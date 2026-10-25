La joie de Cardinale, interrogé après le match par TeleLombardia, résume parfaitement une soirée qui a vu l’AC Milan relever la tête après sa lourde défaite en Ligue Europa contre Bornemouth. « Je suis très content, je reste à Milan toute la semaine », a déclaré le patron de l’AC Milan. Après le match, Amorim a lui aussi reçu des compliments pour sa composition surprise, avec Diawara au poste de latéral et Hutchinson libre de se déplacer sur le terrain. Un choix qui a fait la différence sur tous les plans face à une Udinese en recul et de plus en plus en difficulté.
AC Milan, Amorim stratège : Diawara, Hutchinson et Bartesaghi sont les nouveaux atouts pour conserver une place qualificative pour la Ligue des champions
LE COURAGE DES IDÉES
Malgré les nombreuses critiques essuyées après le 3-0 de Bounemouth et la malchance d’avoir perdu Moreira, Rabiot et Gila sur blessure d’un seul coup, Amorim est resté fidèle à sa ligne de conduite. Et il a signé une belle victoire, avec le courage de ses idées. Que ceux qui s’attendaient à une défense à quatre, avec Tomori au poste de latéral droit et Diawara, pour ses débuts en Serie A, titulaire sur le côté gauche, lèvent la main ! L’AC Milan a fermé les côtés à l’Udinese, étouffant sa principale arme offensive. Le reste a été une démonstration de solidité et de classe. Celles de Modric et de Pulisc, qui ont fait basculer le match en faveur de l’AC Milan.
DE NOUVELLES RESSOURCES
L’AC Milan quitte Udine avec deux enseignements qui témoignent d’une assurance retrouvée : il est toujours invaincu en championnat et a obtenu les réponses attendues de la part de joueurs qui avaient moins de temps de jeu. La grande satisfaction est sans conteste Bartesaghi, auteur d’une excellente prestation dans son nouveau rôle sur l’aile gauche, plus haut sur le terrain. De quoi rassurer, compte tenu des difficultés actuelles d’Estupinan et du problème physique rencontré par Moreira. Hutchinson a lui aussi été très bon, montrant qu’il pouvait être décisif lorsqu’il est libéré de consignes défensives strictes. De nouvelles ressources pour un Milan qui avance, toujours plus uni autour d’Amorim.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles