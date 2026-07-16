« Absolument incompréhensible » : les légendes anglaises Gary Lineker et Wayne Rooney fustigent les tactiques défensives de Thomas Tuchel après la défaite déchirante face à l'Argentine en Coupe du monde

Lineker n’a pas mâché ses mots pour critiquer la gestion du match de Tuchel après l’ouverture du score d’Anthony Gordon pour les Three Lions à Atlanta. L’ancien buteur s’est dit stupéfait par le choix de retirer les joueurs offensifs pour adopter un bloc bas, offrant ainsi à Lionel Messi et à ses coéquipiers l’occasion d’accentuer la pression.

Interrogé sur le podcast « The Rest is Football », Lineker s’est emporté : « On menait d’un but, puis on s’est repliés très bas. Les remplacements qu’il a effectués ont encore accentué ce repli. On se retrouve à cinq derrière et on se dit : “On va jouer en bloc bas” face à une équipe qui sait très bien contrer ce genre de stratégie. Pour moi, ça n’avait absolument aucun sens.

Sur le plan tactique, c’était stupéfiant. Un choix résolument défensif. Nous regardions tous la même rencontre et partagions la même analyse.

« J’ai trouvé ça absolument incompréhensible de mettre en place une telle tactique alors qu’on affrontait le plus grand footballeur de tous les temps. Il fallait le marquer de près [Messi]. Il a envoyé ballon après ballon dans la surface. »