Un incident houleux a éclaté au Real Madrid. Une fois encore, Antonio Rüdiger se retrouve au cœur de l’attention.
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A-t-il frappé un coéquipier ? Polémique autour d'Antonio Rüdiger au Real Madrid – Des excuses à l'équipe
Selon un reportage du journaliste Miguel Latigo Serrano sur Onda Cero, le joueur international allemand aurait pris à partie le défenseur latéral Alvaro Carreras et lui aurait même donné une gifle. Cette version des faits est toutefois inexacte, selon les informations obtenues par SPOX auprès de sources proches du joueur. Il y a bien eu une altercation avec un coéquipier, mais elle n’a pas impliqué de violence physique. Par ailleurs, l’incident remonterait non pas à avril, mais à février.
Selon The Athletic, Rüdiger aurait déjà été impliqué dans une autre altercation violente avec un coéquipier dont l’identité n’a pas été révélée ; l’incident aurait été provoqué par le joueur de 33 ans. Le défenseur central s’est ensuite excusé et a invité l’équipe et leurs familles à dîner.
Ce n’est toutefois pas la première fois cette saison que le comportement de Rüdiger fait débat. Après le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, Josip Stanisic avait déjà vivement critiqué l’attitude de l’Allemand sur le terrain. Il y a quelques semaines, le défenseur de Getafe Diego Rico a réitéré ses critiques à l’encontre de Rüdiger après un tacle jugé « brutal et dangereux », estimant qu’il avait « dépassé les limites » : « Il voulait me fracasser le visage. »
Ces incidents se multiplient alors que Rüdiger reste sous étroite surveillance de la part du sélectionneur national Julian Nagelsmann, à l’approche de la Coupe du monde 2026.
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Rüdiger, déjà sous le coup d’un avertissement interne chez Nagelsmann : « La limite est atteinte. »
Après s’être emporté lors de la finale de la Coupe contre le FC Barcelone la saison dernière (2-3 après prolongation), avoir insulté l’arbitre et même lancé un rouleau de bandage en sa direction, Antonio Rüdiger s’est attiré un sévère rappel à l’ordre.
« La limite est atteinte. Il ne doit plus se permettre cela, sinon il y aura des conséquences plus graves », avait prévenu Nagelsmann. « Inacceptable, surtout pour un international allemand », avait renchéri Völler. « Toni est un grand joueur, mais il doit aussi faire preuve de classe dans son comportement. Il réclame à juste titre le respect ; il doit donc, sans exception, le témoigner aux autres. »
Depuis, le défenseur central s’est montré compréhensif, voire repentant. « Ce rappel me confirme une fois de plus que je porte une responsabilité à laquelle je n’ai pas toujours été à la hauteur. Je prends au sérieux les critiques formulées de manière sérieuse et objective, car je sais moi-même que j’ai eu des écarts qui allaient clairement trop loin, avait-il déclaré en mars au journal FAZ. Je ne veux pas être une source de troubles, mais apporter stabilité et sécurité. »
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Le Real Madrid est assis sur une « poudrière » : des tensions entre Arbeloa et Mbappé ?
Selon plusieurs sources, Rüdiger ne serait pas le seul à créer actuellement un effet contraire au Real Madrid. « Le vestiaire des Merengues est devenu une véritable poudrière », écrivait récemment Mundo Deportivo, évoquant notamment un incident non précisé impliquant le défenseur allemand ainsi qu’une altercation entre l’entraîneur sortant Álvaro Arbeloa et Dani Ceballos.
Selon The Athletic, Kylian Mbappé aurait également été impliqué dans un différend avec un membre du staff, qu’il aurait insulté. De leur côté, plusieurs joueurs se montreraient de plus en plus agacés par le comportement et les privilèges de la star offensive de 27 ans, d’après L’Équipe.
Chez les Blancos, les nerfs sont à vif au terme d’une saison désastreuse et mouvementée. Le Real terminera l’exercice sans remporter le moindre titre et pourrait même subir l’humiliation ultime ce week-end si le FC Barcelone décrochait le sacre lors du Clásico. Un simple match nul suffirait aux Blaugranas, le Real comptant onze points de retard à quatre journées de la fin.
Les conséquences s’annoncent considérables : depuis plusieurs semaines, la presse évoque un retour de Toni Kroos dans un rôle dirigeant, tandis que, selon The Athletic, José Mourinho serait le candidat favori du président Florentino Pérez pour le banc.