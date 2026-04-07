Aaron Ramsey, ancienne star d'Arsenal et du Pays de Galles, annonce sa retraite du football dans un communiqué émouvant

C'est sur les réseaux sociaux que Ramsey a confirmé sa décision, exprimant sa profonde gratitude envers les supporters gallois et les clubs qui ont marqué ses 19 ans de carrière. Il a souligné l'effort collectif des entraîneurs et de sa famille, qui lui ont permis de gravir les échelons, de Cardiff City jusqu'aux sommets du football européen.

Dans un communiqué d'adieu émouvant, il a écrit : « Cette décision n'a pas été facile à prendre. Après mûre réflexion, j'ai décidé de prendre ma retraite du football. Je tiens tout d'abord à parler du Pays de Galles. Ce fut un privilège de porter le maillot gallois et de vivre tant de moments incroyables sous ses couleurs. Cela n'aurait pas été possible sans l'incroyable contribution de tous les entraîneurs sous les ordres desquels j'ai joué et de tout le personnel qui m'a aidé de multiples façons.

« À la Red Wall. Vous avez été là dans les bons comme dans les mauvais moments ! Vous avez traversé les hauts et les bas, et vous avez été un élément essentiel et indispensable de notre succès. Je ne vous remercierai jamais assez. Nous avons tout traversé ensemble et ce fut un honneur de vous représenter. Diolch.

« Deuxièmement, merci à tous les clubs pour lesquels j’ai eu la chance de jouer. Merci à tous les entraîneurs et à tout le personnel qui m’ont aidé à réaliser mon rêve et à jouer au plus haut niveau. Et un immense merci à ma femme, à mes enfants et à toute ma famille. Sans vous à mes côtés tout au long de ce parcours, rien de tout cela n’aurait été possible. »