Les absences sont nombreuses du côté de l’AC Milan et, pour Amorim, il ne sera pas facile de gérer les deux matches, contre Bologne demain et contre l’Inter samedi à San Siro. Les choix sont presque imposés en défense : Tomori sera reconduit au poste de latéral droit après sa bonne prestation contre l’Udinese, avec Pavlovic et De Winter en charnière centrale, tandis que le seul doute concerne le côté gauche, où Estupinan a l’avantage sur le jeune Français Diawara.