Habemus directeur du football. L’AC Milan a lancé le compte à rebours pour accueillir Markus Krosche comme responsable du football. Le dirigeant allemand de 46 ans a officiellement quitté l’Eintracht Francfort le 18 octobre 2026 dernier, après avoir demandé au club allemand d’être déchargé de ses fonctions. Le dirigeant n’était toutefois pas totalement libre : son contrat avec l’Eintracht avait en effet une échéance normale fixée au 30 juin 2028. L’accord contenait en effet une clause libératoire comprise entre 5 et 7 millions d’euros. Fort de son accord total avec Krosche, Cardinale a négocié avec l’Eintracht Francfort pour trouver un compromis : le club de la via Aldo Rossi versera 3,5 millions d’euros au club allemand.
AC Milan, 3,5 millions à l’Eintracht Francfort pour Krosche : Cardinale travaille à reformer son duo avec Hardung, ce qui filtre
DÉJÀ À MILAN ?
Le compte X Inside Eintracht, très bien informé de l’actualité de l’Eintracht, a révélé que Krösche se trouve déjà à Milan. La nomination officielle du dirigeant allemand devrait intervenir le 1er janvier 2027, au moment même de l’ouverture du mercato hivernal. Krosche souhaitait d’abord prendre une période de repos pour recharger ses batteries après une dernière saison très éprouvante à tous les égards.
Krosche veut Hardung comme directeur sportif de l’AC Milan
Le maître veut emmener avec lui son meilleur élève : malgré la récente confirmation de l’Eintracht Francfort, l’AC Milan n’a pas renoncé à l’idée de faire venir à Milan le bras droit de Krösche, Timmo Hardung, un profil demandé expressément par Krösche lui-même pour poursuivre leur collaboration fructueuse à Francfort. Du côté allemand, en revanche, l’Eintracht a déjà trouvé son successeur : selon Kicker et Sky Germany, Joti Chatzialexiou prendra les fonctions de nouveau directeur général et de responsable du secteur sportif. Il y a de bonnes chances que l’opération aboutisse dans les prochains jours.
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