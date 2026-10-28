AC Milan : après Christian Pulisic, Adrien Rabiot prolonge, les détails de l’accord

Rabiot est arrivé à l’AC Milan à l’été 2025 en provenance de Marseille, dans le cadre d’un transfert définitif d’un montant inférieur à 10 millions d’euros. Le Français a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2028, assorti d’un salaire fixe d’environ 5 millions d’euros nets, plus des bonus. Selon La Gazzetta dello Sport la prolongation devrait porter sur deux saisons, avec la possibilité habituelle d’étendre l’accord d’une saison supplémentaire. Rabiot se sent bien à l’AC Milan, mais il veut gagner. La direction du club lui a donné les assurances nécessaires à ce sujet, tout comme Amorim, qui l’a placé au centre du projet depuis son arrivée. Quelques points restent à régler avec sa mère Veronique, qui gère les intérêts de l’ancien joueur du PSG et de Marseille, mais les discussions vont dans le bon sens. Son salaire devrait être comparable à son salaire actuel.



