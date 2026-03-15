L'ancien défenseur de Liverpool ne s'est pas arrêté là, intensifiant ses critiques à l'encontre de l'international italien. Carragher a laissé entendre que le joueur de 28 ans était en train de devenir un handicap pour l'équipe d'Igor Tudor, qui frôle actuellement la menace de la relégation. Le commentateur a souligné le fait que Vicario avait été écarté au profit du jeune espoir Antonin Kinsky en milieu de semaine contre l'Atlético.

« Le ballon n'était pas loin du centre du but, il fallait l'arrêter – wow. C'est horrible, absolument choquant de la part du gardien », a ajouté Carragher. « La raison pour laquelle l'autre gars [Antonin Kinsky] a joué en milieu de semaine, c'est parce qu'il n'est pas assez bon, voilà tout. Il a fini par entrer en jeu dans ce match dont on a beaucoup parlé, mais Tottenham a d'énormes problèmes dans les cages. »

La décision de faire entrer Kinsky s'est retournée contre les Spurs, Tudor ayant remplacé le gardien après seulement 17 minutes alors que son équipe était déjà menée 3-0.