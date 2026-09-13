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« Absurde ! » - Roy Keane ATTAQUE Bruno Fernandes après le carton rouge de Phil Foden lors d’un derby de Manchester explosif
Keane remet en question le comportement de Fernandes à Old Trafford
Le dernier derby de Manchester s’est enflammé dès le début de la première période lorsque Foden a reçu un carton rouge direct à la suite d’un accrochage avec le capitaine de Manchester United, Fernandes. Si c’est bien Foden qui a été expulsé par l’arbitre Michael Oliver pour conduite violente, Keane n’a guère été impressionné par le cinéma du milieu de terrain portugais.
Keane a livré une analyse cinglante de la situation, en déclarant : « Nous devons être justes et nous demander si le joueur a donné une occasion à l’arbitre, et Foden est un peu bête, mais Bruno l’est aussi ici. Si Bruno avait été expulsé juste pour ça, nous dirions que Bruno a été un peu bête et un peu stupide. »
Il a ajouté : « Tu ne peux pas te rouler par terre. Bruno doit faire mieux là-dessus. Les gens disent qu’il y a de la tension, que c’est un grand match, mais il faut veiller sur tes coéquipiers et aussi sur les joueurs adverses. Foden, je ne pense pas que ce soit un carton rouge. »
- Getty Images Sport
La controverse éclate après l'expulsion de Foden
L’incident s’est produit à la 23e minute du match, lorsque Fernandes a semblé bousculer Foden près de la ligne de touche. Les ralentis ont montré que, alors que Foden était au sol, Fernandes l’a touché d’un petit coup de pied, ce qui a poussé la star de Manchester City à réagir en retour.
Malgré le contact minime, la réaction du capitaine de Manchester United a suffi à convaincre les officiels de prendre la sanction disciplinaire ultime. Keane a continué d’affirmer que la provocation de Fernandes était le véritable élément déclencheur du carton rouge. « Foden se relève et réagit, évidemment, donc il est expulsé », a ajouté Keane.
« Fernandes l’accroche et lui donne un petit coup de pied. J’imagine que c’est considéré comme un geste violent. Mais c’est Fernandes qui est violent ici, je ne pense pas que Foden doive prendre un carton rouge. »
Les consultants divisés sur la discipline lors du derby
Le carton rouge a déclenché un débat plus large parmi les anciens professionnels, Gary Neville et Wayne Rooney proposant des points de vue contrastés sur l’incident. Si Keane a fermement défendu Foden, Neville s’est montré plus critique à l’égard du manque de discipline du joueur formé à l’académie de Manchester City.
L’ancien défenseur de United a noté que la réaction puérile de Foden ne lui laissait aucune défense, même s’il s’est dit surpris que Fernandes échappe à toute forme de sanction pour sa provocation initiale.
La légende du poste d’arrière latéral a ajouté que ce fut un moment douloureux pour Foden de regagner les vestiaires, tout en reconnaissant que Fernandes était parvenu à faire réagir son adversaire.
- Getty Images Sport
Impact sur les plans tactiques de Maresca
Les répercussions de ce carton rouge iront au-delà de ce seul derby. Manchester City a finalement tenu bon pour s’imposer 1-0 face à Manchester United, malgré une réduction à 10 après l’expulsion de Foden.
Foden fait désormais face à une suspension standard de trois matches pour comportement violent, ce qui le privera de plusieurs rencontres clés de Premier League et de coupe. Cela laisse l’entraîneur de City face à un casse-tête de sélection pendant une période cruciale de la saison.
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