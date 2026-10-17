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« À un moment donné, il faudra lui accorder du repos ! » : Maresca lance un avertissement au sujet de Haaland avant le match contre Ipswich
Maresca laisse entendre qu’Haaland pourrait être ménagé face à un calendrier chargé
L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a reconnu qu’il devra gérer le temps de jeu d’Erling Haaland malgré le début de saison sensationnel de l’attaquant. Auteur d’un doublé contre le Paris Saint-Germain, Haaland est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club en compétitions européennes, portant son total à 10 buts en neuf matches.
L’attaquant norvégien figure toujours dans le groupe pour le match de Premier League de samedi contre Ipswich Town, à l’Etihad Stadium.
Toutefois, après quatre sélections supplémentaires avec la Norvège, Maresca a reconnu que les charges de travail élevées au sein de l’effectif nécessitent une gestion attentive.
- Getty Images Sport
L’entraîneur de Manchester City veut faire tourner ses principaux joueurs internationaux
Maresca a souligné que Haaland n’était pas le seul joueur confronté à la fatigue, évoquant plusieurs joueurs clés très sollicités en club comme en sélection. « À un moment donné, nous devrons probablement lui accorder du repos, quelques jours de congé », a expliqué l’entraîneur de City lors de sa conférence de presse d’avant-match.
« Nous y réfléchissons, et pas seulement pour Erling, car nous avons des joueurs qui, malheureusement ou heureusement, disputent tous les matches avec nous et tous les matches avec leur sélection. »
« Elliot, Enzo, Marc, Erling, Rúben : à un moment donné, nous devrons probablement leur accorder du repos. »
Maresca défend Fernandez et salue sa personnalité en dehors du terrain
Maresca a couvert Enzo Fernandez d’éloges. Arrivé de Chelsea, le milieu argentin a aidé Manchester City à remporter ses six premiers matches de Premier League et à prendre la tête du classement avec trois points d’avance. L’entraîneur a contesté l’image que le public se fait de lui, en soulignant sa véritable personnalité.
« C’est quelqu’un de gentil », a déclaré Maresca lorsqu’il a été interrogé sur le numéro 17. « Il a un grand cœur et c’est quelqu’un de gentil. Poli, professionnel. »
« Parfois, l’image qu’on a de quelqu’un de l’extérieur est complètement différente de la réalité. C’est quelqu’un de formidable, avec une famille formidable : sa mère, son père, sa femme et ses enfants. Je les connais tous. C’est pour ça que je n’ai aucun doute là-dessus, c’est quelqu’un de très bien. »
- AFP
Le leader du championnat se prépare à affronter Ipswich
Invaincu, Manchester City accueille Ipswich Town samedi avec l’objectif de poursuivre son sans-faute en championnat et de creuser son avance de trois points en tête du classement.
Alors que Haaland domine le classement des buteurs de la Premier League, Maresca doit trouver le juste équilibre entre la rotation de l’effectif et le maintien de la dynamique victorieuse.
Le technicien italien surveillera de près l’état de forme de ses joueurs avant une série exigeante de rencontres nationales et européennes.
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