Getty Images Sport
Traduit par
À un match de l’histoire ! Harry Kane égale le record de sélections avec l’Angleterre de Peter Shilton à Wembley
Un cap légendaire franchi à Wembley
Kane a un peu plus gravé son nom dans les annales de l’histoire du football anglais en égalant le record de longue date de Shilton avec 125 sélections. Ce moment historique s’est produit mardi soir, lorsque le capitaine de l’Angleterre a mené son équipe à l’occasion d’un match de Ligue des nations contre la République tchèque à Wembley. Déjà meilleur buteur de l’histoire de la sélection, Kane continue de faire tomber des records que beaucoup pensaient intouchables pendant des décennies, passant du statut de finisseur clinique à celui de serviteur ultime de l’équipe nationale.
L’attaquant du Bayern Munich, âgé de 33 ans, a commencé son parcours international en 2015 lors d’un match de qualification contre la Lituanie. Comme un aperçu prophétique de la décennie à venir, Kane a marqué de la tête seulement 80 secondes après être sorti du banc pour remplacer le légendaire Wayne Rooney. Depuis cette entrée fracassante, il est devenu le cœur battant de l’Angleterre moderne, menant l’équipe à deux finales consécutives du Championnat d’Europe ainsi qu’à une demi-finale de Coupe du monde, tout en prouvant constamment sa valeur comme joueur de classe mondiale sur les plus grandes scènes.
- Getty Images Sport
Kane revient sur un parcours spécial avec l’Angleterre
S'exprimant sur ITV avant ce coup d'envoi historique, Kane est revenu sur son parcours et sur l'importance de cette soirée. Il a déclaré : « Je pense que c'est toujours spécial d'entrer sur la pelouse maintenant et de voir le stade avec l'excitation de ce qui nous attend. J'essaie de ne pas le considérer comme acquis, c'est une soirée spéciale ce soir, mais nous devons nous concentrer sur le travail à accomplir. »
Il a ajouté : « J'avais l'impression d'attendre depuis une éternité sur le bord du terrain pour entrer à la place de Wazza. C'était exactement comme je l'avais rêvé : entrer en jeu et marquer, et ce fut le début de quelque chose de spécial. Je suis extrêmement fier de représenter et de jouer pour l'Angleterre. J'ai eu la chance de le faire un bon nombre de fois. Nous sommes tout près d'un trophée depuis un moment maintenant. Je pense que nous en sommes plus proches que nous ne l'avons jamais été. L'équipe est dans une bonne dynamique, je suis dans une bonne dynamique. »
Shilton donne sa bénédiction au capitaine
Shilton, le gardien de but légendaire qui a honoré sa dernière sélection en 1990, n’a pas tardé à féliciter l’homme qui partage désormais son piédestal. Dans un chaleureux message vidéo diffusé peu avant le match, Shilton a exprimé son admiration pour l’éthique de travail de Kane et a prédit que le record appartiendrait bientôt au seul ancien de Tottenham.
Shilton a déclaré : « Salut, c’est un message pour harry Kane. Peter Shilton à l’appareil. Je voulais simplement te féliciter pour avoir égalé mon record de sélections avec l’Angleterre. Et tu vas le battre en novembre, j’en suis sûr. Peut-être que tu établiras un record qui ne sera jamais battu, parce que tu es toujours aussi fort, Harry, tu joues toujours bien et tu marques des buts, et je sais à quel point tu mets de la détermination et du travail pour accomplir cela, surtout en tant qu’attaquant. Je pense que c’est probablement le poste le plus difficile à occuper et celui de gardien arrive juste derrière, à cause de la responsabilité. »
- Getty Images Sport
Les statistiques derrière une carrière record
Les statistiques de Kane avec l’Angleterre sont tout simplement époustouflantes, puisqu’il compte actuellement 89 buts en sélection. Ce total fait de lui le septième meilleur buteur masculin de l’histoire du football international à égalité, même s’il reste encore à bonne distance des 146 buts inscrits par la superstar d’Al-Nassr et du Portugal, Cristiano Ronaldo. Sur le plan national, il a complètement éclipsé le précédent record de Wayne Rooney, qui était de 53 buts, un cap qu’il a notamment dépassé lors d’un match de qualification au début de l’année 2023.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles