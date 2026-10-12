Darryl Bakola a décroché la palme du meilleur joueur du match face à l’AC Milan. Une prestation complète et pleine de maturité, alors qu’il est seulement né en 2007. Il obtient un bon 7 dans les notes, sous les yeux d’un Ruben Amorim sincèrement surpris par les qualités du prodige arrivé en janvier de Marisglia pour 10 millions, plus 2 millions de bonus, afin de conquérir la Serie A.





Dans un paysage international qui manque de milieux de terrain box-to-box dotés d’une belle technique et d’une forte projection offensive, le jeune talent de Sassuolo est désormais une cible bien identifiée par tous les recruteurs européens. Les admirateurs du Français sont nombreux et comptent désormais un nouveau membre : l’AC Milan.