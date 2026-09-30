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« Absolument dévasté » : Micah Richards sort du silence après que Manchester City a été jugé coupable de 114 infractions financières au règlement de la Premier League
Un verdict accablant pour Manchester City
Manchester City a été secoué après avoir été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles financières de la Premier League à l’issue d’une longue audience devant une commission indépendante. Le club a été jugé coupable dans 114 des 115 chefs d’accusation retenus contre lui, sur une période allant de la saison 2008-2009 à la saison 2017-2018.
La Premier League a confirmé le verdict, affirmant que Manchester City avait mis en place de faux contrats et s’était appuyé sur des accords trompeurs pour gonfler artificiellement ses revenus tout en réduisant ses coûts. Le rapport de la commission indépendante a également révélé que des témoins clés du club avaient fourni des témoignages faux et malhonnêtes.
Ces conclusions jettent une ombre sombre sur une période de grand succès pour le club, suscitant de vives réactions dans le monde du football. L’ancien capitaine de Manchester United, Roy Keane, a même suggéré que les joueurs de Manchester City devraient jeter leurs médailles à la poubelle.
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Richards admet être dévasté
L’ancien défenseur de City, Richards, a enfin rompu le silence sur le scandale, admettant que la nouvelle l’a durement touché. Richards, qui a remporté la Premier League avec l’équipe de Roberto Mancini en 2012, a partagé sa réaction émue face aux conclusions.
« Les rapports étaient troublants, a-t-il expliqué sur le podcast The Rest is Football. J’ai vu les mots utilisés par la Premier League au sujet de contrats fictifs et je me suis senti absolument dévasté.
« Je suis dans ce club depuis l’âge de 14 ans, je mourrais pour ce club. J’ai réalisé mon rêve à Manchester City, mais ensuite entendre ces rapports, et pas seulement pour moi en tant qu’ancien joueur, mais aussi pour les supporters, ce qu’ils doivent traverser, c’est absolument dévastateur. »
L’impact plus large sur le football
Les infractions financières concernent de présumés mécanismes de financement déguisés d’une valeur de plus de 830 millions de livres sterling avec des partenaires commerciaux. Selon la commission, ces accords de sponsoring ne reflétaient pas leur véritable substance économique, compromettant totalement l’intégrité de la compétition.
Richards a admis ressentir un mélange de tristesse, de colère et de confusion face à la situation, reconnaissant que City continue de clamer son innocence. Il a toutefois souligné que les retombées vont bien au-delà de la moitié bleue de Manchester.
« Il n’y a pas de gagnants, a déclaré Richards. Si Man City fait appel et s’en sort, il y aura quand même une tache. Et s’il est reconnu coupable après l’appel, que se passe-t-il ensuite ?
« Et ce ne sont pas seulement les supporters de Man City ou les joueurs de Man City, c’est toute la Premier League qui est remise en question. Cela pourrait durer des années et des années et des années. »
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Quelle est la suite pour Manchester City ?
City nie fermement toute faute et affirme détenir des preuves irréfutables pour étayer sa position. Le club a jusqu’au 2 octobre pour déposer un appel formel contre les conclusions de la commission indépendante.
Si le verdict de culpabilité est maintenu, le club pourrait faire face à des sanctions sans précédent et sévères. Parmi les sanctions potentielles figurent d’importants retraits de points, une interdiction de recrutement, voire une exclusion pure et simple de la Premier League. Il existe également une réelle possibilité que City soit déchu des trois titres de Premier League remportés durant la période en question.
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