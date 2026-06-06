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Antonee Robinson, USMNTGetty

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À VOIR : Antonee « Jedi » Robinson, arrière gauche de l’équipe nationale américaine, inscrit un but somptueux de classe mondiale contre l’Allemagne lors du dernier match de préparation à la Coupe du monde

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A. Robinson

Antonee Robinson s'est forgé une réputation d'un des meilleurs arrières gauches de la Premier League, mais le défenseur de l'équipe nationale américaine a prouvé qu'il pouvait se montrer tout aussi dangereux à l'autre bout du terrain. Robinson a décoché une frappe fulgurante qui a battu le gardien allemand Oliver Baumann, permettant ainsi aux Américains d'égaliser à 1-1 – et, d'une certaine manière, sa célébration était peut-être encore plus impressionnante.

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    Les États-Unis ont connu un départ laborieux, concédant un but à Kai Havertz dès la deuxième minute suite à un mauvais alignement défensif sur coup de pied arrêté. Toutefois, l’équipe de Mauricio Pochettino a progressivement repris le contrôle de la rencontre au fil de la première période. C’est alors que Robinson a inscrit une frappe mémorable face à l’Allemagne.

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  • Visionnez la vidéo

    Visionnez ici le but de Robinson sous plusieurs angles :



  • Une célébration tout aussi impressionnante

    Robinson a visiblement savouré cette rencontre.



  • Antonee Robinson Fulham 2025-26Getty

    Bilan statistique global de Jedi avec l’équipe nationale des États-Unis

    Il s’agissait du cinquième but de Robinson sous le maillot de l’équipe nationale américaine, la star de Fulham totalisant désormais 54 sélections. L’international américain, né en Angleterre, a également égalé son total de buts en club, avec cinq réalisations en 317 matches disputés pour Everton, Bolton, Wigan et Fulham.

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