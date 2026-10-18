L’AC Milan s’impose, convainc pendant plus d’une heure et grimpe à la quatrième place du classement, à 4 points de l’Inter, leader. Surtout, le club reste invaincu en championnat, ce qui n’allait pas de soi au vu du calendrier qui a été le sien depuis le début de la saison. Un joueur se distingue : Adrien Rabiot a inscrit quatre buts en seulement 7 matchs. Le Français a participé à 44,44 % des buts de l’AC Milan cette saison, avec également trois passes décisives. Tout simplement dominant.
AC Milan : Amorim laisse Rabiot libre de faire la différence et fait dérailler le plan de l’Atalanta. Le Français est désormais un leader
SANS RÔLE
La clé tactique du plan de jeu d’Amorim a été de libérer Rabiot : le milieu de terrain de 32 ans choisissait quel espace attaquer et où se placer pour créer du jeu. Parfois milieu offensif, parfois milieu défensif et souvent relayeur, ses déplacements ont constamment désorienté les joueurs de l’Inter, qui n’ont pas réussi à opposer la moindre résistance. Quand Modric s’excentrait pour recevoir le ballon dans sa moitié de terrain, Rabiot attaquait dans l’axe. Quand Musah tentait de casser la ligne, Rabiot se plaçait dans la surface de réparation, prêt à frapper au but. Comme sur le but du 2-0.
Leader du vestiaire
On a beaucoup écrit sur Rabiot au cours de sa carrière, souvent en reprenant le même récit : un joueur fort, très fort même, mais aussi un peu individualiste. Cette image est désormais bien loin de la réalité : il exhorte ses coéquipiers et le public de San Siro, comme Gattuso en son temps, et prend toujours ses responsabilités après les matches, appelant l’équipe à corriger ses points faibles, notamment sur le plan de la mentalité. Un capitaine sans brassard qui fait le bonheur d’Amorim et de l’AC Milan. En attendant sa prochaine prolongation de contrat jusqu’en 2030.
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