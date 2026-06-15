Le feu vert définitif du patron rossonero Gerry Cardinale – qui, dans la nuit italienne, a assisté à l’événement UFC 250 à la Maison Blanche à Washington en compagnie du conseiller principal de Red Bird, Zlatan Ibrahimovic – était la dernière pièce du puzzle. Ruben Amorim est désormais bel et bien le nouvel entraîneur du Milan. Selon le quotidien portugais A Bola, des informations confirmées par Matteo Moretto, l’ancien entraîneur du Sporting Braga, du Sporting Lisbonne et de Manchester United est attendu en Italie dans les prochaines heures.
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AC Milan a trouvé un accord total avec Ruben Amorim : le technicien portugais sera le nouvel entraîneur du club rossonero. Il s’engagera jusqu’en 2028 et doit arriver en Italie dans les prochaines heures
LES MODALITÉS DE L’ACCORD
En attendant que le Milan communique les dates précises de la signature du contrat valable jusqu'au 30 juin 2028 (avec une option en faveur du club pour une saison supplémentaire), on apprend dans les colonnes de A Bola que l’accord est total et prévoit un salaire net de 3,5 millions d’euros par saison, ainsi que des primes liées à la fois à l’Europa League, que les Rossoneri disputeront l’an prochain, et à la qualification pour la Ligue des champions 2027/2028, objectif prioritaire de la direction du club.
Le Manchester United économise également
Ruben Amorim, qui comptait initialement prendre une année sabbatique pour digérer son limogeage de Manchester United, a immédiatement accepté la proposition du Milan AC, club dont il avait confié en 2017 qu’il constituait l’un de ses grands rêves. Sa signature, attendue entre aujourd’hui et demain, le liant au club lombard jusqu’en 2028, devrait également satisfaire Manchester United : le club anglais, qui l’avait recruté en novembre 2024, économisera environ 16 millions de livres (soit près de 20 millions d’euros) grâce à la résiliation anticipée de son contrat.