière Hakimi du PSG, mais les chiffres sont clairs et sans équivoque. L’AC Milan observe, satisfait du choix fait l’été dernier.
LES INFORMATIONS QUI FILTRENT SUR UN POSSIBLE RETOUR EN JANVIER
« Athekame ? Nous le suivons, comme les autres joueurs prêtés. En début de saison, je le voyais plutôt comme un Moreira. Je ne sais pas si la situation changera. Le football est ainsi. Il réussit très bien avec Fonseca, puis nous verrons à l'avenir. » C'est en ces termes qu'Amorim avait parlé d'Athekame le 11 octobre dernier, justifiant sa décision de l'envoyer à Lyon dans le cadre d'un prêt sans option d'achat.
Une décision peut-être un peu précipitée, puisque, sur le côté droit, Chukwueze n'a que Hutchinson comme doublure, même si l'Anglais est clairement plus offensif. Athekame ne semble pas encore avoir totalement convaincu Amorim, qui devrait donc difficilement demander son retour au club lors du mercato hivernal, malgré un nombre assez limité de joueurs de couloir droit. Sans oublier que Lyon a obtenu des garanties précises quant à la possibilité de compter sur les services de l'ancien joueur des Young Boys. En attendant, il progresse, prend du plaisir et régale les supporters lyonnais.
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