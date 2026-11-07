Selon La Gazzetta dello Sport, Amorim n’a apprécié ni l’attitude collective ni celle de certains joueurs : Alphadjo Cisse, l’un des principaux protagonistes du début de saison, tout juste convoqué pour la première fois en équipe d’Italie, ne s’est fait remarquer que par son carton jaune et a été remplacé à la mi-temps, alors qu’il n’avait joué qu’une poignée de minutes dans le derby. L’international italien a tout juste 20 ans et Amorim lui avait déjà gentiment tiré les oreilles par le passé, pour éviter qu’il ne s’enflamme après ses débuts tonitruants sous le maillot de l’AC Milan. Jeudi, son remplacement après 45 minutes en a dit encore plus long que le discours de l’entraîneur portugais à la fin du match. Mais Bartesaghi, Terracciano, Jashari et Musah sont dans le même cas que Cisse