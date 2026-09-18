Interrogé sur l’idée qu’un gros transfert lors d’un prochain mercato semble presque inévitable, l’ancien joueur de Fulham Zamora, qui s’exprimait en association avec les paris sur la Premier League de BetWright, a déclaré à GOAL : « Je pense que oui.

« Il y en a un autre que j’ai vu lors du match de Chelsea à Fulham, et c’est tout simplement un grand talent. C’est un talent fantastique. Encore une fois, il n’a que 19 ans et il n’a pas peur de recevoir le ballon, il veut le ballon, il veut être dans ces positions, il veut créer des occasions, il veut marquer des buts.

« Évidemment, le fait que l’Angleterre l’ait pris et intégré au groupe fait aussi énormément de bien à sa confiance, et je pense qu’il ne fera que s’épanouir. C’est encore un talent fantastique à surveiller, c’est certain.

« La question, c’est : où va-t-il aller ? Ces derniers temps, j’ai vu beaucoup de stars quitter la Premier League, ce que je n’aime pas. Je veux que les meilleurs joueurs, et certainement les Anglais, jouent en Angleterre. Le problème, c’est que les joueurs anglais ont généralement un prix trop élevé ou demandent un peu plus d’argent, ce qui est un peu décevant, parce que j’aimerais voir tous les Anglais jouer en Premier League. »