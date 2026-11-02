Une protestation très originale, qui peut aussi être interprétée comme une provocation destinée à faire parler. Les supporters de l'AC Milan ne pourront pas entrer au stade Ferraris pour assister au match contre le Genoa ? Alors ils iront à l'aquarium de Gênes. L'initiative a été annoncée par la Curva Sud de l'AC Milan avant la rencontre prévue dimanche 8 novembre à 15 heures. Amorim espère que le déplacement sera autorisé dans les prochaines heures pour les supporters de l'AC Milan résidant en Lombardie. Il sait à quel point ils peuvent faire la différence, comme lors du derby. Le match contre l'équipe de De Rossi est pris très au sérieux par l'AC Milan. C'est pourquoi son entraîneur devra gérer ses ressources jeudi prochain à San Siro, contre le Ferencváros, lors de la quatrième journée de Serie A.
AC Milan : Amorim prépare deux rendez-vous, en Ligue Europa et en Serie A. Ses choix de composition face à Ferencvaros et au Genoa
Qui joue contre le Ferenacvaros ?
Face aux Hongrois du Ferencváros, Maignan sera absent : il doit purger un match de suspension après son carton rouge à Bournemouth. Torriani est prêt à le remplacer. Amorim dispose de peu d’options pour faire tourner en défense en raison des blessures de Tomori et Gabbia : Terracciano pourrait avoir sa chance à droite, avec Gila, l’un de De Winter et Pavlovic (le premier étant favori), et Estupinan à gauche. Au milieu, Jashari est assuré d’une place, tandis que Musah et Rabiot sont en concurrence pour compléter l’entrejeu. Modric sera laissé au repos. Hutchinson devrait évoluer à droite derrière l’attaquant, tandis que Bartesaghi occupera le côté gauche, avec Cisse en soutien de Goncalo Ramos.
QUI JOUE CONTRE LE GENOA ?
Dimanche, au Ferrarsi face au Genoa, l’AC Milan devra bien aborder cette rencontre pour éviter de donner confiance à une équipe coriace et à un public qui sait porter ses favoris. Maignan retrouvera sa place dans les buts de l’AC Milan, avec le retour de Gila à droite, De Winter et Pavlovic à gauche. Au milieu de terrain, le trio vu lors du derby devrait être reconduit, avec Rabiot libre de se projeter entre Musah et Modric. Diawara occupera tout le couloir gauche, tandis que Moreira évoluera sur le flanc opposé. En attaque, Pulisic reviendra en soutien de Ramos.
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