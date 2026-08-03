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À toi, Vinicius Jr ! Le nouvel ailier d’Arsenal Christos Tzolis adresse un message de défi à Mikel Arteta alors que les Gunners visent un accord record pour la superstar du Real Madrid
Tzolis prêt pour le défi de l’Emirates
Le mercato estival d’Arsenal a déjà vu l’arrivée de Tzolis dans le cadre d’un transfert à 34 millions de livres sterling, et le joueur de 24 ans est déterminé à prouver qu’il peut s’imposer durablement sur l’aile gauche. Malgré les spéculations intenses autour d’un potentiel transfert record pour un club britannique de Vinicius Jr, Tzolis se concentre uniquement sur sa propre progression sous les ordres d’Arteta.
« Évidemment, j’ai confiance en moi en tant que joueur, donc je ne pense pas à l’avenir ni à ce que le club fera à ce poste », a déclaré Tzolis aux journalistes lorsqu’il a été interrogé sur l’éventuelle arrivée d’une concurrence supplémentaire. « Je pense à la manière de progresser et de m’adapter le plus vite possible au club parce que j’ai l’opportunité de m’entraîner directement avec l’équipe dès le début de la saison, de jouer les matches amicaux puis de disputer les matches officiels.
« C’est une chance de jouer directement dès le début et ensuite, c’est à moi de montrer mes qualités et ce que je peux apporter à l’équipe. Je suis assez confiant quant au fait que je le montrerai lors des prochains matches. »
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Arteta prépare une offre record pour Vinicius
Alors que Tzolis fait valoir ses arguments sur le terrain, Arsenal travaillerait sur un accord qui ferait voler en éclats le record des transferts en Premier League. Arteta aurait personnellement pris en main le dossier Vinicius, en menant des discussions directes avec l’international brésilien pour lui exposer sa vision. Des informations indiquent que le Real Madrid a fixé un prix record de 150 millions d’euros pour l’ailier.
Cet intérêt intervient dans un contexte de blocage contractuel au Bernabeu, le Real Madrid étant apparemment prêt à encaisser sur le joueur de 26 ans plutôt que de risquer de le perdre pour un montant réduit plus tard dans la durée de son contrat. Arteta est resté évasif lorsqu’il a été interrogé sur ces liens, mais a admis que le club reste actif sur le marché.
Débuts de rêve pour l’international grec
Tzolis a immédiatement marqué les esprits à Arsenal en marquant lors de ses débuts dans une victoire 4-1 contre Girona. Après le match, Arteta n’a pas tardé à saluer sa nouvelle recrue grecque pour son intégration sans accroc à l’environnement de l’équipe première et le lien fort qu’il a déjà créé avec le groupe.
« Je suis très satisfait de lui. D’abord, de la manière dont il s’est adapté au club, à l’équipe », a déclaré Arteta au site officiel du club. « Le lien qu’il a déjà créé avec les garçons. Je pense que vous allez adorer le joueur. C’est un joueur très direct. Il a le ballon entre les yeux. Je pense qu’il est vraiment très bon dans les combinaisons.
« Il a beaucoup de similitudes avec Leo [Trossard] dans beaucoup de choses qu’il peut faire et dans les espaces qu’il peut occuper. Et puis il y a l’éthique de travail qu’il a. C’est un garçon qui arrive aussi avec énormément de faim et qui veut le prouver. C’est un rêve pour lui et nous sommes là pour l’aider. »
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La soif de succès au plus haut niveau
Pour Tzolis, son transfert à Arsenal représente une deuxième chance de briller dans l’élite anglaise après un précédent passage à Norwich City, où il a fait ses débuts en Premier League en 2021 contre Arsenal. L’ailier ne se fait aucune illusion sur l’ampleur de la tâche qui l’attend, mais il estime être au meilleur endroit pour atteindre son plein potentiel.
« C’est une grande opportunité d’être un joueur dans une équipe de ce niveau, parce que c’est l’une des meilleures au monde... Cela me rend très heureux d’être ici et encore plus affamé à l’idée de progresser », a expliqué Tzolis. « Je pense que je suis dans le bon club pour progresser et atteindre le plus haut niveau. Je suis vraiment heureux d’avoir cette opportunité et je veux la saisir. »
Il a conclu : « Je me sens aujourd’hui davantage prêt à évoluer en Premier League. Je pense avoir pris la bonne décision après Norwich. Je me suis développé, j’ai énormément progressé. Je ne suis plus le même joueur que j’étais à Norwich. Je le sens dans mon corps, mais aussi dans mon état d’esprit. Maintenant, c’est à moi de montrer que je suis prêt et capable de jouer en Premier League. »
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