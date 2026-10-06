À un match de l’histoire ! Harry Kane égale le record de sélections avec l’Angleterre de Peter Shilton à Wembley

Kane a un peu plus gravé son nom dans les annales de l’histoire du football anglais en égalant le record de longue date de Shilton avec 125 sélections. Ce moment historique s’est produit mardi soir, lorsque le capitaine de l’Angleterre a mené son équipe à l’occasion d’un match de Ligue des nations contre la République tchèque à Wembley. Déjà meilleur buteur de l’histoire de la sélection, Kane continue de faire tomber des records que beaucoup pensaient intouchables pendant des décennies, passant du statut de finisseur clinique à celui de serviteur ultime de l’équipe nationale.

L’attaquant du Bayern Munich, âgé de 33 ans, a commencé son parcours international en 2015 lors d’un match de qualification contre la Lituanie. Comme un aperçu prophétique de la décennie à venir, Kane a marqué de la tête seulement 80 secondes après être sorti du banc pour remplacer le légendaire Wayne Rooney. Depuis cette entrée fracassante, il est devenu le cœur battant de l’Angleterre moderne, menant l’équipe à deux finales consécutives du Championnat d’Europe ainsi qu’à une demi-finale de Coupe du monde, tout en prouvant constamment sa valeur comme joueur de classe mondiale sur les plus grandes scènes.