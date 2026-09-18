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« À qui s’adresse-t-il ? » : la grande question autour du prodige de Fulham Josh King, alors que Bobby Zamora encense l’adolescent au milieu de liens avec Arsenal, Liverpool et le Borussia Dortmund
Les grands d’Europe suivent de près les progrès de King
Aucune approche formelle n’a encore été effectuée, King étant entièrement concentré sur les événements à Craven Cottage et pleinement engagé envers le club. Il est lié par son contrat actuel jusqu’à l’été 2029.
Fulham sera désireux de voir un pur produit de son centre de formation rester bien plus longtemps que cela, mais conserver ses services sur le long terme pourrait s’avérer délicat. Cela s’explique par le fait que des profils d’un tel potentiel suscitent inévitablement de l’intérêt ailleurs.
Il se dit qu’Arsenal, Liverpool, Manchester City et le Borussia Dortmund suivent tous de près la progression de King. À seulement 19 ans, il a déjà dépassé les 50 apparitions en compétition officielle, ouvert son compteur de buts en Premier League et s’est entraîné avec l’équipe d’Angleterre avant la Coupe du monde 2026.
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Le gros transfert de King est-il inévitable ?
Interrogé sur l’idée qu’un gros transfert lors d’un prochain mercato semble presque inévitable, l’ancien joueur de Fulham Zamora, qui s’exprimait en association avec les paris sur la Premier League de BetWright, a déclaré à GOAL : « Je pense que oui.
« Il y en a un autre que j’ai vu lors du match de Chelsea à Fulham, et c’est tout simplement un grand talent. C’est un talent fantastique. Encore une fois, il n’a que 19 ans et il n’a pas peur de recevoir le ballon, il veut le ballon, il veut être dans ces positions, il veut créer des occasions, il veut marquer des buts.
« Évidemment, le fait que l’Angleterre l’ait pris et intégré au groupe fait aussi énormément de bien à sa confiance, et je pense qu’il ne fera que s’épanouir. C’est encore un talent fantastique à surveiller, c’est certain.
« La question, c’est : où va-t-il aller ? Ces derniers temps, j’ai vu beaucoup de stars quitter la Premier League, ce que je n’aime pas. Je veux que les meilleurs joueurs, et certainement les Anglais, jouent en Angleterre. Le problème, c’est que les joueurs anglais ont généralement un prix trop élevé ou demandent un peu plus d’argent, ce qui est un peu décevant, parce que j’aimerais voir tous les Anglais jouer en Premier League. »
Ce que King a dit au sujet de ses espoirs pour l’avenir
Fulham n’a pour l’instant aucune raison de s’inquiéter, King ayant déjà confié à Standard Sport, lorsqu’on lui a demandé s’il ressentait une forme de loyauté envers le club qui lui a offert sa grande chance : « 100 %. Je dois beaucoup à Fulham. Ma première maison, c’est… là où je vis, mais Fulham est ma deuxième maison. C’est mon école. Ce club occupe une place spéciale dans mon cœur. »
Il a ajouté au sujet de son ambition à plus court terme : « Je ne suis pas encore un leader en équipe première, mais j’aimerais beaucoup le devenir à l’avenir. C’est clairement quelque chose que j’ai en tête. Que cela arrive à Fulham ou avec l’Angleterre, ce serait incroyable.
« Je ne dirai jamais que je suis prêt pour cette responsabilité. Il me reste encore énormément de chemin à parcourir, mais devenir une légende du club et faire partie d’un groupe de leaders ici serait un rêve pour moi. Montrer l’exemple par mes actes est la meilleure façon de faire. »
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La superstar issue du club sera difficile à conserver
Parler de devenir une « légende du club » ne peut que réjouir les supporters de Fulham, qui ont naturellement hâte d’encourager une star formée au club le plus longtemps possible. Ils savent toutefois parfaitement que, dans le football moderne, l’argent parle.
Si d’énormes offres venaient à être soumises à un moment donné, les Cottagers auraient alors du mal à rester sourds et aveugles à toute discussion. King fait pleinement partie des plans actuels sur les bords de la Tamise, mais seul l’avenir dira ce qu’il lui réserve.
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