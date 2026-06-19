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Aboubakar Kinteh… Un joyau métissé qui a traversé le soleil de l’Afrique et la neige de l’Europe pour devenir champion d’Asie

FEATURES
Al Ahli
Saudi Pro League
Tromsoe
A. Kinteh
Arabie saoudite
Norvège
Gambie

Le défenseur gambien est officiellement devenu la première recrue de « Al-Raqi ».

Le mercato de la Ligue saoudienne a commencé, et c’est Al-Ahli, champion d’Asie en titre, qui a ouvert le bal en dévoilant sa première recrue pour le prochain mercato estival : le défenseur gambien Aboubakar Sidi Kinteh.

Le club saoudien a officialisé ce vendredi la venue du défenseur gambien, en provenance de Tromsø (Norvège), pour un contrat de cinq ans courant jusqu’en 2031.

  • Qui est Aboubakar Sidi Kinteh ?

    Aboubakar Sidi Kinteh est un jeune défenseur gambien de 19 ans, né le 30 novembre 2006.

    Sa principale atout, rare chez les défenseurs et pourtant très recherché par les entraîneurs, est son pied gauche.

    Cette aptitude en fait un atout précieux pour initier les actions depuis l’arrière : lucide et sanguin-froid sous la pression, il sait orienter le jeu avec justesse.

    Cette aptitude ne lui enlève rien de ses qualités défensives de base : puissance physique, vitesse et couverture de l’espace remarquable. Un défenseur quasi complet.

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  • De la chaleur de l’Afrique aux frimas de l’Europe

    Ces qualités remarquables ont attiré l’attention de l’Académie Maouadi Wadi, basée au Sénégal, qui a déjà révélé plusieurs talents africains, dont l’international sénégalais Mame Diouf, ancien attaquant de Manchester United.

    Considérée comme le principal partenaire stratégique du club de Tromsø, l’académie a permis à Kinteh de débuter son parcours en Europe après des essais réussis au sein du club norvégien aux côtés de son coéquipier Masamba M’Baye en février 2025.

    Si M'Baye n'a pas réussi les tests, Kinteh a immédiatement tapé dans l'œil des recruteurs, ce qui a poussé Tromsø à lui proposer un contrat à long terme, valable jusqu'en 2029.

    Il intègre l’équipe première dès son quatrième match chez les réserves et décroche en mai 2025 le titre de meilleur jeune joueur du championnat norvégien.

    Ses performances ont rapidement attiré l’attention de la sélection nationale gambienne, qui l’a convoqué pour la première fois en août dernier. Il a alors disputé son premier match officiel contre le Gabon, en octobre, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

  • Dans un duel européen, le champion d’Asie l’emporte

    L'été dernier, Tromsø a rejeté une offre de 5 millions d'euros pour le défenseur gambien, arrivé quelques mois plus tôt, espérant en tirer un bénéfice financier supérieur.

    Dès l’ouverture du mercato estival, le jeune joueur de 19 ans a attiré l’attention de plusieurs clubs européens, dont le Club Bruges (Belgique), Cologne (Allemagne), Strasbourg (France) et Trabzonspor (Turquie).

    Malgré cette concurrence, Al-Ahly a finalement raflé la mise en s’offrant le défenseur pour 7 millions d’euros, somme qui sera versée en plusieurs fois au club norvégien.

    Les supporters espèrent que le jeune défenseur s’inscrira dans la lignée des grands joueurs du club, tels que le Brésilien Roger Ibáñez, le Turc Merih Demiral, Ryan Hamed et Mohamed Soliman Bakr.