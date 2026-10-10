Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

A-t-il baissé les bras face à l'échec ? Carrick : ce qui s'est passé contre Tottenham me fait beaucoup souffrir

Manchester United vs Tottenham
Manchester United
Tottenham
Premier League
M. Carrick
C. Baleba
Angleterre
Cameroun

L'entraîneur de United explique le choc du match nul face aux Spurs et défend sa star

Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a déclaré que les sifflets des supporters de l'équipe lors du match nul 1-1 contre Tottenham Hotspur « me font beaucoup de mal », tout en affirmant comprendre leurs inquiétudes, après que son équipe a laissé filer son avantage face à un adversaire réduit à dix joueurs depuis la 78e minute.

Manchester United a signé son pire début de saison en championnat depuis 40 ans, et il s'agit du quatrième match consécutif en championnat où l'équipe ne parvient pas à s'imposer.

Les supporters de Manchester United ont exprimé leur mécontentement au milieu de la première période, avant de lancer des sifflets contre l'équipe à la fin du match, après la détérioration des prestations et le recul des résultats.

Carrick a déclaré après la rencontre : « Lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, je comprends parfois la réaction du public. Cela me fait beaucoup de mal. Ce n'est pas facile à vivre. Mais parfois, il faut en passer par là. »

Il a ajouté : « Je tiens à ce lieu autant que n'importe qui. Parfois, on peut en dire beaucoup, parce que nous ne sommes pas sortis de cette situation. Je le comprends. »

Il a affirmé : « Je pense que les joueurs ont bien géré la chose et s'en sont servis pour renverser la situation en seconde période. »

  • Un but de Tottenham qui résume tout

    Carrick a décrit l'égalisation tardive de Tottenham, inscrite par Dominic Solanke après l'expulsion de Rodrigo Bentancur, comme un but qui « résume tout », déclarant : « Ce fut vraiment un match en dents de scie. Nous avons connu des difficultés en première période. L'entame a été compliquée. Les choses n'allaient pas, dans les petits détails et la possession du ballon. »

    Il a ajouté : « Nous avons eu du mal à faire circuler le ballon, nous avons tardé un peu dans le pressing, nous avons laissé des espaces, et il y a eu un certain nombre d'aspects (négatifs). Il nous a fallu du temps pour entrer dans le match, et nous avons été bien meilleurs en seconde période, de bien des manières différentes. Nous étions dans une très bonne situation pour montrer de l'état d'esprit et mener 1-0. »

    Il a souligné : « Ce genre de matches, nous devrions les conclure, mais nous n'avons pas trouvé la bonne façon d'y parvenir. Nous avons parfois perdu le ballon facilement, et le match est resté ouvert. C'est un but clairement mauvais, et cela résume tout. »

    Il a ajouté : « Je suis très frustré de me retrouver dans une telle situation et de ne pas être sorti du match avec la victoire. »

    À lire aussi : un chiffre inédit, Salah s'impose dans l'histoire du championnat turc

  • La patience ? Baliba sous les crocs des supporters de Manchester United !

    Carrick a également appelé les supporters à faire preuve de patience envers Carlos Baleba, arrivé de Brighton dans le cadre d'un transfert pouvant atteindre 70 millions de livres sterling, mais qui a manqué le début de la saison en raison d'une blessure contractée lors de la préparation.

    Carrick a déclaré à Sky Sports : « Avec Carlos, je pense qu'il travaille pour retrouver sa pleine forme. Il a été absent après sa blessure survenue tôt dans l'été, il a donc manqué une période importante. Nous le comprenons, et nous devons être patients avec lui pour qu'il atteigne son niveau avant de passer sous les projecteurs et sur la grande scène. »

    Il a précisé : « C'est un grand saut lorsque l'on rejoint un club comme Manchester United. Je ne parle pas seulement en termes de capacité à jouer, mais aussi du fait de venir ici puis de jouer. Je pense que nous avons besoin d'un peu de patience, et nous ne devrions pas trop attendre trop tôt. »

    Il a ajouté : « C'est un jeune joueur qui est arrivé ici, et avec le temps il va progresser. Mais nous sommes vraiment satisfaits de lui pour le moment. »

    À lire aussi : record historique, Hakimi signe un événement inédit au Paris Saint-Germain

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Ligue des Champions
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Coventry crest
Coventry
COV