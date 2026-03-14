Arsenal a peiné pendant 89 minutes à venir à bout d'une défense d'Everton tenace. Malgré les tentatives précoces de Bukayo Saka et Noni Madueke, les Gunners manquaient de précision devant le but. Tout a basculé lorsque Mikel Arteta a fait entrer Dowman, âgé de 16 ans, qui a joué un rôle clé dans la création du premier but de Viktor Gyokeres en fin de match, avant de mener lui-même une percée en solo pour déjouer la défense d'Everton et pousser le ballon dans le but vide. S'exprimant sur BBC Radio 5, Nevin a souligné le renversement immédiat de la dynamique, déclarant : « La créativité de Max Dowman... il a créé le premier but – il a changé le cours du match dès son entrée en jeu. Ce dernier moment où il a parcouru toute la longueur du terrain est absolument phénoménal. On s'en souviendra pendant de très nombreuses années. »