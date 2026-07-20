AFP
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À seulement 19 ans, Lamine Yamal a déjà « tout donné » sur les terrains. L’ailier espagnol récolte des éloges « exceptionnels » d’une ancienne star de l’équipe d’Angleterre après la victoire en finale de la Coupe du monde contre l’Argentine
Le passage de relais à New York
Dans un instant qui marquera l’histoire du football, Yamal a pris dans ses bras un Lionel Messi en larmes à l’issue de la finale de la Coupe du monde au New York New Jersey Stadium. L’image était impossible à ignorer : un passage de flambeau d’une icône de 39 ans à un prodige de 19 ans. Yamal, qui porte le maillot n°10 du FC Barcelone en club, a réconforté celui qui a sans doute incarné ce maillot par excellence.
La victoire 1-0 de la Roja, scellée par Ferran Torres à la 106e minute, a permis à Yamal de devenir le plus jeune joueur de l’histoire à remporter à la fois le Championnat d’Europe et la Coupe du monde. À seulement 19 ans et six jours, il a accompli ce que de nombreuses légendes ne parviennent pas à réaliser en une carrière.
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Hart et De la Fuente saluent le talent d'une jeune pépite.
L'ancien gardien anglais Joe Hart a salué le sang-froid de Lamine Yamal, cible des Argentins tout au long de la finale. Le consultant de BBC Sport a déclaré : « Non seulement Lamine Yamal n’a pas cédé, mais il a tenu bon. Il n’a pas perdu son sang-froid et n’a pas reculé. Toute l’équipe adverse cherchait à le déstabiliser. Il est simplement resté très calme. C’était une performance vraiment exceptionnelle de sa part. Lamine Yamal a 19 ans. Quelle belle journée pour lui ! À 19 ans, il a déjà tout accompli dans le football. »
Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a lui aussi salué la performance du jeune joueur après la victoire : « Il a livré un match superbe qui l’aidera à mûrir et à devenir un footballeur encore meilleur. Il s’est vraiment sacrifié pour le bien de l’équipe, ce qui est essentiel dans mon effectif. À mon avis, il a réalisé une excellente Coupe du monde. »
Le gardien titulaire parfait de l’Espagne
Bien qu’il ait abordé la compétition avec une gêne aux ischio-jambiers, Yamal a été titulaire lors de sept des huit matches de l’Espagne à la Coupe du monde 2026, tous remportés. Cette blessure persistante a toutefois limité son impact offensif habituel, se traduisant par un bilan personnel modeste : un seul but. Son tournoi plus discret a permis à son coéquipier Pau Cubarsi de le devancer et de remporter le prix du Meilleur Jeune Joueur de la FIFA.
Pourtant, son influence sur le succès historique de la sélection a été déterminante. Avec ses six titularisations à l’Euro 2024, il a désormais remporté ses 13 matchs de grands tournois en tant que titulaire, une série parfaite jamais égalée par un joueur européen dans l’histoire des compétitions majeures. Sa capacité à marier éclat individuel, discipline défensive et sens tactique en fait le joyau incontesté de la couronne espagnole, qui retrouve ainsi le sommet du football mondial.
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Yamal entend capitaliser sur cet exploit historique.
Yamal retrouve désormais le football de club, fort d’un statut de jeune pépite confirmée après avoir ajouté un titre de champion du monde à son palmarès déjà garni d’un Euro. À seulement 19 ans, l’ailier du FC Barcelone totalise déjà un palmarès impressionnant. Avec De la Fuente qui lui maintient sa confiance, Yamal devrait rester au cœur de la nouvelle ère de la Roja, alors que les champions du monde entendent capitaliser sur leur récente victoire.
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