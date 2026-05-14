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Orlando City SC v Philadelphia UnionGetty Images Sport

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À VOIR : Cavan Sullivan, jeune attaquant prometteur du Philadelphia Union et futur joueur de Manchester City, inscrit son premier but en MLS à seulement 16 ans

Orlando City vs Philadelphia Union
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C. Sullivan

Le premier but de Cavan Sullivan en MLS constitue une nouvelle étape majeure dans l’une des carrières de jeunes footballeurs les plus observées aux États-Unis. La jeune pépite de 16 ans du Philadelphia Union a participé à une remontée spectaculaire en fin de match contre l’Orlando City SC, enrichissant un palmarès déjà marqué par un contrat professionnel signé à 14 ans et deux réalisations en Coupe des champions de la CONCACAF cette année contre le Defence Force F.C. Malgré ses efforts, le Philadelphia Union a concédé une défaite cruelle sur le score de 4-3.

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    Il a pris part à deux buts de l’Union.

    Sullivan n'a pas seulement inscrit son premier but ; il a d'abord été décisif sur l'ouverture du score de Philadelphie en servant Nathan Harriel, dont la passe immédiate a permis à Milan Iloski de réduire l'écart avec Orlando. Puis, bien placé, le jeune attaquant a profité d'un centre rasant de Ben Bender pour marquer son premier succès en championnat.

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  • REGARDEZ LE BUT

    Visionnez la vidéo du but de Sullivan inscrit à la 75e minute.

  • Cavan Sullivan Philadelphia Union 2026Getty

    Les chiffres qui expliquent la progression de Sullivan

    En pleine phase de reconstruction après avoir laissé partir plusieurs cadres ayant contribué à son Supporters’ Shield la saison passée, l’Union peut s’appuyer sur Sullivan, devenu un atout majeur. Limité à 224 minutes de jeu lors de ses deux premières années en MLS, le milieu de terrain totalise déjà 377 minutes cette saison, ponctuées de deux passes décisives et de quatre titularisations.

  • Quelle est la prochaine étape ?

    Malgré les promesses de Sullivan, l’Union est actuellement la pire équipe de la MLS, avec seulement six points au bout de 13 matches. Samedi, elle retrouvera son stade, le Subaru Park, pour accueillir le Columbus Crew.

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