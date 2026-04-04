À VOIR : Josh Sargent marque son premier but en MLS et offre une passe décisive lors de la victoire du FC Toronto face aux Colorado Rapids

L'Américain avait connu quelques difficultés à Toronto après son transfert très lucratif en provenance de Norwich. Il avait connu des débuts difficiles avant de ne pas parvenir à se démarquer lors de sa deuxième apparition.

Mais samedi après-midi, il s'est montré bien plus efficace. Après une première mi-temps discrète, Sargent s'est réveillé en seconde période. Il a offert une passe décisive à Richie Laryea pour réduire le score à la 65e minute. Puis, après que les Rapids aient vu un deuxième joueur de la journée être expulsé, Sargent a inscrit le but de la victoire d'une tête impeccable.







