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« À part Lionel Messi » : Lamine Yamal qualifié de « meilleur » par Gavi, alors que les stars du FC Barcelone visent la gloire en Coupe du monde avec l'Espagne
Affiner la justesse de frappe
Yamal retrouve progressivement son rythme de compétition après qu’une blessure aux ischio-jambiers a perturbé sa préparation pour la Coupe du monde. L’ailier du FC Barcelone a progressivement augmenté son temps de jeu avec l’Espagne, disputant 19 minutes contre le Cap-Vert, 45 minutes lors d’un match où il a marqué un but contre l’Arabie saoudite, et 76 minutes contre l’Uruguay.
Interrogé par La Vanguardia, Gavi a salué l’immense talent de son coéquipier, même à 70 % de ses capacités : « Il n’est peut-être pas encore à 100 %. Mais Lamine, même à 70 %, est déjà le meilleur. Au fil des matchs, il va s’améliorer. »
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La comparaison avec Lionel Messi
Bien qu’il n’ait que 18 ans, Yamal possède déjà un palmarès impressionnant. Le lauréat du Golden Boy a remporté l’Euro 2024 avec l’Espagne et décroché trois titres de champion d’Espagne avec Barcelone.
Il a même terminé deuxième du Ballon d’Or 2025, juste derrière Ousmane Dembélé. Interrogé sur le statut de l’adolescent, Gavi lui a apporté un soutien sans faille en le plaçant, à ses yeux, juste derrière le huit fois lauréat du Ballon d’Or. « À part Lionel Messi, je le considère comme le meilleur. Et je le soutiendrai toujours, dans les bons comme dans les mauvais moments », a déclaré Gavi.
Gérer la pression mondiale intense
La pression intense d’un grand tournoi peut submerger les jeunes joueurs, mais Yamal démontre une maturité remarquable. Gavi avoue être constamment impressionné par la façon dont son coéquipier assume la célébrité mondiale sans sourciller, alors que sa notoriété a explosé.
Gavi confie : « Je lui dis parfois que je ne comprends pas comment il s’y prend, car il ne se laisse jamais impressionner. Si j’étais à sa place, je trouverais cela incroyablement difficile et je serais stressé, mais Lamine gère très bien tout ça et reste totalement imperturbable. C’est vraiment une grande qualité chez lui. »
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Quelle sera la prochaine étape pour l'Espagne ?
L'Espagne peaufine ses préparatifs tactiques avant son 16e de finale face à l'Autriche. Le sélectionneur Luis de la Fuente doit encore trancher le casse-tête de son milieu de terrain et vérifier la condition physique de Yamal, capable de tenir 90 minutes. Les champions européens doivent livrer une prestation solide pour avancer et préserver leurs ambitions mondiales.