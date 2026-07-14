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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

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À peine le but encaissé, un nouveau coup dur frappe les Bleus : une star française a dû quitter ses partenaires sur blessure dès la première période de la demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne

Coupe du monde
France vs Espagne
France
Espagne
W. Saliba

En demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne, l’équipe de France traverse une première période éprouvante, ponctuée de nombreux revers.

Peu après avoir encaissé un but sur penalty transformé par Mikel Oyarzabal, le vice-champion du monde a dû remplacer son défenseur William Saliba (25 ans) en raison d'une blessure.

  • Le défenseur central s'est gravement blessé sans intervention d'un adversaire après un peu moins d'une demi-heure de jeu. Dans sa propre moitié de terrain, le joueur comptant 38 sélections s'est effondré en marge de l'action et a rapidement fait savoir qu'il ne pouvait pas continuer.

    Le sélectionneur Didier Deschamps (57 ans) a alors immédiatement appelé l’ancien joueur de Bundesliga Maxence Lacroix (26 ans) à l’échauffement, avant de le faire entrer en jeu dès la 30^e minute pour remplacer Saliba.

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    Demi-finale de la Coupe du monde : Maxence Lacroix remplace William Saliba

    L’absence de Saliba affaiblit incontestablement l’équipe de France. Le défenseur central de 25 ans, qui évolue à Arsenal, vient de vivre une saison exceptionnelle en Premier League. Lors de la phase finale de la Coupe du monde en cours, il a disputé cinq des six matches dans leur intégralité et n’a été mis au repos que lors de la victoire 4-1 contre la Norvège, qui clôturait la phase de poules. Il forme avec Dayot Upamecano (Bayern Munich) une charnière centrale bien huilée.

    Son remplaçant, Lacroix, a joué en Bundesliga sous les couleurs du VfL Wolfsburg et a remporté la Ligue Europa Conférence la saison dernière avec son club actuel, Crystal Palace. Il honorera sa septième sélection lors de cette demi-finale.

    Au moment de son remplacement, la France, grande favorite, était menée par ce penalty d’Oyarzabal. L’attaquant espagnol a transformé la sentence avec sang-froid après une intervention maladroite de Digne sur Lamine Yamal. Cette avance des champions d’Europe était méritée au vu de leur prestation convaincante.

  • L'équipe de France pour la Coupe du monde 2026

    PosteJoueursClub 
    GardienMike MaignanAC Milan
    MaisRobin RisserLens
    MaisBrice SambaRennes
    DéfenseIbrahima KonatéLiverpool
    DéfenseJules KoundéBarcelone
    DéfenseThéo HernándezAl-Hilal
    DéfenseLucas HernándezPSG
    DéfenseLucas DigneAston Villa
    DéfenseMalo GustoChelsea
    DéfenseDayot UpamecanoBayern Munich
    DéfenseWilliam SalibaArsenal
    DéfenseMaxence LacroixCrystal Palace
    Milieu de terrainMichael OliseBayern Munich
    Milieu de terrainAurélien TchouaméniReal Madrid
    Milieu de terrainAdrien RabiotAC Milan
    Milieu de terrainWarren Zaire-EmeryPSG
    Milieu de terrainManu KonéRoma
    Milieu de terrainRayan CherkiManchester City
    Milieu de terrainN'Golo KantéFenerbahçe
    AttaqueKylian MbappéReal Madrid
    AttaqueDesire DouéPSG
    AttaqueOusmane DembéléPSG
    AttaqueMarcus ThuramInter Milan
    AttaqueJean-Philippe MatetaCrystal Palace
    AttaquantBradley BarcolaPSG
    AttaqueMaghnes AklioucheMonaco

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