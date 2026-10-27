Les absences sont nombreuses du côté de l’AC Milan et, pour Amorim, il ne sera pas facile de gérer les deux matches, contre Bologne demain et contre l’Inter samedi à San Siro. Les choix sont presque imposés en défense : Tomori sera reconduit au poste de latéral droit après sa bonne prestation contre l’Udinese, avec Pavlovic et De Winter en charnière centrale, tandis que le seul doute concerne le côté gauche, où Estupinan a l’avantage sur le jeune Français Diawara.
AC Milan : Amorim envisage un coup de surprise avec Cisse en faux neuf et Goncalo Ramos au repos
Place à Cissé
Après avoir débuté sur le banc à Udine, Cisse aura sa chance face à Bologne. Amorim alignera d’entrée le talent italien, qui avait brillé sur le terrain de Salzbourg en Ligue Europa avec un triplé historique. Les derniers doutes sur le rôle qu’occupera l’ancien joueur de Catanzaro seront levés dans les prochaines heures.
FAUX NEUF
Selon les informations recueillies par notre rédaction, Amorim envisagerait d’accorder un match de repos à Ramos en vue du derby de samedi. L’idée serait d’aligner Cisse en faux neuf : ce ne serait pas une première, puisque le jeune talent de l’AC Milan avait déjà évolué à ce poste avec l’équipe d’Italie des moins de 21 ans contre la Pologne, ainsi qu’en Ligue Europa contre Bornemouth.
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