Hall a ouvert le score dès la 7e minute face au Columbus Crew. Il a ensuite doublé la mise à la 40e d’une frappe à bout portant pour redonner l’avantage à New York, avant de parachever son triplé à la 78e en profitant d’un ballon perdu après un corner et d’inscrire ainsi le but de la victoire.
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À VOIR : Julian Hall, des New York Red Bulls, entre dans l'histoire de la MLS en devenant le plus jeune joueur à inscrire un hat-trick
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La carrière de Hall chez les Red Bulls
Avant cette saison, Hall n’avait marqué que trois buts en 38 matchs disputés entre 2023 et 2025. Il a déjà triplé ce total cette saison.
Et maintenant ?
Hall et les New York Red Bulls disputent encore deux matchs avant la Coupe du monde : ils recevront leurs rivaux du New York City FC le 16 mai, puis se rendront sur la pelouse du Sporting KC le 23 mai.