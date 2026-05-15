En réalité, les envies persistantes de départ du joueur de 25 ans comptent aussi dans les calculs de Howe. Il est donc possible que Gordon ne soit pas aligné face aux Londoniens.

« À ce stade de la saison, on se projette déjà en partie vers l’année prochaine. Anthony vient tout juste de revenir de blessure, et je trouve que l’équipe a bien joué en son absence », a d’abord expliqué l’entraîneur de Newcastle.

Interrogé sur le faible temps de jeu de l’attaquant, Howe a confirmé que les préparatifs pour l’exercice suivant entraient déjà en ligne de compte : « Oui, nous nous tournons déjà en partie vers l’avenir. »