Lors de la conférence de presse précédant la rencontre de Premier League de dimanche entre Newcastle United et West Ham United, actuel dernier du classement, l’entraîneur Eddie Howe a précisé que les récentes absences de Gordon dans le groupe n’étaient pas uniquement dues à ses problèmes de hanche.
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Absent du groupe pour la énième fois, le joueur pourrait changer d’air cet été : l’entraîneur du FC Bayern a laissé entendre qu’un transfert était envisageable
En réalité, les envies persistantes de départ du joueur de 25 ans comptent aussi dans les calculs de Howe. Il est donc possible que Gordon ne soit pas aligné face aux Londoniens.
« À ce stade de la saison, on se projette déjà en partie vers l’année prochaine. Anthony vient tout juste de revenir de blessure, et je trouve que l’équipe a bien joué en son absence », a d’abord expliqué l’entraîneur de Newcastle.
Interrogé sur le faible temps de jeu de l’attaquant, Howe a confirmé que les préparatifs pour l’exercice suivant entraient déjà en ligne de compte : « Oui, nous nous tournons déjà en partie vers l’avenir. »
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Selon les dernières informations, Gordon aurait déjà trouvé un accord avec le FC Bayern.
L’attaquant de 25 ans s’était légèrement blessé à la hanche mi-avril, ce qui l’avait contraint à déclarer forfait pour les rencontres face à l’AFC Bournemouth et au FC Arsenal. Malgré son retour à la pleine forme, Howe ne l’a toutefois pas inclus dans le groupe pour les matchs contre Brighton & Hove Albion, puis, plus récemment, contre Nottingham Forest.
L’Anglais reste étroitement associé à un transfert au FC Bayern Munich. Selon les rumeurs, il aurait déjà trouvé un accord avec le champion d’Allemagne pour la saison prochaine, mais les deux clubs restent encore loin d’un terrain d’entente.
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Le Bayern Munich et Newcastle United négocient actuellement le montant du transfert.
Selon plusieurs sources, Newcastle United réclamerait 80 millions de livres sterling (environ 92 millions d’euros) pour l’attaquant polyvalent – une somme que le FC Bayern ne semble pas disposé à débourser.
En effet, le club bavarois s’est imposé une politique d’austérité rigoureuse ces dernières années. Selon le tz, le directeur sportif Max Eberl et le directeur technique Christoph Freund auraient pour mission de renforcer l’effectif uniquement de manière ciblée pour la nouvelle saison et de ne pas dépenser de sommes astronomiques. Un transfert de Gordon ne correspondrait donc pas à ce profil.
Le président du club, Uli Hoeneß, s’est récemment prononcé en faveur de la venue de l’Anglais, mais le FCB devra encore faire baisser légèrement le montant du transfert lors des négociations. Les deux clubs sont d’ailleurs déjà en pourparlers à ce sujet, même si un accord rapide semble peu probable.