Sous une pluie incessante, l’AC Milan a effectué sa dernière séance d’entraînement ce matin à Milanello : les nouvelles ne sont pas bonnes pour Amorim, qui devra se passer de Chukwueze. Le problème à la hanche du Nigérian n’est pas passager et il risque d’être indisponible un bon moment. Le jeune défenseur bulgare de Milan Futuro, Valeri Vladimirov, a été intégré à l’équipe première. Goncalo Ramos s’est lui aussi arrêté pendant la séance : l’attaquant portugais souffre d’une surcharge musculaire au mollet et passera demain des examens pour déterminer l’ampleur exacte du problème.

Au Vitality Stadium de Bournemouth, l’AC Milan alignera une équipe très différente de celle qui a battu l’Atalanta dimanche dernier : Ruben Amorim procédera certainement à des changements.