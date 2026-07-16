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« Absolument incompréhensible » : les légendes anglaises Gary Lineker et Wayne Rooney fustigent les tactiques défensives de Thomas Tuchel après la défaite déchirante face à l'Argentine en Coupe du monde
Lineker qualifie ce changement tactique d'« étonnant ».
Lineker n’a pas mâché ses mots pour critiquer la gestion du match de Tuchel après l’ouverture du score d’Anthony Gordon pour les Three Lions à Atlanta. L’ancien buteur s’est dit stupéfait par le choix de retirer les joueurs offensifs pour adopter un bloc bas, offrant ainsi à Lionel Messi et à ses coéquipiers l’occasion d’accentuer la pression.
Interrogé sur le podcast « The Rest is Football », Lineker s’est emporté : « On menait d’un but, puis on s’est repliés très bas. Les remplacements qu’il a effectués ont encore accentué ce repli. On se retrouve à cinq derrière et on se dit : “On va jouer en bloc bas” face à une équipe qui sait très bien contrer ce genre de stratégie. Pour moi, ça n’avait absolument aucun sens.
Sur le plan tactique, c’était stupéfiant. Un choix résolument défensif. Nous regardions tous la même rencontre et partagions la même analyse.
« J’ai trouvé ça absolument incompréhensible de mettre en place une telle tactique alors qu’on affrontait le plus grand footballeur de tous les temps. Il fallait le marquer de près [Messi]. Il a envoyé ballon après ballon dans la surface. »
- getty
Rooney estime que Tuchel a coûté la finale à l’Angleterre.
Rooney a donc rejoint le concert de critiques, estimant que le manque d'ambition affiché par l'entraîneur depuis la ligne de touche avait sapé la confiance des joueurs sur le terrain. La légende de Manchester United s'est montrée particulièrement critique envers la manière dont l'Angleterre a laissé filer son élan au moment même où elle semblait avoir acculé les champions du monde.
« Les choix de Thomas Tuchel, soyons honnêtes, nous ont coûté cher ce soir », a déclaré Rooney. « Quand vous êtes un joueur offensif sur le terrain, que vous menez 1-0 et que vous voyez les changements de l’entraîneur, vous perdez confiance ; on ne peut pas s’en sortir comme ça indéfiniment.
On se met alors à penser : “Oh non, on va reculer pendant tout ce temps, comment on va s’en sortir ?” C’est de la panique, une vraie panique. On ne peut pas mener d’un but puis céder le ballon et renoncer à toute opportunité d’essayer de marquer le deuxième but, car c’est ce qu’on doit faire.
Si vous laissez des joueurs de cette qualité s’approcher de votre surface de réparation, tôt ou tard, ils finiront par marquer. »
Comparaisons avec Southgate
Cette défaite a immédiatement rappelé les démons du passé, l’ancien gardien Joe Hart constatant que les vieux travers continuaient de hanter l’équipe nationale. Malgré le changement d’encadrement, la tendance à se crisper dans les grands moments demeure un problème flagrant pour ce groupe.
Hart a déclaré : « Je pense que Gareth Southgate est chez lui en train de regarder ce match ; il a essuyé beaucoup de critiques lors des moments décisifs avec l’Angleterre, lorsque l’équipe menait au score et se repliait en défense.
Je ne vois pas ce qui a changé dans ce moment décisif sur le terrain. Thomas Tuchel, malgré tous les éloges que nous lui avons adressés, en changeant de tactique aussi rapidement, a, selon moi, pris conscience qu’en agissant ainsi, il montrait qu’il ne croyait pas en son équipe, qu’il ne pensait pas qu’elle puisse encore porter des coups à l’Argentine. »
- AFP
Casillas et Müller affichent leur stupéfaction face à un tel manque de courage
Les critiques n’ont pas émané uniquement du Royaume-Uni : les champions du monde Thomas Müller et Iker Casillas ont également manifesté leur stupéfaction face à la stratégie anglaise.
Müller s’est dit déconcerté par le choix tactique, déclarant dans une vidéo publiée sur son compte X : « Je n’arrive pas à croire ni à comprendre comment l’Angleterre aborde ce match, surtout après avoir pris l’avantage. Je ne comprends pas pourquoi elle laisse l’Argentine enchaîner les centres les uns après les autres depuis des positions idéales, mais peu importe… »
Casillas a fait écho à ces critiques sur X : « [L'Angleterre] marque, puis recule. Une approche timorée. Ils ne sont pas sortis de leur surface et ont laissé [l'Argentine] venir. Le résultat était logique. » Avant d'ajouter que l'équipe de Tuchel avait commis un véritable « harakiri », cette forme de suicide rituel japonais.
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