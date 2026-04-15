Getty Images Sport
Traduit par
« Abandonner n'est pas une option » : Lamine Yamal fait une promesse pleine de ferveur aux supporters du FC Barcelone après l'élimination en Ligue des champions
Une soirée frustrante pour les Blaugrana
Malgré l’ouverture du score du jeune joueur de 18 ans lors du match retour au Wanda Metropolitano, l’équipe de Hansi Flick n’a pas réussi à remonter le retard accumulé à l’aller, s’inclinant finalement sur un score cumulé de 3-2. Tandis que plusieurs cadres peinaient encore à masquer leur abattement, Yamal a pris les réseaux sociaux pour assurer que l’attente de onze ans du club avant de soulever à nouveau un titre européen touchait à son terme.
Le Barça s'incline face à l'Atlético, qui a réussi à remonter au score
Barcelone s’est présenté à Madrid dans l’obligation de renverser la vapeur après un revers 2-0 concédé à domicile, et, l’espace d’un instant, on a cru que Yamal serait l’artisan d’un retour historique. L’ailier a rapidement trouvé le chemin des filets, réduisant au silence le public local, mais un but égalisateur d’Ademola Lookman a redonné l’avantage à l’Atlético au score cumulé et brisé le cœur des supporters du Barça. Au lendemain de cette défaite, Yamal a adressé un message émouvant aux Culers, insistant sur le fait que cet échec n’est qu’un tremplin sur son chemin vers les sommets.
Le message de Yamal à ses fans
« Abandonner n’est pas une option », a écrit Yamal sur Instagram. « Nous avons tout donné, mais cela n’a pas suffi. Cela fait partie du parcours : pour atteindre le sommet, il faut gravir des pentes, et nous savons que ce ne sera pas facile.
Chaque erreur est une leçon, et soyez sûrs que nous en tirerons les enseignements. Nous sommes le Barça, et nous reviendrons là où est notre place. Mes parents m’ont appris qu’un homme tient toujours parole… et nous ramènerons [le trophée] à Barcelone. Sempre Barça. »
Malgré la déception européenne, Yamal s’illustre une nouvelle fois.
Cette élimination met un point final amer à la campagne européenne du FC Barcelone, qui avait retrouvé un second souffle sous la houlette de Flick. Malgré ce revers, Yamal – auteur de 23 buts toutes compétitions confondues – a continué de briller lors de la saison 2025-2026, et le Barça peut désormais se concentrer pleinement sur la course au titre en Liga.
- Getty/GOAL
L'état d'esprit d'un champion
Avant la défaite contre l’Atlético, Yamal s’était inspiré de la légende de la NBA LeBron James, allant jusqu’à changer sa photo de profil sur les réseaux sociaux pour y afficher une image de James brandissant le trophée de champion, afin de cultiver un état d’esprit de remontée. Si cela n’a pas suffi cette fois-ci, la performance du jeune joueur de 18 ans, associée à sa réaction sur les réseaux sociaux, a démontré qu’il est un véritable leader dans les vestiaires du Camp Nou.
Tous les regards sont désormais tournés vers la Liga.
La déception européenne est désormais derrière eux, et l’objectif est désormais clair : le Barça de Flick concentre toute son énergie sur le titre de champion de Liga. Après une brève pause pour panser leurs blessures, les Blaugrana reprennent du service le 22 avril en accueillant le Celta Vigo pour un match à domicile décisif. Neuf points devant le Real Madrid, deuxième, et à sept journées de l’arrivée, les Blaugrana demeurent grands favoris à leur propre succession.