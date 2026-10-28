Encore ensemble. Adrien Rabiot négocie avec l’AC Milan la prolongation de son contrat, qui expire en juin, avec de fortes chances de parvenir à un accord. Selon les informations de Matteo Moretto et de Fabrizio Romano, après avoir trouvé un accord avec l’entourage de Christian Pulisic sur sa prolongation, pour laquelle il ne manque plus que la signature des contrats, Gerry Cardinale veut parvenir à un accord pour le milieu de terrain français d’ici Noël.
AC Milan : après Christian Pulisic, Adrien Rabiot prolonge, les détails de l’accord
LES DÉTAILS DE L’ACCORD
Rabiot est arrivé à l’AC Milan à l’été 2025 en provenance de Marseille, dans le cadre d’un transfert définitif d’un montant inférieur à 10 millions d’euros. Le Français a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2028, assorti d’un salaire fixe d’environ 5 millions d’euros nets, plus des bonus. Selon La Gazzetta dello Sport la prolongation devrait porter sur deux saisons, avec la possibilité habituelle d’étendre l’accord d’une saison supplémentaire. Rabiot se sent bien à l’AC Milan, mais il veut gagner. La direction du club lui a donné les assurances nécessaires à ce sujet, tout comme Amorim, qui l’a placé au centre du projet depuis son arrivée. Quelques points restent à régler avec sa mère Veronique, qui gère les intérêts de l’ancien joueur du PSG et de Marseille, mais les discussions vont dans le bon sens. Son salaire devrait être comparable à son salaire actuel.
CHIFFRES ET LEADERSHIP
Actuellement sur la touche en raison d’un problème au mollet, Rabiot espère être de nouveau disponible pour le derby contre l’Inter, prévu samedi soir à 20 h 45. C’est aussi le souhait de l’AC Milan, avec lequel il affiche cette saison un bilan de 4 buts et 3 passes décisives en 7 matches de championnat. Sous le maillot de l’AC Milan, il totalise 10 buts et 9 passes décisives en 42 matches. Une contribution importante, à laquelle s’ajoutent le charisme et le leadership qu’il apporte sur le terrain. C’est pourquoi Amorim ne veut pas se passer de lui et Cardinale souhaite poursuivre l’aventure avec lui.
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