Messi a récemment confirmé son départ définitif du football international à l’âge de 39 ans. L’attaquant légendaire a mis un terme à sa carrière avec l’Argentine après son parcours jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Espagne.

Le lauréat du Ballon d’Or à huit reprises quitte la scène mondiale en tant que joueur le plus capé et meilleur buteur de l’histoire de sa sélection. Sa décision a finalement été scellée après le décès tragique de son père, Jorge, début août.

En réaction, le milieu de terrain de Chelsea Fernandez a publié un message sur Instagram pour rendre hommage à son capitaine sur le départ. Le joueur de 25 ans est revenu sur un parcours très personnel qui l’a vu passer du statut de jeune supporter anxieux à celui de coéquipier de Messi sacré en Coupe du monde.



