Dans un instant qui marquera l’histoire du football, Yamal a pris dans ses bras un Lionel Messi en larmes à l’issue de la finale de la Coupe du monde au New York New Jersey Stadium. L’image était impossible à ignorer : un passage de flambeau d’une icône de 39 ans à un prodige de 19 ans. Yamal, qui porte le maillot n°10 du FC Barcelone en club, a réconforté celui qui a sans doute incarné ce maillot par excellence.

La victoire 1-0 de la Roja, scellée par Ferran Torres à la 106e minute, a permis à Yamal de devenir le plus jeune joueur de l’histoire à remporter à la fois le Championnat d’Europe et la Coupe du monde. À seulement 19 ans et six jours, il a accompli ce que de nombreuses légendes ne parviennent pas à réaliser en une carrière.