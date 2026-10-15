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« À quel point était-il blessé ? » : Mason Mount considéré comme un flop à 55 millions de livres, Manchester United pourrait solliciter des offres pour l’ancien milieu de Chelsea en 2027
Le bilan de Mount à Manchester United : matchs et buts
United était considéré comme ayant réalisé un joli coup en attirant Mount loin de Stamford Bridge en 2023. Il affichait alors un CV impressionnant, avec 36 sélections en équipe d’Angleterre et une victoire en Ligue des champions.
La forme et la condition physique lui ont toutefois fait défaut au cours de ses trois années au « Théâtre des rêves ». Il n’a disputé que 75 matches avec Manchester United, inscrivant huit buts. On attendait beaucoup plus d’un joueur censé apporter de la créativité.
Mount n’est actuellement pas titulaire sous les ordres de Michael Carrick, alors que de nouvelles recrues viennent renforcer l’entrejeu d’Old Trafford. Il ne lui restera plus que 12 mois de contrat à l’issue de la saison 2026-27.
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Manchester United devrait-il solliciter des offres pour Mount ?
Manchester United cherchera-t-il à le vendre pour tenter de récupérer une partie de son investissement ambitieux ? Interrogé à ce sujet, Parker, ancien défenseur de Manchester United sacré champion de Premier League, qui s’exprimait dans le cadre d’un partenariat avec FreeBets, a déclaré à GOAL : « Si United lui accordait une année supplémentaire, cela rappellerait tout ce qui s’est passé ces dix dernières années, avec des joueurs récompensés malgré leurs échecs.
« Ça n’a pas marché. Il vivra comme un échec le fait de ne pas avoir réussi dans un club que son père soutient. Évidemment, son père voulait que son fils réussisse vraiment.
« Je pense qu’il a trop laissé les blessures l’arrêter. Je me suis demandé à quel point il était blessé. Était-ce une blessure avec laquelle on peut jouer et dont on peut se remettre tout en continuant à jouer, plutôt que d’attendre d’être rétabli à 100 % ? Parce que monsieur Tout-le-monde, quand il va travailler, ne se sent pas toujours en forme, mais il y va et fait son travail malgré tout, en espérant tenir le coup et se sentir mieux à la fin de sa journée.
« Mais il n’en a pas fait assez. Chaque fois qu’il a eu l’occasion de faire ses preuves et qu’il a joué, tout le monde s’est dit : “Oui, on a peut-être vu quelque chose.” Et puis, au match suivant, il est blessé. À force, il a fini par décevoir les gens.
« Pas mal de gens voulaient encore le voir réussir, parce qu’ils voient ses qualités, ils savent ce qu’a été United et tout le monde se dit qu’on sent qu’il peut exploser. Mais ça n’a tout simplement pas marché pour lui. Parfois, il faut se dire : “Le bon club, mais au mauvais moment.” »
Les difficultés liées aux transferts à prix d’or à Old Trafford
Mount est loin d’être la première recrue à prix d’or à laisser Manchester United perplexe. Des joueurs comme Jadon Sancho, Antony et Rasmus Hojlund entrent tous dans la même catégorie sur les cinq dernières années.
Parker a poursuivi sur le recrutement discutable du club et sa difficulté à en avoir pour son argent : « Et il y en a eu d’autres. Je m’interroge sur cette façon de recruter des joueurs aujourd’hui, avec toutes ces données et tout le reste.
« Qu’y a-t-il de mal à simplement regarder les joueurs et à poser des questions aux gens autour d’eux ? Il suffit de les suivre, de les observer et de voir comment ils se comportent. Regardez-les en match, allez les voir jouer. En théorie, il faut les voir dans des conditions qui ressemblent à une froide soirée de novembre à Stoke City et comparer leur prestation là-bas à ce qu’ils font à domicile.
« Comment réagissent-ils quand leur équipe se fait malmener ? Continuent-ils à en demander davantage à leurs coéquipiers quand ils sont menés ? Est-ce qu’un joueur baisse la tête après avoir raté deux occasions, au point de ne plus rien faire ? Ou continue-t-il à essayer ? Arrête-t-il de tirer parce qu’il a peur de rater, de manquer encore le cadre et de se faire siffler ?
« C’est comme ça qu’on cerne les joueurs, pas en regardant sans cesse les statistiques. Les statistiques ne vous diront rien de la mentalité d’une personne ni de sa façon de réagir dans certaines situations. Or, il y a eu trop de joueurs de ce genre, parce qu’il faut un certain profil pour jouer à Manchester United.
« Ne me demandez pas de le mettre par écrit ou de vous l’expliquer point par point, mais je le vois à travers ce que j’ai observé chez les joueurs qui étaient là et qui ont échoué quand j’y étais. Ce n’était pas parce qu’ils n’étaient pas assez bons. C’était à cause des exigences du poste à Manchester United et du fait qu’au fond d’eux-mêmes, ils s’étaient pratiquement convaincus qu’ils ne pouvaient pas y faire face.
« C’est ce qui peut arriver, et c’est ce qui arrive à certains joueurs. Les exigences sont trop lourdes. Ce n’est pas une question de gens qui viennent frapper à votre porte pour vous dire que vous êtes nul. C’est simplement quelque chose que vous ressentez quand vous vous promenez, quand vous croisez des gens et entendez leur façon de parler.
« Et ce n’est pas que les gens sont agressifs. C’est simplement lié à ce que représente ce club. Même aujourd’hui, dans cette période difficile pour le club, sur le terrain comme en dehors, les exigences sont toujours là. Les gens vous observent, la plupart en attendant que vous échouiez. C’est alors à vous de montrer quelque chose. Et soudain, vous gagnez le respect de gens qui, pour la plupart, détestent Manchester United : vous avez bien joué pour « eux ». Ils ne prononcent jamais le nom du club, ils disent « eux ».
« Pour revenir à Mason Mount, c’est peut-être ce qui lui arrive, finalement. Il a repensé à Chelsea, à ce que ce club représentait, aux raisons pour lesquelles il y était et à ce qu’il y a accompli. Puis il s’est soudain rendu compte que Manchester United est un club différent de Chelsea. Très différent.
« Jouer à Londres est complètement différent de jouer ailleurs. C’est un grand changement. Les exigences sont un peu plus fortes parce que vous vivez pratiquement dans une ville qui ne tourne qu’autour d’un seul club. À Manchester, il y en a deux, mais cela change tout d’un coup. Jouer à Londres, où il y a quatre ou cinq équipes en première division, au moins quatre, c’est complètement différent. La vie y est complètement différente selon que vous gagnez ou perdez. »
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Mount doit-il prendre un nouveau départ en 2027 ?
Le plus faible nombre de matches disputés par Mount lors d’une saison de Premier League avec Chelsea était de 24. Il n’a jamais atteint ce total sous le maillot de Manchester United, des problèmes aux ischio-jambiers l’ayant freiné.
Il n’a encore que 27 ans et devrait donc avoir de belles années devant lui au plus haut niveau. Mais quatre ans se sont écoulés depuis sa dernière apparition avec l’Angleterre, et un nouveau départ loin d’Old Trafford pourrait être nécessaire pour lui permettre de retrouver tout son éclat.
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