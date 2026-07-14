L’absence de Saliba affaiblit incontestablement l’équipe de France. Le défenseur central de 25 ans, qui évolue à Arsenal, vient de vivre une saison exceptionnelle en Premier League. Lors de la phase finale de la Coupe du monde en cours, il a disputé cinq des six matches dans leur intégralité et n’a été mis au repos que lors de la victoire 4-1 contre la Norvège, qui clôturait la phase de poules. Il forme avec Dayot Upamecano (Bayern Munich) une charnière centrale bien huilée.

Son remplaçant, Lacroix, a joué en Bundesliga sous les couleurs du VfL Wolfsburg et a remporté la Ligue Europa Conférence la saison dernière avec son club actuel, Crystal Palace. Il honorera sa septième sélection lors de cette demi-finale.

Au moment de son remplacement, la France, grande favorite, était menée par ce penalty d’Oyarzabal. L’attaquant espagnol a transformé la sentence avec sang-froid après une intervention maladroite de Digne sur Lamine Yamal. Cette avance des champions d’Europe était méritée au vu de leur prestation convaincante.