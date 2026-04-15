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« Abasourdi », Jamie Carragher tacle Arne Slot pour avoir laissé Mohamed Salah sur le banc après l'élimination de Liverpool en Ligue des champions face au PSG
Le pari tactique de Slot se retourne contre lui
Malgré la nécessité d'un retournement de situation après un match aller décevant, Slot a décidé d'aligner Alexander Isak pour la première fois depuis quatre mois, au détriment du meilleur buteur du club, laissé sur le banc. Ce choix audacieux n'a pas porté ses fruits : les Reds se sont inclinés 2-0, synonyme d'élimination sur un score cumulé de 4-0.
Interrogé par CBS Sports Golazo, Jamie Carragher a critiqué ce choix tactique. « L’entraîneur a sans doute ses raisons, mais Isak est loin d’être en forme », a-t-il analysé. « Mohamed Salah n’a pas disputé le match aller ; il n’est donc pas dans le même cas que ceux qui ont enchaîné la semaine dernière et ce week-end en Premier League. Il a joué en championnat, il a marqué. Il reste l’un des meilleurs buteurs de Liverpool, il connaît ce système. Isak, lui, n’a jamais même évolué avec Hugo Ekitike. »
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Pas de rancune, mais une grosse zone d’ombre
L'ancien défenseur a écarté l'hypothèse d'une sanction à l'encontre de Salah pour une précédente sortie médiatique, tout en peinant à avancer une autre explication convaincante à cette exclusion. « Je ne crois pas qu'Arne Slot soit le genre d'entraîneur à se dire : “Je me souviens de ce que tu m'as fait il y a quelques mois, en me critiquant publiquement” », a ajouté Carragher. « Par le passé, certains techniciens, comme Alex Ferguson, auraient peut-être nourri ce genre de ressentiment. Je ne crois pas qu’Arne Slot agisse ainsi.
Est-ce parce que l’attaquant a déjà annoncé son départ ? On pourrait penser que le coach se dit : “Je mise sur les joueurs qui seront là l’année prochaine.” C’est la seule explication qui me vienne à l’esprit, mais elle ne tient pas debout. Il s’agit de l’ici et maintenant. Je suis abasourdi. »
Malgré son plan initial, Slot a finalement remplacé Isak par Salah à la mi-temps, le Suédois n’ayant réussi que cinq touches de balle durant une première période stérile.
Wirtz et le combat des 116 millions de livres sterling
Carragher a également critiqué Florian Wirtz, la recrue estivale très médiatisée qui peine à retrouver son niveau du début de saison. L’international allemand est resté quasi invisible face au milieu du PSG, ce qui a poussé l’ancien défenseur des Reds à juger sa performance « décevante » au regard de son transfert astronomique.
« Il n’a pas été à la hauteur jusqu’à présent », a admis Carragher. « La meilleure façon de le décrire, c’est qu’il est soigné et précis. Mais il manque vraiment de punch au final. Il est à l’aise entre les surfaces, c’est un beau footballeur, comme on peut s’y attendre vu son prix. Mais quand on le compare à ses adversaires directs, Vitinha et [João] Neves, il n’a pas réussi à leur voler la vedette lors du premier acte. Au vu des sommes investies par Liverpool, le retour sur investissement est pour l’instant quasi nul. »
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Les blessures multipliées ont précipité l’élimination européenne du club.
Pour aggraver encore la situation, la soirée s'est conclue par la blessure grave d'Ekitike. L'attaquant français s'est effondré sans subir de contact et a dû être évacué sur civière ; selon certaines informations, il aurait rompu le tendon d'Achille, ce qui pourrait l'écarter des terrains pendant neuf mois. Cette perte laisse un vide énorme dans l'attaque de Liverpool, alors que le club se recentre sur la course au top 4 de la Premier League. Les Reds doivent désormais se préparer pour le derby du Merseyside à haut enjeu contre Everton, privés de l’une de leurs principales recrues estivales.