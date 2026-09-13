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Mohamed Saeed

Traduit par

« Absurde ! » - Roy Keane ATTAQUE Bruno Fernandes après le carton rouge de Phil Foden lors d’un derby de Manchester explosif

R. Keane
P. Foden
Manchester United
Manchester City
Premier League
B. Fernandes

Roy Keane n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de l’incident controversé qui a vu Phil Foden expulsé lors du derby de Manchester de dimanche. L’ancien capitaine de Manchester United a accusé Bruno Fernandes d’en rajouter afin que son adversaire international anglais reçoive un carton rouge à Old Trafford. Malgré leur réduction à 10, Manchester City a tenu bon pour s’imposer 1-0 face à son rival, grâce à un but décisif d’Erling Haaland.

  • Keane remet en question le comportement de Fernandes à Old Trafford

    Le dernier derby de Manchester s’est enflammé dès le début de la première période lorsque Foden a reçu un carton rouge direct à la suite d’un accrochage avec le capitaine de Manchester United, Fernandes. Si c’est bien Foden qui a été expulsé par l’arbitre Michael Oliver pour conduite violente, Keane n’a guère été impressionné par le cinéma du milieu de terrain portugais.

    Keane a livré une analyse cinglante de la situation, en déclarant : « Nous devons être justes et nous demander si le joueur a donné une occasion à l’arbitre, et Foden est un peu bête, mais Bruno l’est aussi ici. Si Bruno avait été expulsé juste pour ça, nous dirions que Bruno a été un peu bête et un peu stupide. »

    Il a ajouté : « Tu ne peux pas te rouler par terre. Bruno doit faire mieux là-dessus. Les gens disent qu’il y a de la tension, que c’est un grand match, mais il faut veiller sur tes coéquipiers et aussi sur les joueurs adverses. Foden, je ne pense pas que ce soit un carton rouge. »

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    La controverse éclate après l'expulsion de Foden

    L’incident s’est produit à la 23e minute du match, lorsque Fernandes a semblé bousculer Foden près de la ligne de touche. Les ralentis ont montré que, alors que Foden était au sol, Fernandes l’a touché d’un petit coup de pied, ce qui a poussé la star de Manchester City à réagir en retour.

    Malgré le contact minime, la réaction du capitaine de Manchester United a suffi à convaincre les officiels de prendre la sanction disciplinaire ultime. Keane a continué d’affirmer que la provocation de Fernandes était le véritable élément déclencheur du carton rouge. « Foden se relève et réagit, évidemment, donc il est expulsé », a ajouté Keane.

    « Fernandes l’accroche et lui donne un petit coup de pied. J’imagine que c’est considéré comme un geste violent. Mais c’est Fernandes qui est violent ici, je ne pense pas que Foden doive prendre un carton rouge. »

  • Les consultants divisés sur la discipline lors du derby

    Le carton rouge a déclenché un débat plus large parmi les anciens professionnels, Gary Neville et Wayne Rooney proposant des points de vue contrastés sur l’incident. Si Keane a fermement défendu Foden, Neville s’est montré plus critique à l’égard du manque de discipline du joueur formé à l’académie de Manchester City.

    L’ancien défenseur de United a noté que la réaction puérile de Foden ne lui laissait aucune défense, même s’il s’est dit surpris que Fernandes échappe à toute forme de sanction pour sa provocation initiale.

    La légende du poste d’arrière latéral a ajouté que ce fut un moment douloureux pour Foden de regagner les vestiaires, tout en reconnaissant que Fernandes était parvenu à faire réagir son adversaire.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Impact sur les plans tactiques de Maresca

    Les répercussions de ce carton rouge iront au-delà de ce seul derby. Manchester City a finalement tenu bon pour s’imposer 1-0 face à Manchester United, malgré une réduction à 10 après l’expulsion de Foden.

    Foden fait désormais face à une suspension standard de trois matches pour comportement violent, ce qui le privera de plusieurs rencontres clés de Premier League et de coupe. Cela laisse l’entraîneur de City face à un casse-tête de sélection pendant une période cruciale de la saison.



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