Sullivan n'a pas seulement inscrit son premier but ; il a d'abord été décisif sur l'ouverture du score de Philadelphie en servant Nathan Harriel, dont la passe immédiate a permis à Milan Iloski de réduire l'écart avec Orlando. Puis, bien placé, le jeune attaquant a profité d'un centre rasant de Ben Bender pour marquer son premier succès en championnat.
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À VOIR : Cavan Sullivan, jeune attaquant prometteur du Philadelphia Union et futur joueur de Manchester City, inscrit son premier but en MLS à seulement 16 ans
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Il a pris part à deux buts de l’Union.
REGARDEZ LE BUT
Visionnez la vidéo du but de Sullivan inscrit à la 75e minute.
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Les chiffres qui expliquent la progression de Sullivan
En pleine phase de reconstruction après avoir laissé partir plusieurs cadres ayant contribué à son Supporters’ Shield la saison passée, l’Union peut s’appuyer sur Sullivan, devenu un atout majeur. Limité à 224 minutes de jeu lors de ses deux premières années en MLS, le milieu de terrain totalise déjà 377 minutes cette saison, ponctuées de deux passes décisives et de quatre titularisations.
Quelle est la prochaine étape ?
Malgré les promesses de Sullivan, l’Union est actuellement la pire équipe de la MLS, avec seulement six points au bout de 13 matches. Samedi, elle retrouvera son stade, le Subaru Park, pour accueillir le Columbus Crew.