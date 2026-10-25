La joie de Cardinale, interrogé au coup de sifflet final par TeleLombardia, résume parfaitement une soirée qui a vu l’AC Milan relever la tête après sa lourde défaite en Ligue Europa contre Bornemouth. « Je suis très heureux, je reste à Milan toute la semaine », a déclaré le patron de l’AC Milan. Après le match, Amorim a lui aussi reçu des félicitations pour sa composition d’équipe surprise, avec Diawara au poste de latéral et Hutchinson libre de se déplacer. Un choix qui a porté ses fruits sur toute la ligne face à une Udinese en régression et de plus en plus en difficulté.
AC Milan, Amorim stratège : Diawara, Hutchinson et Bartesaghi sont les nouveaux atouts pour rester dans les places qualificatives pour la Ligue des champions
LE COURAGE DES IDÉES
Malgré les nombreuses critiques reçues après le 3-0 de Bounemouth et la malchance d’avoir perdu sur blessure Moreira, Rabiot et Gila d’un seul coup, Amorim est resté fidèle à sa ligne de conduite. Et il s’est imposé avec la manière, en ayant le courage de ses idées. Que ceux qui s’attendaient à une défense à quatre avec Tomori au poste de latéral droit et Diawara, titulaire sur le côté gauche pour ses débuts en Serie A, lèvent la main ! L’AC Milan a verrouillé les couloirs face à l’Udinese, étouffant sa principale arme offensive. Le reste a été une démonstration de solidité et de classe. Celles de Modric et Pulisc, qui ont fait basculer le match en faveur de l’AC Milan.
DE NOUVELLES RESSOURCES
L’AC Milan quitte Udine avec deux motifs de satisfaction qui témoignent d’une confiance retrouvée : il est toujours invaincu en championnat et a obtenu les réponses attendues de ceux qui jouaient moins. Bartesaghi s’est particulièrement distingué : dans son nouveau rôle d’ailier gauche, il a livré une prestation remarquable, rassurante au vu de la période difficile traversée par Estupinan et du problème physique dont a été victime Moreira. Hutchinson a lui aussi été excellent, montrant qu’il pouvait faire la différence lorsqu’il est déchargé de consignes défensives strictes. De nouvelles ressources pour un AC Milan qui avance, toujours plus soudé autour d’Amorim.
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