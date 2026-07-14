Peu après avoir encaissé un but sur penalty transformé par Mikel Oyarzabal, le vice-champion du monde a dû remplacer son défenseur William Saliba (25 ans) en raison d'une blessure.
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À peine le but encaissé, un nouveau coup dur frappe les Bleus : une star française a dû quitter ses partenaires sur blessure dès la première période de la demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne
Le défenseur central s'est gravement blessé sans intervention d'un adversaire après un peu moins d'une demi-heure de jeu. Dans sa propre moitié de terrain, le joueur comptant 38 sélections s'est effondré en marge de l'action et a rapidement fait savoir qu'il ne pouvait pas continuer.
Le sélectionneur Didier Deschamps (57 ans) a alors immédiatement appelé l’ancien joueur de Bundesliga Maxence Lacroix (26 ans) à l’échauffement, avant de le faire entrer en jeu dès la 30^e minute pour remplacer Saliba.
- AFP
Demi-finale de la Coupe du monde : Maxence Lacroix remplace William Saliba
L’absence de Saliba affaiblit incontestablement l’équipe de France. Le défenseur central de 25 ans, qui évolue à Arsenal, vient de vivre une saison exceptionnelle en Premier League. Lors de la phase finale de la Coupe du monde en cours, il a disputé cinq des six matches dans leur intégralité et n’a été mis au repos que lors de la victoire 4-1 contre la Norvège, qui clôturait la phase de poules. Il forme avec Dayot Upamecano (Bayern Munich) une charnière centrale bien huilée.
Son remplaçant, Lacroix, a joué en Bundesliga sous les couleurs du VfL Wolfsburg et a remporté la Ligue Europa Conférence la saison dernière avec son club actuel, Crystal Palace. Il honorera sa septième sélection lors de cette demi-finale.
Au moment de son remplacement, la France, grande favorite, était menée par ce penalty d’Oyarzabal. L’attaquant espagnol a transformé la sentence avec sang-froid après une intervention maladroite de Digne sur Lamine Yamal. Cette avance des champions d’Europe était méritée au vu de leur prestation convaincante.
L'équipe de France pour la Coupe du monde 2026
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