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À voir : Lionel Messi inscrit son premier but avec l’Inter Miami depuis son retour du parcours de l’Argentine à la Coupe du monde 2026

Inter Miami CF vs Atletico de San Luis
Inter Miami CF
Atletico de San Luis
Coupe de la ligue

Lionel Messi a retrouvé son meilleur niveau avec l’Inter Miami, inscrivant ses premiers buts depuis son retour après la Coupe du monde en Argentine face à l’Atletico San Luis en Leagues Cup. David Rodriguez a donné l’avantage au club de Liga MX après seulement quatre minutes, mais le joueur de 39 ans a répondu avec un doublé, alors que Miami a marqué à quatre reprises avant que le match ne soit suspendu en raison des conditions météorologiques.

  • Inter Miami CF v Atletico San Luis - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Réaction immédiate

    Messi a répondu presque immédiatement, en reprenant un centre précis avant de conclure d'un geste d'école à la 11e minute. À partir de là, Miami a déroulé, puisque Telasco Segovia a marqué seulement 15 minutes plus tard pour donner l'avantage 2-1 à l'Inter Miami. Messi a ensuite inscrit son deuxième but pour porter le score à 3-1, avant que Micael ne marque un quatrième but avant la mi-temps.

    L'Atlético a réduit l'écart grâce à Rafa Llorente, auteur d'une incroyable frappe enroulée rentrante depuis l'extérieur de la surface. Le match a ensuite été interrompu en raison des conditions météorologiques avant de reprendre environ 30 minutes plus tard.


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  • Regardez l’extrait vidéo

    Regardez ici l'ouverture du score de Messi.

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    Une autre saison de MVP en vue ?

    En plus de ses deux buts, Messi a également délivré une passe décisive sur le quatrième but de Miami. En MLS, il compte actuellement 12 buts et huit passes décisives.

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    Que se passe-t-il ensuite ?

    Après le match de Miami contre l’Atletico, l’équipe affrontera le géant de la Liga MX, Monterrey, le samedi 8 août.

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