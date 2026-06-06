À VOIR : Antonee « Jedi » Robinson, arrière gauche de l’équipe nationale américaine, inscrit un but somptueux de classe mondiale contre l’Allemagne lors du dernier match de préparation à la Coupe du monde

Les États-Unis ont connu un départ laborieux, concédant un but à Kai Havertz dès la deuxième minute suite à un mauvais alignement défensif sur coup de pied arrêté. Toutefois, l’équipe de Mauricio Pochettino a progressivement repris le contrôle de la rencontre au fil de la première période. C’est alors que Robinson a inscrit une frappe mémorable face à l’Allemagne.