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« À quel point j’ai eu de la chance, Leo... » : Enzo Fernandez rédige un émouvant message d’adieu à Lionel Messi alors que la star de Chelsea rend hommage au GOAT argentin qui prend sa retraite
La fin d’une époque pour l’Argentine
Messi a récemment confirmé son départ définitif du football international à l’âge de 39 ans. L’attaquant légendaire a mis un terme à sa carrière avec l’Argentine après son parcours jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Espagne.
Le lauréat du Ballon d’Or à huit reprises quitte la scène mondiale en tant que joueur le plus capé et meilleur buteur de l’histoire de sa sélection. Sa décision a finalement été scellée après le décès tragique de son père, Jorge, début août.
En réaction, le milieu de terrain de Chelsea Fernandez a publié un message sur Instagram pour rendre hommage à son capitaine sur le départ. Le joueur de 25 ans est revenu sur un parcours très personnel qui l’a vu passer du statut de jeune supporter anxieux à celui de coéquipier de Messi sacré en Coupe du monde.
- AFP
Des rêves d’enfance réalisés
Fernandez a partagé ses premières craintes de manquer l'occasion de jouer aux côtés de son idole, en faisant référence à la brève retraite de Messi en 2016. Il a écrit : « Leo.. quand tu avais dit à l'époque que tu allais prendre ta retraite en sélection, j'avais ressenti une profonde tristesse. »
Le milieu de terrain a expliqué qu'il suivait de façon obsessionnelle leur différence d'âge lorsqu'il était jeune joueur. « J'étais juste un jeune garçon, et je calculais l'écart entre ton âge et le mien pour voir si je pourrais un jour jouer à tes côtés », a ajouté Fernandez. « Cela peut paraître idiot, mais je le faisais vraiment. Je pensais au nombre d'années qu'il te restait peut-être, et au nombre d'années qui me séparaient encore de l'équipe première, et je rêvais que nous porterions le maillot de l'Argentine ensemble, ne serait-ce qu'une seule fois... et heureusement, tu es revenu. »
Ce rêve s'est finalement matérialisé de manière spectaculaire au Qatar. Il a poursuivi : « La vie a fini par être bien plus belle que ce que ce garçon pouvait imaginer.. Je n'ai pas seulement eu la chance de jouer avec toi, nous avons aussi partagé des stages, le vestiaire, des conversations, des embrassades, des moments difficiles, des moments merveilleux, et nous avons fini champions du monde ensemble. »
L’héritage durable d’une capitaine
Fernandez a également salué l'humilité de Messi et son leadership en coulisses. « Mais surtout, je te serai toujours reconnaissant pour la manière dont tu m'as traité dès mon arrivée », a-t-il poursuivi. « J'arrivais avec le rêve de partager le terrain avec mon modèle, mais j'ai trouvé une personne qui, dès le premier instant, m'a fait me sentir comme l'un de tous. Tu as toujours eu un mot gentil, un conseil, une étreinte, ou tout simplement cette façon que tu as de m'apaiser quand j'en ai besoin.. Je n'oublierai jamais ça. »
En se projetant vers un nouveau chapitre pour la sélection nationale, Fernandez a admis que cette absence sera difficile à assimiler. « Il m'est difficile aujourd'hui d'imaginer le prochain rassemblement sans toi, a-t-il ajouté. « Entrer sur le terrain sans te voir devant moi, avec le maillot numéro 10. Nous avons l'habitude de te voir là depuis tant d'années qu'il semble impossible d'imaginer les choses autrement. »
Fernandez a conclu : « Quelle chance j'ai eue, Leo, et quelle chance a eue ce garçon, celui qui comptait les années sans savoir s'il arriverait un jour à temps. Merci de m'avoir traité comme tu l'as fait, pour tout ce que tu m'as appris, et de m'avoir permis de faire partie de ton histoire.. tu vas énormément nous manquer, capitaine. »
- Getty Images Sport
La vie après Messi
L’Argentine doit désormais négocier une transition redoutable sans son leader talismanique. Le sélectionneur Lionel Scaloni devra s’appuyer fortement sur de jeunes joueurs cadres comme Fernandez pour guider l’équipe jusqu’à la Coupe du monde 2030 et lors des futures campagnes de Copa América.
Pour Messi, l’attention se porte désormais entièrement sur ses engagements en club avec l’Inter Miami. Le joueur de 39 ans visera à conclure les derniers chapitres de son historique carrière de joueur en décrochant de nouveaux succès nationaux en Major League Soccer, totalement libéré des exigences physiques et mentales du devoir international.
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