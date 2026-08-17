Infantino est entré en fonction en 2016 après le départ de Sepp Blatter au milieu de scandales de corruption. Le Conseil de la FIFA a convenu en 2022 que ses trois premières années ne comptaient pas dans la limite de trois mandats, car il achevait le mandat interrompu de Blatter. Dans une lettre envoyée le 13 août, FairSquare a demandé que la commission de contrôle revienne sur cette position.

« Nous vous écrivons pour vous demander de déclarer M. Infantino inéligible à un nouveau mandat à la présidence de la FIFA au motif qu’il effectue déjà son troisième et dernier mandat. Une précédente décision de la commission de gouvernance, d’audit et de conformité de ne pas comptabiliser son premier mandat viole clairement la lettre et l’objectif de la disposition statutaire de la FIFA relative à la limitation des mandats présidentiels », indique la lettre, comme cité par The Athletic.

« Le 16 décembre 2022, le Conseil de la FIFA a tenu une réunion à Doha, au Qatar, après laquelle la FIFA a publié un communiqué de presse faisant référence à cette décision : “Le Conseil de la FIFA a également confirmé à l’unanimité son accord avec l’avis de la commission de gouvernance, d’audit et de conformité selon lequel la période entre 2016 et 2019 ne compte pas comme un mandat pour l’actuel président de la FIFA, qui est donc sur le point d’achever son premier mandat.”