Le mercato estival d’Arsenal a déjà vu l’arrivée de Tzolis dans le cadre d’un transfert à 34 millions de livres sterling, et le joueur de 24 ans est déterminé à prouver qu’il peut s’imposer durablement sur l’aile gauche. Malgré les spéculations intenses autour d’un potentiel transfert record pour un club britannique de Vinicius Jr, Tzolis se concentre uniquement sur sa propre progression sous les ordres d’Arteta.

« Évidemment, j’ai confiance en moi en tant que joueur, donc je ne pense pas à l’avenir ni à ce que le club fera à ce poste », a déclaré Tzolis aux journalistes lorsqu’il a été interrogé sur l’éventuelle arrivée d’une concurrence supplémentaire. « Je pense à la manière de progresser et de m’adapter le plus vite possible au club parce que j’ai l’opportunité de m’entraîner directement avec l’équipe dès le début de la saison, de jouer les matches amicaux puis de disputer les matches officiels.

« C’est une chance de jouer directement dès le début et ensuite, c’est à moi de montrer mes qualités et ce que je peux apporter à l’équipe. Je suis assez confiant quant au fait que je le montrerai lors des prochains matches. »