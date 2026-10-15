Mount est loin d’être la première recrue à prix d’or à laisser Manchester United perplexe. Des joueurs comme Jadon Sancho, Antony et Rasmus Hojlund entrent tous dans la même catégorie sur les cinq dernières années.

Parker a poursuivi sur le recrutement discutable du club et sa difficulté à en avoir pour son argent : « Et il y en a eu d’autres. Je m’interroge sur cette façon de recruter des joueurs aujourd’hui, avec toutes ces données et tout le reste.

« Qu’y a-t-il de mal à simplement regarder les joueurs et à poser des questions aux gens autour d’eux ? Il suffit de les suivre, de les observer et de voir comment ils se comportent. Regardez-les en match, allez les voir jouer. En théorie, il faut les voir dans des conditions qui ressemblent à une froide soirée de novembre à Stoke City et comparer leur prestation là-bas à ce qu’ils font à domicile.

« Comment réagissent-ils quand leur équipe se fait malmener ? Continuent-ils à en demander davantage à leurs coéquipiers quand ils sont menés ? Est-ce qu’un joueur baisse la tête après avoir raté deux occasions, au point de ne plus rien faire ? Ou continue-t-il à essayer ? Arrête-t-il de tirer parce qu’il a peur de rater, de manquer encore le cadre et de se faire siffler ?

« C’est comme ça qu’on cerne les joueurs, pas en regardant sans cesse les statistiques. Les statistiques ne vous diront rien de la mentalité d’une personne ni de sa façon de réagir dans certaines situations. Or, il y a eu trop de joueurs de ce genre, parce qu’il faut un certain profil pour jouer à Manchester United.

« Ne me demandez pas de le mettre par écrit ou de vous l’expliquer point par point, mais je le vois à travers ce que j’ai observé chez les joueurs qui étaient là et qui ont échoué quand j’y étais. Ce n’était pas parce qu’ils n’étaient pas assez bons. C’était à cause des exigences du poste à Manchester United et du fait qu’au fond d’eux-mêmes, ils s’étaient pratiquement convaincus qu’ils ne pouvaient pas y faire face.

« C’est ce qui peut arriver, et c’est ce qui arrive à certains joueurs. Les exigences sont trop lourdes. Ce n’est pas une question de gens qui viennent frapper à votre porte pour vous dire que vous êtes nul. C’est simplement quelque chose que vous ressentez quand vous vous promenez, quand vous croisez des gens et entendez leur façon de parler.

« Et ce n’est pas que les gens sont agressifs. C’est simplement lié à ce que représente ce club. Même aujourd’hui, dans cette période difficile pour le club, sur le terrain comme en dehors, les exigences sont toujours là. Les gens vous observent, la plupart en attendant que vous échouiez. C’est alors à vous de montrer quelque chose. Et soudain, vous gagnez le respect de gens qui, pour la plupart, détestent Manchester United : vous avez bien joué pour « eux ». Ils ne prononcent jamais le nom du club, ils disent « eux ».

« Pour revenir à Mason Mount, c’est peut-être ce qui lui arrive, finalement. Il a repensé à Chelsea, à ce que ce club représentait, aux raisons pour lesquelles il y était et à ce qu’il y a accompli. Puis il s’est soudain rendu compte que Manchester United est un club différent de Chelsea. Très différent.

« Jouer à Londres est complètement différent de jouer ailleurs. C’est un grand changement. Les exigences sont un peu plus fortes parce que vous vivez pratiquement dans une ville qui ne tourne qu’autour d’un seul club. À Manchester, il y en a deux, mais cela change tout d’un coup. Jouer à Londres, où il y a quatre ou cinq équipes en première division, au moins quatre, c’est complètement différent. La vie y est complètement différente selon que vous gagnez ou perdez. »