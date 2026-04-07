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Aaron Ramsey, ancienne star d'Arsenal et du Pays de Galles, annonce sa retraite du football dans un communiqué émouvant
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Ramsey raccroche les crampons
Le milieu de terrain chevronné était libre de tout contrat depuis son départ du club mexicain des Pumas UNAM en octobre dernier, qu'il avait rejoint afin de rester en forme en vue d'une éventuelle campagne de la sélection galloise pour la Coupe du monde 2026. Malgré tous ses efforts pour prolonger sa carrière, l'ancienne star de la Juventus et de Nice a décidé de tourner la page, n'ayant pas réussi à trouver un nouveau projet à sa mesure.
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Un adieu sincère
C'est sur les réseaux sociaux que Ramsey a confirmé sa décision, exprimant sa profonde gratitude envers les supporters gallois et les clubs qui ont marqué ses 19 ans de carrière. Il a souligné l'effort collectif des entraîneurs et de sa famille, qui lui ont permis de gravir les échelons, de Cardiff City jusqu'aux sommets du football européen.
Dans un communiqué d'adieu émouvant, il a écrit : « Cette décision n'a pas été facile à prendre. Après mûre réflexion, j'ai décidé de prendre ma retraite du football. Je tiens tout d'abord à parler du Pays de Galles. Ce fut un privilège de porter le maillot gallois et de vivre tant de moments incroyables sous ses couleurs. Cela n'aurait pas été possible sans l'incroyable contribution de tous les entraîneurs sous les ordres desquels j'ai joué et de tout le personnel qui m'a aidé de multiples façons.
« À la Red Wall. Vous avez été là dans les bons comme dans les mauvais moments ! Vous avez traversé les hauts et les bas, et vous avez été un élément essentiel et indispensable de notre succès. Je ne vous remercierai jamais assez. Nous avons tout traversé ensemble et ce fut un honneur de vous représenter. Diolch.
« Deuxièmement, merci à tous les clubs pour lesquels j’ai eu la chance de jouer. Merci à tous les entraîneurs et à tout le personnel qui m’ont aidé à réaliser mon rêve et à jouer au plus haut niveau. Et un immense merci à ma femme, à mes enfants et à toute ma famille. Sans vous à mes côtés tout au long de ce parcours, rien de tout cela n’aurait été possible. »
Un héritage durable
On se souviendra de la carrière de Ramsey pour son extraordinaire talent à marquer des buts décisifs, notamment ses deux buts victorieux en finale de la FA Cup avec Arsenal en 2014 et 2017. Au-delà de ses exploits en club, sa contribution à l'équipe nationale galloise a été extrêmement importante, puisqu'il a joué un rôle essentiel dans son parcours historique jusqu'aux demi-finales de l'Euro 2016 et dans sa première qualification pour la Coupe du monde depuis 64 ans, au Qatar en 2022. Il quitte le football comme l'un des plus grands joueurs jamais exportés par son pays, après avoir représenté des équipes de haut niveau en Angleterre, en Italie et en France.
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Passage dans l'abri des joueurs
Après un bref passage en tant qu'entraîneur par intérim à Cardiff la saison dernière, Ramsey devrait désormais se lancer pleinement dans une carrière d'entraîneur. Sa grande expérience au sein de clubs européens de haut niveau lui offre une base solide pour occuper un poste tactique dans le football moderne. Alors que l'équipe nationale galloise entre dans une période de transition, ce milieu de terrain emblématique pourrait se voir confier la mission de former la prochaine génération de talents au sein de la sélection nationale.