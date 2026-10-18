AC Milan : Amorim laisse Rabiot libre de faire la différence et fait dérailler le plan de l’Atalanta. Le Français est désormais un leader

On a beaucoup écrit sur Rabiot au cours de sa carrière, souvent en reprenant le même récit : un joueur fort, très fort même, mais aussi un peu individualiste. Cette image est désormais bien loin de la réalité : il exhorte ses coéquipiers et le public de San Siro, comme Gattuso en son temps, et prend toujours ses responsabilités après les matches, appelant l’équipe à corriger ses points faibles, notamment sur le plan de la mentalité. Un capitaine sans brassard qui fait le bonheur d’Amorim et de l’AC Milan. En attendant sa prochaine prolongation de contrat jusqu’en 2030.