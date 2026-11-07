Amorim s’est montré très dur après le match contre le Ferencvaros, aussi bien lors de ses interventions sur les différentes chaînes de télévision que, plus tôt déjà, dans le vestiaire. L’entraîneur portugais a jugé tout simplement inacceptable l’attitude affichée par son équipe face à la formation hongroise, une attitude qui a, de fait, compromis son parcours en Ligue Europa.
AC Milan : Amorim passe un savon à Cisse après la défaite décevante face au Ferenncvaros. L’attaquant avait été remplacé à la mi-temps
REMONTÉE DE BRETELLES
Selon La Gazzetta dello Sport, Amorim n’a apprécié ni l’attitude collective ni celle de certains joueurs : Alphadjo Cisse, l’un des principaux protagonistes du début de saison, tout juste convoqué pour la première fois en équipe d’Italie, ne s’est fait remarquer que par son carton jaune et a été remplacé à la mi-temps, alors qu’il n’avait joué qu’une poignée de minutes dans le derby. L’international italien a tout juste 20 ans et Amorim lui avait déjà gentiment tiré les oreilles par le passé, pour éviter qu’il ne s’enflamme après ses débuts tonitruants sous le maillot de l’AC Milan. Jeudi, son remplacement après 45 minutes en a dit encore plus long que le discours de l’entraîneur portugais à la fin du match. Mais Bartesaghi, Terracciano, Jashari et Musah sont dans le même cas que Cisse
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