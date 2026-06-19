Aboubakar Kinteh… Un joyau métissé qui a traversé le soleil de l’Afrique et la neige de l’Europe pour devenir champion d’Asie

Ces qualités remarquables ont attiré l’attention de l’Académie Maouadi Wadi, basée au Sénégal, qui a déjà révélé plusieurs talents africains, dont l’international sénégalais Mame Diouf, ancien attaquant de Manchester United.

Considérée comme le principal partenaire stratégique du club de Tromsø, l’académie a permis à Kinteh de débuter son parcours en Europe après des essais réussis au sein du club norvégien aux côtés de son coéquipier Masamba M’Baye en février 2025.

Si M'Baye n'a pas réussi les tests, Kinteh a immédiatement tapé dans l'œil des recruteurs, ce qui a poussé Tromsø à lui proposer un contrat à long terme, valable jusqu'en 2029.

Il intègre l’équipe première dès son quatrième match chez les réserves et décroche en mai 2025 le titre de meilleur jeune joueur du championnat norvégien.

Ses performances ont rapidement attiré l’attention de la sélection nationale gambienne, qui l’a convoqué pour la première fois en août dernier. Il a alors disputé son premier match officiel contre le Gabon, en octobre, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.