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« Absolument choquant » : le gardien de Tottenham, Guglielmo Vicario, fustigé par Jamie Carragher après avoir échoué à repousser le coup franc de Dominik Szoboszlai
Carragher fustige Vicario
Carragher, qui assurait le commentaire en duo, a fait part de son incrédulité face à ce but après que Liverpool eut pris l'avantage dès le début du match de Premier League. « Il [Szoboszlai] est un spécialiste des coups francs, mais je vais vous dire une chose : Tottenham n'a pas de spécialiste des gardiens de but », a-t-il déclaré sur Sky Sports.
- AFP
Carragher s'interroge sur la profondeur de l'effectif de Tottenham
L'ancien défenseur de Liverpool ne s'est pas arrêté là, intensifiant ses critiques à l'encontre de l'international italien. Carragher a laissé entendre que le joueur de 28 ans était en train de devenir un handicap pour l'équipe d'Igor Tudor, qui frôle actuellement la menace de la relégation. Le commentateur a souligné le fait que Vicario avait été écarté au profit du jeune espoir Antonin Kinsky en milieu de semaine contre l'Atlético.
« Le ballon n'était pas loin du centre du but, il fallait l'arrêter – wow. C'est horrible, absolument choquant de la part du gardien », a ajouté Carragher. « La raison pour laquelle l'autre gars [Antonin Kinsky] a joué en milieu de semaine, c'est parce qu'il n'est pas assez bon, voilà tout. Il a fini par entrer en jeu dans ce match dont on a beaucoup parlé, mais Tottenham a d'énormes problèmes dans les cages. »
La décision de faire entrer Kinsky s'est retournée contre les Spurs, Tudor ayant remplacé le gardien après seulement 17 minutes alors que son équipe était déjà menée 3-0.
Un thème récurrent : le blâme
Ce n'est pas la première fois que Carragher exprime son mécontentement face aux performances et au comportement de Vicario sur le terrain. Après la défaite 3-0 contre Nottingham Forest en décembre dernier, le commentateur avait critiqué la tendance du gardien à rejeter la responsabilité sur ses défenseurs. À cette occasion, une passe risquée de Vicario avait conduit à un but de Brighton, après quoi on avait vu l'Italien réprimander le jeune milieu de terrain Archie Gray.
« Ce n'est pas simplement un gardien qui sort jouer », a déclaré Carragher dans l'émission Extra Time de Sky Sports. « C'est un gardien qui utilise son pied faible. C'est typique de Vicario, il rejette toujours la faute sur quelqu'un d'autre. À chaque fois qu'il voit un but entrer, il pointe du doigt quelqu'un d'autre. Il semble le faire souvent, et il l'a encore fait aujourd'hui. On peut parler du jeune Archie Gray au milieu de terrain, mais je mets ça sur le compte du gardien. »
- Getty Images Sport
Quelle est la prochaine étape pour Tottenham ?
Après avoir obtenu le match nul contre Liverpool à Anfield, Tottenham aborde son prochain match de Ligue des champions de l'UEFA avec une confiance renouvelée. Les Spurs se concentrent désormais sur le match retour de mercredi contre l'Atlético de Madrid, dans le cadre des huitièmes de finale, au Tottenham Hotspur Stadium.
Cependant, les hommes de Tudor ont une tâche colossale devant eux : il leur faudra un véritable miracle pour renverser le score après leur lourde défaite 5-2 à l'aller et garder leurs espoirs de Ligue des champions intacts.
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