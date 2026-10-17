L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a reconnu qu’il devra gérer le temps de jeu d’Erling Haaland malgré le début de saison sensationnel de l’attaquant. Auteur d’un doublé contre le Paris Saint-Germain, Haaland est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club en compétitions européennes, portant son total à 10 buts en neuf matches.

L’attaquant norvégien figure toujours dans le groupe pour le match de Premier League de samedi contre Ipswich Town, à l’Etihad Stadium.

Toutefois, après quatre sélections supplémentaires avec la Norvège, Maresca a reconnu que les charges de travail élevées au sein de l’effectif nécessitent une gestion attentive.