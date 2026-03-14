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« Absolument phénoménal » : Max Dowman s'attire les éloges d'une ancienne star de Chelsea après avoir fait forte impression lors de la victoire d'Arsenal contre Everton
Une nouveauté qui change la donne
Arsenal a peiné pendant 89 minutes à venir à bout d'une défense d'Everton tenace. Malgré les tentatives précoces de Bukayo Saka et Noni Madueke, les Gunners manquaient de précision devant le but. Tout a basculé lorsque Mikel Arteta a fait entrer Dowman, âgé de 16 ans, qui a joué un rôle clé dans la création du premier but de Viktor Gyokeres en fin de match, avant de mener lui-même une percée en solo pour déjouer la défense d'Everton et pousser le ballon dans le but vide. S'exprimant sur BBC Radio 5, Nevin a souligné le renversement immédiat de la dynamique, déclarant : « La créativité de Max Dowman... il a créé le premier but – il a changé le cours du match dès son entrée en jeu. Ce dernier moment où il a parcouru toute la longueur du terrain est absolument phénoménal. On s'en souviendra pendant de très nombreuses années. »
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La course en solo historique
Si le premier but a apporté un soulagement, le second a assuré sa place dans l'histoire. Alors que Jordan Pickford était pris au piège loin de ses cages, Dowman a dégagé le ballon et s'est lancé dans un sprint époustouflant de 75 mètres. « Ce moment-là, il ne faut pas le manquer », a insisté Nevin. « Il faut attendre qu'ils continuent à courir, encore et encore. La tension monte, monte et monte encore jusqu'à ce que Max Dowman pousse le ballon au fond des filets. C'est un magnifique moment de football. » À 16 ans et 73 jours, Dowman est officiellement devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la ligue.
Un sang-froid incroyable face à la pression
Ce qui a le plus marqué les observateurs, c'est la maturité dont a fait preuve ce joueur issu du centre de formation. Face aux défenseurs de Premier League dans une course au titre très disputée, Dowman avait l'air d'un vétéran. « En tant qu'entraîneur, on prend des décisions importantes, et celle de faire entrer ce jeune [Max Dowman] a complètement changé le cours de ce match », a déclaré Nevin.
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Conséquences sur la course au titre
Au-delà de ce record, la contribution de Dowman a permis de remporter trois points cruciaux qui éloignent encore davantage Arsenal de Manchester City. Nevin estime que l'émergence de cet adolescent marque un tournant pour les ambitions du club en matière de titres. « Quelle différence ce jeune homme a-t-il faite, non seulement dans ce match, mais aussi sur l'ensemble de la saison d'Arsenal », a conclu l'expert. Forts d'un élan sans précédent, les Gunners se concentrent désormais sur la Ligue des champions et sur la finale très attendue de la Carabao Cup.
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