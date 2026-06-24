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À un an du coup d’envoi de la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil, plusieurs questions clés se posent : le pays hôte est-il prêt ? Les États-Unis, grands favoris, feront-ils figure d’épouvantails ? Et l’Espagne ou l’Angleterre pourraient-elles venir bouleverser les pronostics ?

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À un an de la Coupe du monde féminine 2027, cinq grands axes se dessinent déjà : le grand rendez-vous brésilien, les ambitions de titre de l’équipe nationale américaine et la lutte des autres prétendantes.

Dans un an, la Coupe du monde féminine de la FIFA posera ses valises au Brésil pour la première fois sur le sol sud-américain.

Huit villes, dont l’Arena Castelão de Fortaleza et l’Estádio do Maracanã de Rio de Janeiro, accueilleront les 32 sélections participantes du 24 juin au 25 juillet.

À un an du coup d’envoi, plusieurs enjeux majeurs demeurent sans réponse.

Outre le Brésil, pays hôte, l’Australie, la Chine, le Japon, la Corée du Nord, la Corée du Sud, les Philippines, l’Argentine, la Colombie, la Nouvelle-Zélande et l’Allemagne sont déjà qualifiés. Côté européen, l’Espagne, la France et le Danemark ont également validé leur billet. Toutefois, de nombreuses sélections africaines, nord-américaines et européennes doivent encore passer par les phases de qualification.

La prochaine phase majeure de qualification se tiendra plus tard dans l’année. Les barrages européens se dérouleront d’octobre à début décembre, tandis que les places africaines seront attribuées lors de la Coupe d’Afrique des nations féminine, qui débutera le 25 juillet. Le tournoi de qualification de la Concacaf suivra en novembre, ce qui signifie que plusieurs des meilleures sélections mondiales, dont l’équipe nationale féminine des États-Unis, doivent encore valider leur billet pour le Brésil.

Se pose alors la question cruciale : le Brésil est-il véritablement prêt à accueillir une Coupe du monde féminine ?

Le pays possède des infrastructures de classe mondiale et un héritage footballistique légendaire, mais la FIFA et les organisateurs locaux doivent encore garantir un tournoi dont l’héritage profitera durablement au football féminin. Se pose aussi la question de la place du football féminin dans l’identité sportive brésilienne : berceau de Marta et l’une des cultures footballistiques les plus riches au monde, le Brésil a pourtant longtemps laissé le football féminin dans l’ombre de sa passion nationale pour le football masculin.

Calendrier, déplacements, expérience des supporters, favoris et outsiders : ces sujets devraient bientôt monopoliser les débats. Restera enfin à tirer les enseignements du Mondial masculin de cet été. La route vers le Brésil 2027 est déjà tracée – et voici les cinq thèmes qui la définiront.

  • Colombia v Brazil - Copa America Femenina 2025: FinalGetty Images Sport

    Le Brésil est-il prêt à accueillir la Coupe du monde ?

    En 2014, le Brésil a organisé la Coupe du monde masculine de la FIFA. Grâce à ses infrastructures, à la rigueur de son calendrier et à l’envergure de l’événement, le pays a démontré sa capacité à relever le défi logistique du plus grand tournoi de football au monde. Bien que l’Amérique du Sud accueille pour la première fois la Coupe du monde féminine, et que plusieurs spécificités de la compétition féminine diffèrent de la version masculine, les villes hôtes brésiliennes devraient, sur le plan opérationnel, être prêtes.

    Le processus de sélection des villes hôtes pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027 a débuté en août 2024 : des experts se sont rendus dans les 12 villes candidates afin d’évaluer les infrastructures existantes et les projets de construction proposés. Sur la base de critères prédéfinis, la FIFA a ensuite désigné les huit villes hôtes et les stades correspondants.

    Les huit stades sélectionnés avaient déjà accueilli des rencontres lors de l’édition masculine de 2014 : Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) et São Paulo (Arena Itaquera).

    • Publicité
  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quelle est la place du football féminin dans l’identité sportive du Brésil ?

    Historiquement, le football féminin brésilien s’est construit autour de matchs communautaires, de collectifs locaux et d’organisations ancrées dans les quartiers. Malgré une longue tradition de performances de haut niveau – l’équipe nationale a terminé deuxième en 2007 et troisième en 1999 – la pratique a été officiellement interdite aux femmes de 1941 à 1979. Malgré l’émergence de joueuses d’exception comme Marta, Formiga ou Pretinha, le ballon rond au féminin reste en quête d’une reconnaissance durable.

    Selon Common Goal (l’organisation dédiée au football au service du bien commun et partenaire du football féminin de la FIFA), le football féminin brésilien se heurte encore à de nombreux obstacles.

    « Ayant grandi au Brésil, je rêvais qu’un jour la Coupe du monde féminine de la FIFA se dispute ici. Aujourd’hui, nous avons une chance unique de faire en sorte que ce tournoi soit non seulement une célébration du haut niveau, mais qu’il laisse un héritage durable bien au-delà des stades », déclare Julia Pimenta de Common Goal. « Partout au Brésil, des associations locales créent des opportunités pour les filles grâce au football depuis bien avant que les projecteurs ne s’allument sur ce sport. L’initiative Equal Play Effect vise à renforcer ces communautés et à faire du football une plateforme durable pour l’égalité des sexes et le changement social. »

    En juin, l’équipe nationale féminine des États-Unis a croisé le fer avec le Brésil et les stades archi-combles ont offert un aperçu de l’engouement populaire que suscitera la Coupe du monde féminine. Les deux rencontres ont réuni plus de 86 000 spectateurs.

    Si le football fait partie de l’ADN brésilien, la quête de soutien, d’égalité et d’une image à la hauteur du talent reste un travail en cours.

  • Alexia Putellas Spain Women 2026Getty Images

    Qui sont les premiers favoris ?

    Il est tentant de désigner dès maintenant une favorite, mais à un an de la Coupe du monde, rien n’est encore joué.

    Il y a douze mois, peu d’observateurs imaginaient que l’Espagne débarquerait en Australie en pleine crise interne avant de repartir avec le titre. Quatre ans plus tôt, les États-Unis semblaient intouchables lors de leur défense du titre en France. L’Angleterre et l’Allemagne demeurent des poids lourds européens, tandis que le Brésil profitera de l’avantage de jouer à domicile, dans des stades pleins, un cadre familier et avec le soutien inconditionnel de son public.

    À ce stade, les prétendantes se distinguent surtout par leurs résultats récents, leur effectif de stars et leur palmarès. Les États-Unis occupent ainsi le devant de la scène, forts de leurs quatre titres mondiaux et d’une médaille d’or olympique en 2024. L’Espagne, championne du monde en titre emmenée par Aitana Bonmatí et Alexia Putellas, est également dans la course.

    L’Angleterre, double tenante du titre continental, se présente avec un palmarès frais, tandis que l’Allemagne, dont l’armoire à trophées témoigne d’un passé glorieux, reste en embuscade. Enfin, le Brésil, toujours en quête d’un premier sacre mondial, pourra s’appuyer sur son public et sur l’héritage de Marta, meilleure buteuse de l’histoire de la compétition avec 17 réalisations. Juste derrière elle au classement historique figure la légende allemande Birgit Prinz, avec 14 buts.

  • Sophia Wilson, Trinity Rodman, USWNTGetty

    Où en est l'équipe nationale féminine américaine de football ?

    L'équipe nationale féminine des États-Unis occupe une position favorable, bien qu'elle ne soit pas encore mathématiquement qualifiée.

    Ses récentes sorties au Brésil ont une nouvelle fois mis en évidence son potentiel et la profondeur de son effectif. Emma Hayes en a profité pour multiplier les essais : associations, tranches d’âge, systèmes de jeu et concurrences internes, afin d’affiner ses choix avant l’entrée dans le vif du sujet.

    Le principal défi reste désormais la gestion des effectifs : Hayes ne peut convoquer que des joueuses en forme, et il sera crucial de préserver les cadres, comme Naomi Girma, Catarina Macario et Rose Lavelle, si les États-Unis veulent atteindre leur plein potentiel d’ici le début de la compétition.

    D’ici le coup d’envoi des qualifications, cet automne, Emma Hayes et son groupe auront donc bénéficié de près de deux ans pour mûrir leur projet depuis les Jeux olympiques de 2024. Un délai qui devrait leur permettre d’aborder sereinement les échéances de la Concacaf, surtout après un cycle axé sur l’expérimentation et la préparation à tous les scénarios.

    L’équipe affrontera le Salvador en quart de finale du Championnat féminin de la Concacaf le vendredi 27 novembre au Texas Health Mansfield Stadium, à Mansfield (Texas). Une victoire enverrait les États-Unis en demi-finales et leur garantirait un billet pour la Coupe du monde féminine 2027.


  • Hydration BreakGetty

    La FIFA saura-t-elle tirer les enseignements de l’expérience de 2026 ?

    Après la Coupe du monde masculine élargie à 48 équipes qui se tiendra en Amérique du Nord, la FIFA aura beaucoup à retenir pour Brésil 2027.

    Le contexte sera toutefois différent : le Brésil est un seul pays et la Coupe du monde féminine se tiendra dans un nombre plus restreint de villes. Les enjeux liés aux déplacements, au calendrier, à l’accès aux stades et à l’expérience des supporters demeureront néanmoins centraux. Répartir le tournoi sur huit villes exige une planification rigoureuse, notamment pour les équipes, les supporters et les médias qui enchaînent les déplacements.

    La protection des joueuses constituera aussi un enjeu majeur. Chaleur extrême, calendriers surchargés et longs déplacements sont désormais des sujets récurrents dans les grands tournois internationaux ; le Brésil devra donc présenter un plan précis sur les horaires de coup d’envoi, la récupération et les conditions climatiques dans chaque ville hôte. Selon les circonstances, les pauses d’hydratation et d’autres mesures in-game pourraient à nouveau être discutées.

    Hors du terrain, la billetterie constituera un autre dossier sensible. Si la volonté de la FIFA de stimuler la croissance commerciale a favorisé le développement du football féminin, Brésil 2027 devra rester accessible aux supporters de toujours. Les prestations VIP et les places premium font partie du modèle économique moderne de la Coupe du monde, mais elles ne doivent pas nuire à l’ambiance et à l’esprit communautaire qui animent le tournoi.

    En 2027, le Brésil offrira à la FIFA l’occasion de prouver que croissance et accessibilité peuvent aller de pair. Le défi sera d’organiser un tournoi à la fois ambitieux sur le plan commercial, raisonnable dans son calendrier, accueillant pour les supporters et conçu en tenant compte du bien-être des joueuses.