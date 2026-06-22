« Je pourrais mettre un terme à ma carrière après la Coupe du monde. La vie est courte. Je voudrais apprendre le Coran par cœur et devenir un jour imam d'une mosquée », a déclaré l'ancien joueur professionnel du FC Bayern Munich, âgé de 28 ans.
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À seulement 28 ans, l’ex-star du FC Bayern Munich envisage de hang up ses crampons après la Coupe du monde
Ces propos s’expliquent par le profond ancrage religieux de ce Néerlandais, sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2028. Tout au long de sa carrière, le défenseur a constamment affiché son attachement à l’islam.
Pendant le mois de jeûne du ramadan, il observe strictement les règles – s’abstenant de boire et de manger de l’aube au coucher du soleil – malgré les exigences physiques du football européen de haut niveau.
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Mazraoui ne s’est pas épanoui au Bayern
Le parcours sportif de Mazraoui a été marqué par des changements constants ces dernières années. À l’été 2022, le défenseur a quitté l’Ajax Amsterdam, le club qui l’avait formé, pour rejoindre le FC Bayern sans indemnité de transfert. À Munich, il a connu deux saisons en dents de scie, disputant 55 matchs officiels et remportant le championnat d’Allemagne en 2023.
Malgré des performances correctes, il n’a jamais vraiment trouvé son bonheur en Bavière : des blessures mineures à répétition et des prises de position politiques médiatisées ont créé des frictions. L’été 2024 a donc marqué la fin de l’aventure bavaroise : Manchester United a déboursé environ 15 millions d’euros pour s’offrir le latéral et offrir au club le plus titré d’Allemagne une indemnité de transfert.
Le défenseur a lui-même commenté son passage en Allemagne avec détachement, déclarant : « Après deux saisons au Bayern, j’avais besoin de passer à l’étape suivante, et ce pour plusieurs raisons. Je m’y sentais bien, mais j’avais le sentiment que je pourrais me sentir encore mieux ailleurs. Je pense que je n’ai pas besoin d’expliquer pourquoi je rejoins un tel club. »
Le Maroc est déjà qualifié pour la Coupe du monde.
Avant de se projeter sur son avenir, Mazraoui se concentre sur la Coupe du monde. Lors de son entrée en lice, le Maroc a tenu tête au Brésil et concédé un match nul 1-1. Les Lions de l’Atlas ont ensuite décroché leurs trois premiers points en battant l’Écosse 1-0 lors de leur deuxième sortie.
Le 25 juin, ils affronteront l’outsider haïtien pour clore la phase de groupes. Alors que leur futur adversaire a déjà été éliminé après deux défaites, le Maroc est d’ores et déjà qualifié pour les seizièmes de finale avant même de jouer.