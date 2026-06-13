À Rome, Pulisic se dit prêt à discuter, séduit par le projet, et attend désormais les dirigeants du Milan

Gasperini est un grand admirateur de Pulisic et l’a inscrit sur la shortlist des joueurs qu’il souhaite recruter pour la saison prochaine, aux côtés de Greenwood et Summerville. Dès qu’il aura obtenu l’accord de l’Américain, il demandera à son club de tenter de le faire venir chez les Giallorossi, convaincu que ce joueur peut faire la différence.