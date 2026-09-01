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Yosua Arya

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« Absolument pas ! » - L'entraîneur de l'AS Roma Gian Piero Gasperini brise le silence sur les rumeurs choc d'un transfert de Manu Kone à Chelsea

Mercato
Manu Koné
Chelsea
G. Gasperini
Roma
Serie A
Premier League

L’entraîneur de l’AS Roma, Gian Piero Gasperini, a fermement écarté les récentes spéculations liant le milieu de terrain Manu Kone à un transfert très médiatisé vers Chelsea. Le technicien italien insiste sur le fait que les rumeurs en cours sont purement une création médiatique, confirmant que le club n’a reçu aucune approche formelle et que les propriétaires ne sont pas disposés à vendre.

  • Les spéculations sur un transfert autour de Kone écartées

    Gasperini a définitivement mis fin aux spéculations grandissantes liant le milieu de terrain Kone à un transfert retentissant vers Chelsea, club de Premier League. Le milieu très coté s’est retrouvé au centre d’intenses rumeurs de transfert après de récents rapports laissant entendre qu’un départ vers Stamford Bridge était envisagé.

    Cependant, l’entraîneur de la Roma s’est empressé de clarifier la situation, en tentant d’éteindre le bruit grandissant autour de l’avenir immédiat de son joueur.

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    Gasperini accuse les médias d’être à l’origine des rumeurs de transfert

    Répondant directement aux rumeurs persistantes, Gasperini n’a laissé aucune place à l’ambiguïté concernant la situation de Kone au Stadio Olimpico. Le technicien expérimenté a clairement indiqué que l’intérêt supposé de Chelsea ne s’est rien traduit de concret en coulisses.

    « Absolument pas, c’est une histoire de médias, je n’en sais rien », a déclaré Gasperini, cité par Football Italia.

  • Les propriétaires de la Roma unis contre une potentielle vente de joueur

    Au-delà de son manque d’informations personnel concernant un éventuel accord, Gasperini a également éclairci la position plus large de la direction à la Roma. L’entraîneur a révélé que les dirigeants du club partagent son souhait de conserver le joueur, écartant l’idée d’une consigne venue d’en haut visant à encaisser sur Kone.

    « Je sais que les propriétaires non plus ne veulent pas vendre, a déclaré Gasperini. Je ne sais pas qui nous a approchés, mais nous n’avons reçu aucune offre officielle pour lui. »

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    L’attention se recentre sur l’avenir immédiat de la Roma

    Gasperini ayant définitivement mis fin aux spéculations autour de Chelsea, l'attention immédiate pour Kone restera fermement centrée sur ses engagements en cours avec la Roma. L'absence de toute offre formelle signifie que le milieu de terrain demeure une pièce intégrante du dispositif tactique de Gasperini dans un avenir prévisible.

    À moins d'un revirement spectaculaire dans les instances dirigeantes ou d'une offre concrète et indiscutable poussant les propriétaires à reconsidérer leur position actuelle, Kone est parti pour poursuivre son parcours dans la capitale italienne.

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