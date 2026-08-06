Messi a répondu presque immédiatement, en reprenant un centre précis avant de conclure d'un geste d'école à la 11e minute. À partir de là, Miami a déroulé, puisque Telasco Segovia a marqué seulement 15 minutes plus tard pour donner l'avantage 2-1 à l'Inter Miami. Messi a ensuite inscrit son deuxième but pour porter le score à 3-1, avant que Micael ne marque un quatrième but avant la mi-temps.

L'Atlético a réduit l'écart grâce à Rafa Llorente, auteur d'une incroyable frappe enroulée rentrante depuis l'extérieur de la surface. Le match a ensuite été interrompu en raison des conditions météorologiques avant de reprendre environ 30 minutes plus tard.



