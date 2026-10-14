Il n’a pas réussi à devenir une star du championnat anglais. Il espère le devenir à l’AC Milan en aidant cet entraîneur dont il a gâché les débuts. Hutchinson compte sur l’estime d’Amorim pour franchir un cap dans le football italien sous le maillot de l’AC Milan. Faire mieux qu’en Angleterre ne sera pas si difficile : son bilan y est de 4 buts et 7 passes décisives en 63 apparitions. À condition toutefois d’obtenir plus de temps de jeu que lors de ses sept premières apparitions cette saison. Il n’a été titulaire qu’une fois (et pour seulement 45 minutes, NDLR), en Ligue Europa contre Benfica, et n’a disputé que deux bouts de match en Serie A.
AC Milan : Amorim travaille à la progression de Hutchinson, qui jouera contre Salzbourg. Ce qui filtre sur son avenir
LA GRANDE OCCASION
Né le 30 octobre 2003 dans une petite localité de la périphérie de Londres, tenté par la sélection jamaïcaine avant de choisir celle de l’Angleterre, avec laquelle il a remporté l’Euro Espoirs en 2025, Hutchinson a d’abord été formé au centre de formation d’Arsenal, puis à celui de Chelsea. Il a fait ses débuts en Premier League avec ce dernier avant de franchir un cap en deux ans à Ipswich Town, d’abord en Championship puis dans l’élite. Son expérience à Nottingham Forest a été décevante à tous points de vue, mais Amorim ne doute pas de son talent, au point de l’appeler à l’AC Milan : la plus grande occasion de sa carrière. Hutchinson l’a acceptée avec beaucoup d’enthousiasme, même si les conditions financières semblent d’emblée compromettre un éventuel projet d’achat de l’AC Milan : après avoir déboursé 4 millions pour le prêt payant, le club devrait verser près de 50 millions de plus pour lever l’option d’achat cet été.
LE PLAN D’AMORIM
La longue trêve liée aux matches de la Ligue des nations a permis à Amorim d’intensifier le travail individuel avec les joueurs de l’effectif restés s’entraîner à Milanello. Hutchinson a notamment fait l’objet d’un travail particulier : l’entraîneur portugais a déjà annoncé en conférence de presse avoir beaucoup travaillé avec Omari. Dans quel but ? L’intégrer à ses schémas et à sa philosophie de jeu, avec l’ambition de pouvoir l’utiliser à deux postes : milieu offensif gaucher et doublure de Chukwueze en tant que piston. Contre Salzbourg, il disputera de nouvelles minutes. Reste à savoir s’il entrera en cours de match ou, bien plus probablement, s’il débutera la rencontre.
AVENIR COMPLIQUÉ
Amorim prépare un plan pour Htuchinson avec un autre objectif en tête : tenter de lui ouvrir une possibilité de rester à l’AC Milan. Le joueur né en 2003 sait qu’il doit faire bien plus que l’ordinaire pour convaincre l’AC Milan de miser sur lui en investissant pas moins de 50 millions pour son transfert. L’histoire du marché des transferts ces dernières années montre aussi qu’il est possible de renégocier des accords en rendant caduque la première option d’achat. Et un agent aussi influent et compétent que Bertolucci trouve toujours une solution pour les joueurs qu’il représente. Mais d’abord, c’est à Hutchinson de travailler pour surprendre comme à Chelsea et ne pas décevoir comme à Nottingham Forrest.
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