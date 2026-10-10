Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a déclaré que les sifflets des supporters de l'équipe lors du match nul 1-1 contre Tottenham Hotspur « me font beaucoup de mal », tout en affirmant comprendre leurs inquiétudes, après que son équipe a laissé filer son avantage face à un adversaire réduit à dix joueurs depuis la 78e minute.

Manchester United a signé son pire début de saison en championnat depuis 40 ans, et il s'agit du quatrième match consécutif en championnat où l'équipe ne parvient pas à s'imposer.

Les supporters de Manchester United ont exprimé leur mécontentement au milieu de la première période, avant de lancer des sifflets contre l'équipe à la fin du match, après la détérioration des prestations et le recul des résultats.

Carrick a déclaré après la rencontre : « Lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, je comprends parfois la réaction du public. Cela me fait beaucoup de mal. Ce n'est pas facile à vivre. Mais parfois, il faut en passer par là. »

Il a ajouté : « Je tiens à ce lieu autant que n'importe qui. Parfois, on peut en dire beaucoup, parce que nous ne sommes pas sortis de cette situation. Je le comprends. »

Il a affirmé : « Je pense que les joueurs ont bien géré la chose et s'en sont servis pour renverser la situation en seconde période. »