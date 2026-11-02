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Une protestation très originale, qui peut aussi être interprétée comme une provocation destinée à faire parler. Les supporters de l'AC Milan ne pourront pas entrer au stade Ferraris pour assister au match contre le Genoa ? Alors ils iront à l'aquarium de Gênes. L'initiative a été annoncée par la Curva Sud de l'AC Milan avant la rencontre prévue dimanche 8 novembre à 15 heures. Amorim espère que le déplacement sera autorisé dans les prochaines heures pour les supporters de l'AC Milan résidant en Lombardie. Il sait à quel point ils peuvent faire la différence, comme lors du derby. Le match contre l'équipe de De Rossi est pris très au sérieux par l'AC Milan. C'est pourquoi son entraîneur devra gérer ses ressources jeudi prochain à San Siro, contre le Ferencváros, lors de la quatrième journée de Serie A.