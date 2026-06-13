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pulisic milan rinnovoGetty Images

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À Rome, Pulisic se dit prêt à discuter, séduit par le projet, et attend désormais les dirigeants du Milan

C. Pulisic
Milan AC
Roma
Mercato

Milan : Pulisic fait un clin d’œil à la Roma ; l’avenir de l’Américain reste à écrire.

Pulisic s’intéresse à la Roma. L’attaquant, ancien joueur de Chelsea, qui participe actuellement à la Coupe du monde avec les États-Unis, est séduit par le projet giallorosso et par la perspective de disputer la prochaine Ligue des champions. Ses agents ont déjà eu plusieurs contacts avec les dirigeants du club romain.

  • LISTE RESTREINTE

    Gasperini est un grand admirateur de Pulisic et l’a inscrit sur la shortlist des joueurs qu’il souhaite recruter pour la saison prochaine, aux côtés de Greenwood et Summerville. Dès qu’il aura obtenu l’accord de l’Américain, il demandera à son club de tenter de le faire venir chez les Giallorossi, convaincu que ce joueur peut faire la différence.

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  • Selon nos informations, le défenseur central CARDINALE refuse de regarder la vidéo du dernier match, préférant se concentrer sur la préparation physique.

    Pour l’instant, aucune négociation n’est engagée, en partie parce que le Milan manque de dirigeants capables de mener les discussions. La volonté de Cardinale de résister aux offres demeure forte, mais beaucoup dépendra de la décision du joueur, qui a jusqu’ici rejeté les propositions de prolongation.