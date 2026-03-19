« À un moment donné, ça suffit ! » L'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, s'indigne du comportement des stars de Galatasaray

« À un moment donné, ça suffit », s'est indigné le Néerlandais après la déroute subie à Anfield Road, face à ce qu'il considérait comme un jeu de temps excessif de la part des visiteurs : « J'ai vu ça bien trop souvent : on essaie de créer une dynamique, de rentrer dans le match, et voilà qu'il y a encore quelqu'un qui reste allongé par terre pendant une demi-heure. »

Slot aurait voulu « faire quelque chose pour y remédier » et a discuté de manière frappante avec le quatrième arbitre – mais sans succès. Il n’aurait rien pu faire, « à part peut-être courir comme un fou le long de la ligne ». En effet, Slot semblait, selon ses propres standards, presque trop engagé sur la touche tout au long du match, et cela s’est répercuté, selon lui, sur les supporters des Reds, qui avaient sifflé l’équipe le week-end dernier après un match nul décevant 1-1 contre Tottenham, menacé de relégation.

« Dès le premier instant, alors qu’ils tentaient de briser notre élan, nos supporters ont haussé encore plus le ton », a constaté Slot lors de la conférence de presse d’après-match : « Je pense que cette combinaison a été très importante ce soir. C’est peut-être pour cela que j’étais un peu plus énergique que d’habitude. Car nous devons lutter ensemble contre ce que nous avons vu ce soir. »