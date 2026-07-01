« À part Lionel Messi » : Lamine Yamal qualifié de « meilleur » par Gavi, alors que les stars du FC Barcelone visent la gloire en Coupe du monde avec l'Espagne

Yamal retrouve progressivement son rythme de compétition après qu’une blessure aux ischio-jambiers a perturbé sa préparation pour la Coupe du monde. L’ailier du FC Barcelone a progressivement augmenté son temps de jeu avec l’Espagne, disputant 19 minutes contre le Cap-Vert, 45 minutes lors d’un match où il a marqué un but contre l’Arabie saoudite, et 76 minutes contre l’Uruguay.

Interrogé par La Vanguardia, Gavi a salué l’immense talent de son coéquipier, même à 70 % de ses capacités : « Il n’est peut-être pas encore à 100 %. Mais Lamine, même à 70 %, est déjà le meilleur. Au fil des matchs, il va s’améliorer. »