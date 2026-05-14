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Red Bull New York v Columbus CrewGetty Images Sport

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À VOIR : Julian Hall, des New York Red Bulls, entre dans l'histoire de la MLS en devenant le plus jeune joueur à inscrire un hat-trick

Red Bull New York vs Columbus Crew
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J. Hall

Formé au Red Bull New York, Julian Hall est devenu, à 18 ans et 50 jours, le plus jeune joueur de l’histoire de la MLS à inscrire un triplé, surpassant le précédent record de Ricardo Pepi (18 ans et 196 jours). Hall compte désormais neuf buts et deux passes décisives cette saison, s’imposant comme l’un des principaux atouts d’une équipe des Red Bulls qui a retrouvé un nouveau souffle sous la houlette de Michael Bradley, entraîneur principal depuis une saison.

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    Entrer dans l’histoire

    Hall a ouvert le score dès la 7e minute face au Columbus Crew. Il a ensuite doublé la mise à la 40e d’une frappe à bout portant pour redonner l’avantage à New York, avant de parachever son triplé à la 78e en profitant d’un ballon perdu après un corner et d’inscrire ainsi le but de la victoire.

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  • Regardez ce moment

    Visionnez les trois buts de la rencontre en cliquant ici.

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    La carrière de Hall chez les Red Bulls

    Avant cette saison, Hall n’avait marqué que trois buts en 38 matchs disputés entre 2023 et 2025. Il a déjà triplé ce total cette saison.

  • Et maintenant ?

    Hall et les New York Red Bulls disputent encore deux matchs avant la Coupe du monde : ils recevront leurs rivaux du New York City FC le 16 mai, puis se rendront sur la pelouse du Sporting KC le 23 mai.

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