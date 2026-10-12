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grafica Bakola MilanGetty Images
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AC Milan, Amorim sous le charme de Bakola : le joueur né en 2007 qui s’inspire de Pogba et plaît aussi à la Roma et à la Juventus

Milan AC

AC Milan : Amorim a été très surpris par les qualités de Bakola lors de la rencontre au Mapei Stadium

Darryl Bakola a décroché la palme du meilleur joueur du match face à l’AC Milan. Une prestation complète et pleine de maturité, alors qu’il est seulement né en 2007. Il obtient un bon 7 dans les notes, sous les yeux d’un Ruben Amorim sincèrement surpris par les qualités du prodige arrivé en janvier de Marisglia pour 10 millions, plus 2 millions de bonus, afin de conquérir la Serie A.


 Dans un paysage international qui manque de milieux de terrain box-to-box dotés d’une belle technique et d’une forte projection offensive, le jeune talent de Sassuolo est désormais une cible bien identifiée par tous les recruteurs européens. Les admirateurs du Français sont nombreux et comptent désormais un nouveau membre : l’AC Milan.

  • Voici pourquoi il plaît à l’AC Milan

    Avec plus de 300 minutes de jeu en Serie A, beaucoup de courses, des passes toujours précises et une passe décisive pour Bowie sur le but du 2-1 provisoire face à la Juventus, Bakola a gagné la confiance d’Aquilani. L’entraîneur l’accompagne dans une progression importante, comme il l’avait fait l’an dernier à Catanzaro avec Cisse et Favasuli. Meneur de jeu, milieu offensif ou relayeur, Bakola aime avoir le ballon dans les pieds : ce n’est pas un foudre de guerre, mais un joueur de possession qui pense verticalement. Exactement le profil qui plaît à Ruben Amorim. Darryl est un joueur qui se projette vers l’avant, capable d’accélérer rapidement balle au pied et à l’aise pour recevoir le ballon et se déplacer dans les petits espaces.

  • COÛT ET CONCURRENCE

    C’est l’ancien administrateur délégué de Sassuolo Giovanni Carnevali, aujourd’hui à la Juventus, qui l’a recruté en janvier dernier pour 10 millions. C’était le dernier grand coup du dirigeant de la Juventus avant son départ pour Turin. Une intuition payante, qui trace une voie pour l’avenir : la Juventus dispose d’un accès privilégié au joueur, également signalé au duo Gasperini-D’Amico pour la Roma. Son profil plaît et il sera suivi pour voir s’il peut devenir un nouveau Konè. Sa valeur ? Elle a au moins doublé par rapport à février, mais avec des prestations comme celle livrée hier contre l’AC Milan, elle pourrait dépasser la barre des 30 millions.

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