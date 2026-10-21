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Loftus-Cheek MilanGetty Images
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AC Milan : Amorim prépare une rotation en vue du match contre Bournemouth, place à Loftus-Cheek et Cisse, la décision concernant Camarda

Milan AC

Demain soir face à Bournemouth, Ruben Amorim procédera à plusieurs changements par rapport au dernier match de championnat contre l’Atalanta.

Sous une pluie incessante, l’AC Milan a effectué sa dernière séance d’entraînement ce matin à Milanello : les nouvelles ne sont pas bonnes pour Amorim, qui devra se passer de Chukwueze. Le problème à la hanche du Nigérian n’est pas passager et il risque d’être indisponible un bon moment. Le jeune défenseur bulgare de Milan Futuro, Valeri Vladimirov, a été intégré à l’équipe première. Goncalo Ramos s’est lui aussi arrêté pendant la séance : l’attaquant portugais souffre d’une surcharge musculaire au mollet et passera demain des examens pour déterminer l’ampleur exacte du problème.

Au Vitality Stadium de Bournemouth, l’AC Milan alignera une équipe très différente de celle qui a battu l’Atalanta dimanche dernier : Ruben Amorim procédera certainement à des changements.

  • Tomori joue

    Le capitaine Maignan ne connaît pas le mot rotation et sera bien sur le terrain face à Bournemouth en Ligue Europa. Amorim maintient sa confiance en Tomori, qui devrait permettre à De Winter de souffler, avec Gila de retour dans l’axe et Pavlovic à gauche. Le défenseur anglais retrouve une place de choix dans l’effectif, notamment pour les rencontres internationales.

  • JASHARI À LA BAGUETTE

    Selon les dernières informations en provenance de Milanello, Amorim a choisi de titulariser Jashari à la mène, tandis que Modric débutera sur le banc afin d’être au meilleur de sa forme pour le prochain match de championnat sur le terrain de l’Udinese. Reste à savoir si Rabiot, leader et titulaire indiscutable aux yeux d’Amorim, ou Musah évoluera aux côtés de l’international suisse. Bartesaghi se dirige vers une titularisation sur le côté gauche, avec Moreira sur le flanc opposé.

  • CAMARDA ET CISSE

    En attaque, Amorim mise sur la jeunesse, et même sur les jeunes internationaux italiens : Cisse jouera aux côtés de Camarda, avec l’espoir que l’attaquant inscrive le but qui pourrait marquer un tournant dans sa saison. Une place est également prévue pour Loftus-Cheek en soutien de l’attaque, afin de profiter de la puissance physique de l’Anglais dans un match qui s’annonce particulièrement intense.

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