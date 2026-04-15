« Abandonner n'est pas une option » : Lamine Yamal fait une promesse pleine de ferveur aux supporters du FC Barcelone après l'élimination en Ligue des champions

« Abandonner n’est pas une option », a écrit Yamal sur Instagram. « Nous avons tout donné, mais cela n’a pas suffi. Cela fait partie du parcours : pour atteindre le sommet, il faut gravir des pentes, et nous savons que ce ne sera pas facile.

Chaque erreur est une leçon, et soyez sûrs que nous en tirerons les enseignements. Nous sommes le Barça, et nous reviendrons là où est notre place. Mes parents m’ont appris qu’un homme tient toujours parole… et nous ramènerons [le trophée] à Barcelone. Sempre Barça. »











