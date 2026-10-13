Getty Images Sport
Traduit par
« Absolument aucun danger devant le but ! » : Jamie Carragher réclame la mise à l’écart de Florian Wirtz, à 116 millions de livres, après la lourde défaite de Liverpool face à Manchester City
Manchester City s’impose facilement face à Liverpool, réduit à dix
L’équipe d’Andoni Iraola a vécu un après-midi cauchemardesque à Anfield, où elle a été surclassée par le Manchester City impitoyable d’Enzo Maresca. Les visiteurs se sont largement imposés 3-0, profitant pleinement de l’expulsion du milieu de Liverpool Ryan Gravenberch peu après l’heure de jeu.
Les buts d’Erling Haaland, Jeremy Doku et Rayan Cherki ont infligé une lourde défaite à domicile aux hôtes. Mais c’est la prestation sans relief de l’international allemand Wirtz qui a le plus retenu l’attention et suscité de vives critiques de la part de Carragher, ancien défenseur de Liverpool.
- Getty Images Sport
Carragher remet en question le duo à 100 millions de livres sterling
S’exprimant sur Sky Sports, Carragher a fait part de sa frustration face aux difficultés persistantes de Wirtz. Il a souligné que, si le meneur de jeu brille en sélection sous les ordres de Jurgen Klopp, ses performances en club restent très préoccupantes, surtout en l’absence des attaquants confirmés Alexander Isak et Cody Gakpo.
« Je vais revenir sur Florian Wirtz, car je l’ai critiqué après le dernier match disputé par Liverpool à Bournemouth », a déclaré Carragher. « Les supporters de Liverpool m’ont ensuite un peu reproché d’avoir présenté les choses sous un jour négatif. Mais ce que j’ai dit, c’est que Jurgen Klopp pourrait être son dernier espoir en le prenant sous son aile lorsqu’il était avec l’Allemagne.
« Il a très bien joué pour l’Allemagne sous les ordres de Jurgen Klopp. Mais aujourd’hui, il est venu ici et, quand je regarde ce match sans Isak ni Gakpo, nos deux meilleurs attaquants cette saison, je me dis que nous avons besoin de Bradley Barcola et de Wirtz. Ils doivent élever leur niveau de jeu et aider Victor Munoz et Lewis Koumas devant. Koumas et Munoz ont été meilleurs que les deux joueurs à 100 millions de livres sterling. »
Carragher a également insisté sur le fait que Wirtz ne devrait pas être titularisé à la place de Gravenberch. Il a ajouté : « Ça ne peut pas être juste. Ce n’est pas juste. Personne dans le stade n’aurait pris cette décision lorsque Liverpool s’est retrouvé à dix. Et la grande satisfaction, c’était Gravenberch. Il a mal commencé et a été écarté de l’équipe. Il est impensable que Wirtz joue à la place de Gravenberch. »
Le temps presse pour Wirtz, qui a coûté cher
La critique de Carragher tient au temps déjà passé par Wirtz dans le Merseyside sans qu’il ait justifié le montant considérable de son transfert, 116,5 millions de livres sterling. Si l’on peut accorder une période d’adaptation à des recrues plus récentes comme Barcola, Wirtz est désormais bien installé dans l’effectif et n’a, à plusieurs reprises, pas su répondre aux attentes.
« Ce que Florian Wirtz apporte à Liverpool ne suffit pas pour l’instant, a expliqué Carragher. Il a joué 55 ou 60 matchs pour Liverpool. Si l’on parle de Barcola, il en a joué quatre ou cinq. On aimerait en voir davantage, mais il faut patienter. Le critiquer serait excessif, contrairement à celui qui a joué 60 matchs. »
L’ancien défenseur central a finalement estimé que l’Allemand n’apportait actuellement aucun danger offensif : « Il ne devrait pas être dans l’équipe de Liverpool en ce moment. Je ne veux pas m’acharner sur les joueurs de Liverpool. Mais nous ne disons pas cela après 5 à 10 matchs, nous le disons après 50 à 60 matchs.
« Wirtz ne donne jamais l’impression qu’il va marquer. On ne sort pas d’un match en se disant qu’il a manqué des occasions ou qu’il a mis le gardien à contribution. Aujourd’hui, il n’y a absolument rien eu qui ait pu laisser penser qu’il avait lancé quelqu’un vers le but ou qu’il avait failli marquer. Il ne représente absolument aucune menace devant le but. »
- AFP
Iraola face à un choix de composition d’équipe délicat
Iraola doit désormais trouver le moyen de redonner de l’élan à une attaque de Liverpool diminuée, tout en gérant les conséquences d’une lourde défaite à domicile. Avec des joueurs clés comme Isak et Gakpo sur la touche, et Gravenberch menacé de suspension après son carton rouge, les options de l’entraîneur au milieu de terrain et dans le dernier tiers du terrain sont très limitées.
La pression repose désormais sur le staff technique, qui doit soit parvenir à exploiter le potentiel indéniable de Wirtz, soit suivre le conseil de Carragher et écarter cette star en difficulté. Liverpool devra trouver rapidement des solutions pour éviter que cette lourde défaite ne compromette sa saison sur la scène nationale.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles