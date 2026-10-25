Malgré les nombreuses critiques essuyées après le 3-0 de Bounemouth et la malchance d’avoir perdu Moreira, Rabiot et Gila sur blessure d’un seul coup, Amorim est resté fidèle à sa ligne de conduite. Et il a signé une belle victoire, avec le courage de ses idées. Que ceux qui s’attendaient à une défense à quatre, avec Tomori au poste de latéral droit et Diawara, pour ses débuts en Serie A, titulaire sur le côté gauche, lèvent la main ! L’AC Milan a fermé les côtés à l’Udinese, étouffant sa principale arme offensive. Le reste a été une démonstration de solidité et de classe. Celles de Modric et de Pulisc, qui ont fait basculer le match en faveur de l’AC Milan.