Le dernier derby de Manchester s’est enflammé dès le début de la première période lorsque Foden a reçu un carton rouge direct à la suite d’un accrochage avec le capitaine de Manchester United, Fernandes. Si c’est bien Foden qui a été expulsé par l’arbitre Michael Oliver pour conduite violente, Keane n’a guère été impressionné par le cinéma du milieu de terrain portugais.

Keane a livré une analyse cinglante de la situation, en déclarant : « Nous devons être justes et nous demander si le joueur a donné une occasion à l’arbitre, et Foden est un peu bête, mais Bruno l’est aussi ici. Si Bruno avait été expulsé juste pour ça, nous dirions que Bruno a été un peu bête et un peu stupide. »

Il a ajouté : « Tu ne peux pas te rouler par terre. Bruno doit faire mieux là-dessus. Les gens disent qu’il y a de la tension, que c’est un grand match, mais il faut veiller sur tes coéquipiers et aussi sur les joueurs adverses. Foden, je ne pense pas que ce soit un carton rouge. »