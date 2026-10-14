AC Milan : Amorim travaille à la progression de Hutchinson, qui jouera contre Salzbourg. Ce qui filtre sur son avenir

Né le 30 octobre 2003 dans une petite localité de la périphérie de Londres, tenté par la sélection jamaïcaine avant de choisir celle de l’Angleterre, avec laquelle il a remporté l’Euro Espoirs en 2025, Hutchinson a d’abord été formé au centre de formation d’Arsenal, puis à celui de Chelsea. Il a fait ses débuts en Premier League avec ce dernier avant de franchir un cap en deux ans à Ipswich Town, d’abord en Championship puis dans l’élite. Son expérience à Nottingham Forest a été décevante à tous points de vue, mais Amorim ne doute pas de son talent, au point de l’appeler à l’AC Milan : la plus grande occasion de sa carrière. Hutchinson l’a acceptée avec beaucoup d’enthousiasme, même si les conditions financières semblent d’emblée compromettre un éventuel projet d’achat de l’AC Milan : après avoir déboursé 4 millions pour le prêt payant, le club devrait verser près de 50 millions de plus pour lever l’option d’achat cet été.