L'ancien défenseur a écarté l'hypothèse d'une sanction à l'encontre de Salah pour une précédente sortie médiatique, tout en peinant à avancer une autre explication convaincante à cette exclusion. « Je ne crois pas qu'Arne Slot soit le genre d'entraîneur à se dire : “Je me souviens de ce que tu m'as fait il y a quelques mois, en me critiquant publiquement” », a ajouté Carragher. « Par le passé, certains techniciens, comme Alex Ferguson, auraient peut-être nourri ce genre de ressentiment. Je ne crois pas qu’Arne Slot agisse ainsi.

Est-ce parce que l’attaquant a déjà annoncé son départ ? On pourrait penser que le coach se dit : “Je mise sur les joueurs qui seront là l’année prochaine.” C’est la seule explication qui me vienne à l’esprit, mais elle ne tient pas debout. Il s’agit de l’ici et maintenant. Je suis abasourdi. »

Malgré son plan initial, Slot a finalement remplacé Isak par Salah à la mi-temps, le Suédois n’ayant réussi que cinq touches de balle durant une première période stérile.