Traduit par

Formé au Red Bull New York, Julian Hall est devenu, à 18 ans et 50 jours, le plus jeune joueur de l’histoire de la MLS à inscrire un triplé, surpassant le précédent record de Ricardo Pepi (18 ans et 196 jours). Hall compte désormais neuf buts et deux passes décisives cette saison, s’imposant comme l’un des principaux atouts d’une équipe des Red Bulls qui a retrouvé un nouveau souffle sous la houlette de Michael Bradley, entraîneur principal depuis une saison.