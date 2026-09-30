Manchester City a été secoué après avoir été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles financières de la Premier League à l’issue d’une longue audience devant une commission indépendante. Le club a été jugé coupable dans 114 des 115 chefs d’accusation retenus contre lui, sur une période allant de la saison 2008-2009 à la saison 2017-2018.

La Premier League a confirmé le verdict, affirmant que Manchester City avait mis en place de faux contrats et s’était appuyé sur des accords trompeurs pour gonfler artificiellement ses revenus tout en réduisant ses coûts. Le rapport de la commission indépendante a également révélé que des témoins clés du club avaient fourni des témoignages faux et malhonnêtes.

Ces conclusions jettent une ombre sombre sur une période de grand succès pour le club, suscitant de vives réactions dans le monde du football. L’ancien capitaine de Manchester United, Roy Keane, a même suggéré que les joueurs de Manchester City devraient jeter leurs médailles à la poubelle.