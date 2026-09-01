« Absolument pas ! » - L'entraîneur de l'AS Roma Gian Piero Gasperini brise le silence sur les rumeurs choc d'un transfert de Manu Kone à Chelsea

Gasperini a définitivement mis fin aux spéculations grandissantes liant le milieu de terrain Kone à un transfert retentissant vers Chelsea, club de Premier League. Le milieu très coté s’est retrouvé au centre d’intenses rumeurs de transfert après de récents rapports laissant entendre qu’un départ vers Stamford Bridge était envisagé.

Cependant, l’entraîneur de la Roma s’est empressé de clarifier la situation, en tentant d’éteindre le bruit grandissant autour de l’avenir immédiat de son joueur.