À VOIR : Cavan Sullivan, jeune attaquant prometteur du Philadelphia Union et futur joueur de Manchester City, inscrit son premier but en MLS à seulement 16 ans

Traduit par

Le premier but de Cavan Sullivan en MLS constitue une nouvelle étape majeure dans l’une des carrières de jeunes footballeurs les plus observées aux États-Unis. La jeune pépite de 16 ans du Philadelphia Union a participé à une remontée spectaculaire en fin de match contre l’Orlando City SC, enrichissant un palmarès déjà marqué par un contrat professionnel signé à 14 ans et deux réalisations en Coupe des champions de la CONCACAF cette année contre le Defence Force F.C. Malgré ses efforts, le Philadelphia Union a concédé une défaite cruelle sur le score de 4-3.