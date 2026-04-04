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À VOIR : Josh Sargent marque son premier but en MLS et offre une passe décisive lors de la victoire du FC Toronto face aux Colorado Rapids
Sargent marque un but dont l'équipe avait grand besoin
L'Américain avait connu quelques difficultés à Toronto après son transfert très lucratif en provenance de Norwich. Il avait connu des débuts difficiles avant de ne pas parvenir à se démarquer lors de sa deuxième apparition.
Mais samedi après-midi, il s'est montré bien plus efficace. Après une première mi-temps discrète, Sargent s'est réveillé en seconde période. Il a offert une passe décisive à Richie Laryea pour réduire le score à la 65e minute. Puis, après que les Rapids aient vu un deuxième joueur de la journée être expulsé, Sargent a inscrit le but de la victoire d'une tête impeccable.
Toronto sur une bonne lancée
L'équipe canadienne a ainsi poursuivi sur sa bonne lancée. Elle a misé gros sur Sargent et a remanié son effectif après deux saisons décevantes consécutives. Et les premiers signes sont encourageants. Elle occupe désormais la quatrième place de la Conférence Est et reste invaincue depuis quatre matchs.
Des espoirs pour l'équipe nationale masculine américaine ?
On ne sait pas encore très bien ce que cela signifie pour les espoirs de Sargent au sein de l'équipe nationale américaine. L'attaquant n'a pas encore réussi à convaincre sous les ordres de Mauricio Pochettino, et à l'approche de la Coupe du monde, il semble bien être laissé de côté.
Il n'avait pas été retenu dans l'équipe pour la Gold Cup l'été dernier, Pochettino invoquant des « raisons footballistiques » pour justifier son exclusion.
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Quelle est la prochaine étape pour Toronto ?
À partir de là, Toronto aborde une série de matchs à sa portée. L'équipe affrontera Cincinnati, en difficulté, la semaine prochaine, avant de se mesurer successivement à Austin, leader du classement, puis au Philadelphia Union. Sargent sera très probablement en pointe lors de ces rencontres.