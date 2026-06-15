AC Milan a trouvé un accord total avec Ruben Amorim : le technicien portugais sera le nouvel entraîneur du club rossonero. Il s’engagera jusqu’en 2028 et doit arriver en Italie dans les prochaines heures

En attendant que le Milan communique les dates précises de la signature du contrat valable jusqu'au 30 juin 2028 (avec une option en faveur du club pour une saison supplémentaire), on apprend dans les colonnes de A Bola que l’accord est total et prévoit un salaire net de 3,5 millions d’euros par saison, ainsi que des primes liées à la fois à l’Europa League, que les Rossoneri disputeront l’an prochain, et à la qualification pour la Ligue des champions 2027/2028, objectif prioritaire de la direction du club.