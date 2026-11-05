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Habemus directeur du football. L’AC Milan a lancé le compte à rebours pour accueillir Markus Krosche comme responsable du football. Le dirigeant allemand de 46 ans a officiellement quitté l’Eintracht Francfort le 18 octobre 2026 dernier, après avoir demandé au club allemand d’être déchargé de ses fonctions. Le dirigeant n’était toutefois pas totalement libre : son contrat avec l’Eintracht avait en effet une échéance normale fixée au 30 juin 2028. L’accord contenait en effet une clause libératoire comprise entre 5 et 7 millions d’euros. Fort de son accord total avec Krosche, Cardinale a négocié avec l’Eintracht Francfort pour trouver un compromis : le club de la via Aldo Rossi versera 3,5 millions d’euros au club allemand.