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« Abus de pouvoir » : Gianni Infantino fait face à une contestation officielle visant à lui interdire la présidence de la FIFA
FairSquare réclame l’interdiction de candidature d’Infantino
FairSquare a soumis une lettre officielle à la commission de gouvernance, d’audit et de conformité de la FIFA, demandant qu’Infantino soit déclaré inéligible à l’élection présidentielle de l’année prochaine. Âgé de 56 ans, il est actuellement le seul candidat à avoir annoncé son intention de se présenter. S’il est réélu, Infantino s’assurerait un quatrième mandat, prolongeant sa présidence jusqu’en 2031. Cependant, FairSquare insiste sur le fait qu’il effectue déjà son troisième et dernier mandat en vertu du règlement de la FIFA.
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Recours juridique contre la remise accordée pour la première période
Infantino est entré en fonction en 2016 après le départ de Sepp Blatter au milieu de scandales de corruption. Le Conseil de la FIFA a convenu en 2022 que ses trois premières années ne comptaient pas dans la limite de trois mandats, car il achevait le mandat interrompu de Blatter. Dans une lettre envoyée le 13 août, FairSquare a demandé que la commission de contrôle revienne sur cette position.
« Nous vous écrivons pour vous demander de déclarer M. Infantino inéligible à un nouveau mandat à la présidence de la FIFA au motif qu’il effectue déjà son troisième et dernier mandat. Une précédente décision de la commission de gouvernance, d’audit et de conformité de ne pas comptabiliser son premier mandat viole clairement la lettre et l’objectif de la disposition statutaire de la FIFA relative à la limitation des mandats présidentiels », indique la lettre, comme cité par The Athletic.
« Le 16 décembre 2022, le Conseil de la FIFA a tenu une réunion à Doha, au Qatar, après laquelle la FIFA a publié un communiqué de presse faisant référence à cette décision : “Le Conseil de la FIFA a également confirmé à l’unanimité son accord avec l’avis de la commission de gouvernance, d’audit et de conformité selon lequel la période entre 2016 et 2019 ne compte pas comme un mandat pour l’actuel président de la FIFA, qui est donc sur le point d’achever son premier mandat.”
Une présidence sous la loupe
Le mandat d’Infantino a récemment été marqué par une série de controverses très médiatisées qui ont éloigné des parties prenantes clés. Du processus opaque entourant le Prix FIFA de la paix de Donald Trump à un projet visant à vendre des participations dans des compétitions de la FIFA à des capitaux privés, le dirigeant de 56 ans se retrouve de plus en plus isolé. Le groupe de défense reste préoccupé par le fait que permettre à Infantino de contourner les règles de limitation de mandat crée un dangereux précédent pour les futurs dirigeants.
« Ni les Statuts de la FIFA ni le Règlement de gouvernance de la FIFA ne prévoient qu’un mandat présidentiel puisse ne pas être comptabilisé au motif qu’il n’a pas duré la période maximale de quatre ans », écrit la lettre.
« Les statuts indiquent explicitement que “nul ne peut exercer les fonctions de président pendant plus de trois mandats” sans faire la moindre distinction entre ces mandats. La lettre de la règle est claire et ne prévoit aucune exception fondée sur le caractère complet ou incomplet du mandat, ni en ce qui concerne le type de Congrès, ordinaire ou extraordinaire, au cours duquel l’élection a eu lieu.
« Compte tenu des divers abus de pouvoir de M. Infantino et de l’échec du Conseil de la FIFA à lui demander des comptes, un tel scénario est plausible. »
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Le comité d’examen fait face à une décision clé sur l’éligibilité
FairSquare a souligné que la direction du comité Gouvernance, Audit et Conformité a changé depuis la décision initiale de 2022. Le groupe de défense estime que les actuels membres du comité de révision doivent réévaluer la situation de manière indépendante.
Le groupe a officiellement demandé au comité de faire respecter les statuts de la FIFA en déclarant Infantino inéligible avant les élections de l'année prochaine. Tous les regards se tournent désormais vers les commissions internes de la FIFA pour voir comment elles répondront à la pression juridique et politique croissante.
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