AC Milan, Amorim stratège : Diawara, Hutchinson et Bartesaghi sont les nouveaux atouts pour rester dans les places qualificatives pour la Ligue des champions

Malgré les nombreuses critiques reçues après le 3-0 de Bounemouth et la malchance d’avoir perdu sur blessure Moreira, Rabiot et Gila d’un seul coup, Amorim est resté fidèle à sa ligne de conduite. Et il s’est imposé avec la manière, en ayant le courage de ses idées. Que ceux qui s’attendaient à une défense à quatre avec Tomori au poste de latéral droit et Diawara, titulaire sur le côté gauche pour ses débuts en Serie A, lèvent la main ! L’AC Milan a verrouillé les couloirs face à l’Udinese, étouffant sa principale arme offensive. Le reste a été une démonstration de solidité et de classe. Celles de Modric et Pulisc, qui ont fait basculer le match en faveur de l’AC Milan.