Le parcours sportif de Mazraoui a été marqué par des changements constants ces dernières années. À l’été 2022, le défenseur a quitté l’Ajax Amsterdam, le club qui l’avait formé, pour rejoindre le FC Bayern sans indemnité de transfert. À Munich, il a connu deux saisons en dents de scie, disputant 55 matchs officiels et remportant le championnat d’Allemagne en 2023.

Malgré des performances correctes, il n’a jamais vraiment trouvé son bonheur en Bavière : des blessures mineures à répétition et des prises de position politiques médiatisées ont créé des frictions. L’été 2024 a donc marqué la fin de l’aventure bavaroise : Manchester United a déboursé environ 15 millions d’euros pour s’offrir le latéral et offrir au club le plus titré d’Allemagne une indemnité de transfert.

Le défenseur a lui-même commenté son passage en Allemagne avec détachement, déclarant : « Après deux saisons au Bayern, j’avais besoin de passer à l’étape suivante, et ce pour plusieurs raisons. Je m’y sentais bien, mais j’avais le sentiment que je pourrais me sentir encore mieux ailleurs. Je pense que je n’ai pas besoin d’expliquer pourquoi je rejoins un tel club. »