Les États-Unis ont connu un départ laborieux, concédant un but à Kai Havertz dès la deuxième minute suite à un mauvais alignement défensif sur coup de pied arrêté. Toutefois, l’équipe de Mauricio Pochettino a progressivement repris le contrôle de la rencontre au fil de la première période. C’est alors que Robinson a inscrit une frappe mémorable face à l’Allemagne.
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À VOIR : Antonee « Jedi » Robinson, arrière gauche de l’équipe nationale américaine, inscrit un but somptueux de classe mondiale contre l’Allemagne lors du dernier match de préparation à la Coupe du monde
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Visionnez ici le but de Robinson sous plusieurs angles :
Une célébration tout aussi impressionnante
Robinson a visiblement savouré cette rencontre.
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Bilan statistique global de Jedi avec l’équipe nationale des États-Unis
Il s’agissait du cinquième but de Robinson sous le maillot de l’équipe nationale américaine, la star de Fulham totalisant désormais 54 sélections. L’international américain, né en Angleterre, a également égalé son total de buts en club, avec cinq réalisations en 317 matches disputés pour Everton, Bolton, Wigan et Fulham.