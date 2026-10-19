« Athekame ? Nous le suivons, comme les autres joueurs prêtés. En début de saison, je le voyais plutôt comme un Moreira. Je ne sais pas si la situation changera. Le football est ainsi. Il réussit très bien avec Fonseca, puis nous verrons à l'avenir. » C'est en ces termes qu'Amorim avait parlé d'Athekame le 11 octobre dernier, justifiant sa décision de l'envoyer à Lyon dans le cadre d'un prêt sans option d'achat.

Une décision peut-être un peu précipitée, puisque, sur le côté droit, Chukwueze n'a que Hutchinson comme doublure, même si l'Anglais est clairement plus offensif. Athekame ne semble pas encore avoir totalement convaincu Amorim, qui devrait donc difficilement demander son retour au club lors du mercato hivernal, malgré un nombre assez limité de joueurs de couloir droit. Sans oublier que Lyon a obtenu des garanties précises quant à la possibilité de compter sur les services de l'ancien joueur des Young Boys. En attendant, il progresse, prend du plaisir et régale les supporters lyonnais.