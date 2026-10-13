S’exprimant sur Sky Sports, Carragher a fait part de sa frustration face aux difficultés persistantes de Wirtz. Il a souligné que, si le meneur de jeu brille en sélection sous les ordres de Jurgen Klopp, ses performances en club restent très préoccupantes, surtout en l’absence des attaquants confirmés Alexander Isak et Cody Gakpo.

« Je vais revenir sur Florian Wirtz, car je l’ai critiqué après le dernier match disputé par Liverpool à Bournemouth », a déclaré Carragher. « Les supporters de Liverpool m’ont ensuite un peu reproché d’avoir présenté les choses sous un jour négatif. Mais ce que j’ai dit, c’est que Jurgen Klopp pourrait être son dernier espoir en le prenant sous son aile lorsqu’il était avec l’Allemagne.

« Il a très bien joué pour l’Allemagne sous les ordres de Jurgen Klopp. Mais aujourd’hui, il est venu ici et, quand je regarde ce match sans Isak ni Gakpo, nos deux meilleurs attaquants cette saison, je me dis que nous avons besoin de Bradley Barcola et de Wirtz. Ils doivent élever leur niveau de jeu et aider Victor Munoz et Lewis Koumas devant. Koumas et Munoz ont été meilleurs que les deux joueurs à 100 millions de livres sterling. »

Carragher a également insisté sur le fait que Wirtz ne devrait pas être titularisé à la place de Gravenberch. Il a ajouté : « Ça ne peut pas être juste. Ce n’est pas juste. Personne dans le stade n’aurait pris cette décision lorsque Liverpool s’est retrouvé à dix. Et la grande satisfaction, c’était Gravenberch. Il a mal commencé et a été écarté de l’équipe. Il est impensable que Wirtz joue à la place de Gravenberch. »



