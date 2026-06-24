Dans un an, la Coupe du monde féminine de la FIFA posera ses valises au Brésil pour la première fois sur le sol sud-américain.

Huit villes, dont l’Arena Castelão de Fortaleza et l’Estádio do Maracanã de Rio de Janeiro, accueilleront les 32 sélections participantes du 24 juin au 25 juillet.

À un an du coup d’envoi, plusieurs enjeux majeurs demeurent sans réponse.

Outre le Brésil, pays hôte, l’Australie, la Chine, le Japon, la Corée du Nord, la Corée du Sud, les Philippines, l’Argentine, la Colombie, la Nouvelle-Zélande et l’Allemagne sont déjà qualifiés. Côté européen, l’Espagne, la France et le Danemark ont également validé leur billet. Toutefois, de nombreuses sélections africaines, nord-américaines et européennes doivent encore passer par les phases de qualification.

La prochaine phase majeure de qualification se tiendra plus tard dans l’année. Les barrages européens se dérouleront d’octobre à début décembre, tandis que les places africaines seront attribuées lors de la Coupe d’Afrique des nations féminine, qui débutera le 25 juillet. Le tournoi de qualification de la Concacaf suivra en novembre, ce qui signifie que plusieurs des meilleures sélections mondiales, dont l’équipe nationale féminine des États-Unis, doivent encore valider leur billet pour le Brésil.

Se pose alors la question cruciale : le Brésil est-il véritablement prêt à accueillir une Coupe du monde féminine ?

Le pays possède des infrastructures de classe mondiale et un héritage footballistique légendaire, mais la FIFA et les organisateurs locaux doivent encore garantir un tournoi dont l’héritage profitera durablement au football féminin. Se pose aussi la question de la place du football féminin dans l’identité sportive brésilienne : berceau de Marta et l’une des cultures footballistiques les plus riches au monde, le Brésil a pourtant longtemps laissé le football féminin dans l’ombre de sa passion nationale pour le football masculin.

Calendrier, déplacements, expérience des supporters, favoris et outsiders : ces sujets devraient bientôt monopoliser les débats. Restera enfin à tirer les enseignements du Mondial masculin de cet été. La route vers le Brésil 2027 est déjà tracée – et voici les cinq thèmes qui la définiront.