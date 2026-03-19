L'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, semble avoir été très irrité par le comportement des joueurs de Galatasaray Istanbul lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après la victoire 4-0 lors du match retour, il a lancé quelques piques à l'encontre du grand club turc.
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« À un moment donné, ça suffit ! » L'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, s'indigne du comportement des stars de Galatasaray
« À un moment donné, ça suffit », s'est indigné le Néerlandais après la déroute subie à Anfield Road, face à ce qu'il considérait comme un jeu de temps excessif de la part des visiteurs : « J'ai vu ça bien trop souvent : on essaie de créer une dynamique, de rentrer dans le match, et voilà qu'il y a encore quelqu'un qui reste allongé par terre pendant une demi-heure. »
Slot aurait voulu « faire quelque chose pour y remédier » et a discuté de manière frappante avec le quatrième arbitre – mais sans succès. Il n’aurait rien pu faire, « à part peut-être courir comme un fou le long de la ligne ». En effet, Slot semblait, selon ses propres standards, presque trop engagé sur la touche tout au long du match, et cela s’est répercuté, selon lui, sur les supporters des Reds, qui avaient sifflé l’équipe le week-end dernier après un match nul décevant 1-1 contre Tottenham, menacé de relégation.
« Dès le premier instant, alors qu’ils tentaient de briser notre élan, nos supporters ont haussé encore plus le ton », a constaté Slot lors de la conférence de presse d’après-match : « Je pense que cette combinaison a été très importante ce soir. C’est peut-être pour cela que j’étais un peu plus énergique que d’habitude. Car nous devons lutter ensemble contre ce que nous avons vu ce soir. »
- AFP
Blessures effroyables subies par les stars de Galatasaray face à Liverpool
Cependant, toutes les interruptions au cours desquelles un joueur de Galatasaray s'est roulé par terre ne se sont pas terminées sans conséquence. Cela fait également partie de la vérité. Peu avant la fin du match, Noa Lang s'est gravement blessé lors d'un duel avec Curtis Jones, à la suite duquel il s'est coincé le doigt dans une bande publicitaire, et a dû subir une intervention chirurgicale d'urgence à Liverpool.
De son côté, l'attaquant vedette Victor Osimhen s'est fracturé l'avant-bras en début de match lors d'un choc avec Ibrahima Konaté, mais a continué à jouer jusqu'à la mi-temps, visiblement handicapé. Après la pause, il a été remplacé par l'international Leroy Sané.
Privé d’Osimhen, Galatasaray, qui avait pourtant remporté le match aller de manière sensationnelle sur le score de 1-0, n’a eu aucune chance à Anfield Road. À ce sujet, Slot a également évoqué les « Expected Goals » (xGoals) des deux équipes. Il a attesté que ses joueurs avaient livré un « match presque parfait » : « Cette performance sera difficile à réitérer, car 5,02 xGoals lors d’une soirée de Ligue des champions avec seulement 0,18 but encaissé attendu… ce ne sera pas facile à reproduire. »
Liverpool cherche à prendre sa revanche face au PSG
Dominik Szoboszlai (25e), Hugo Ekitike (51e), Ryan Gravenberch (53e) et Mohamed Salah (62e) ont finalement achevé Galatasaray. Pour Salah, il s'agissait de son 50e but en Ligue des champions. Aucun autre Africain n'avait encore atteint ce cap. L'Égyptien devance notamment des légendes telles que Didier Drogba (44 buts) et Samuel Eto’o (30 buts).
En Ligue des champions, Liverpool affrontera désormais le Paris Saint-Germain, tenant du titre, en quarts de finale. Les Reds veulent y régler leurs comptes, après avoir échoué de manière dramatique face au PSG en huitièmes de finale la saison dernière, lors d’une séance de tirs au but.
« Nous étions la seule équipe contre laquelle ils ont dû disputer les prolongations et les tirs au but », a précisé Slot en évoquant les duels avec le grand club français : « Cette équipe a montré cette saison qu’elle n’avait rien perdu de sa forme, mais nous avons nous aussi prouvé ce soir que nous sommes toujours capables de jouer au niveau que nous avons affiché pendant une grande partie de la saison dernière. Cette performance nous donne donc, à moi et à l'équipe, beaucoup de confiance. »
Questions fréquentes
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.