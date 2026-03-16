« À part Lionel Messi, je n'ai vu personne d'autre capable de semer ses adversaires comme ça » : un jeune de 16 ans fait rêver Arsenal

Ce qui rend le record de Dowman d'autant plus impressionnant : Arteta ne fait pas jouer ce jeune joueur pour pouvoir se vanter plus tard de l'avoir découvert. Ni pour le faire entrer de temps en temps sur le terrain quand l'issue du match n'est plus vraiment en jeu. Non. Arteta est convaincu que Dowman, malgré son très jeune âge (il n’a fêté ses 16 ans que le jour de la Saint-Sylvestre !), peut déjà faire la différence au plus haut niveau. Contre Everton, ce super-talent en a apporté la preuve éclatante.

« Arteta se fiche complètement que Dowman ait 16 ou 66 ans. Il l’a fait entrer en jeu pour gagner le match », a souligné l’ancien gardien de but de l’équipe nationale anglaise Joe Hart, en tant qu’expert télévisé chez BBC Sport, avant de prédire : « Nous avons un joueur vraiment très spécial en Angleterre. »

Dowman a commencé très tôt à faire les gros titres. L’été dernier, Arteta a fait monter le jeune homme, alors âgé de seulement 15 ans, en équipe première – et lors de matchs amicaux contre des clubs de renom, Dowman a montré qu’il était déjà plus qu’à la hauteur. « Ce qu’il a fait sur le terrain n’est pas normal pour un garçon de cet âge », s’est enthousiasmé Arteta après un match de préparation contre Newcastle United en juillet. Et la légende de la défense anglaise Rio Ferdinand s’est réjoui : « C’est le meilleur joueur de 15 ans d’Angleterre – peut-être même du monde entier. »

Outre son incroyable pied gauche et son dribble exceptionnel, Dowman dispose également d’un physique étonnamment développé pour son âge. C’est aussi pour cette raison qu’Arteta n’hésite pas à faire confiance à ce jeune prodige. Le fait que Dowman ait dû faire une pause de deux mois et demi entre mi-décembre et fin février en raison d’une blessure à la cheville n’a pas eu d’impact négatif sur son développement.

Arteta veille néanmoins très attentivement à faire progresser en douceur ce qui est sans doute le plus grand joyau anglais. Dowman a disputé sept matches avec l’équipe première cette saison ; lors de ses débuts en Premier League contre Leeds United en août (5-0), il a d’emblée obtenu un penalty d’une belle action astucieuse en tant que joker. « C'est ce que nous voyons de lui tous les jours à l'entraînement », a déclaré Arteta après coup à BBC Sport, peu surpris par la bonne première apparition de Dowman en championnat.

L'Espagnol a également expliqué à quel point Arsenal se penchait intensément sur ce qui était le mieux pour le développement du milieu offensif. « Nous avons observé comment il réagissait à certaines situations », a révélé Arteta. Malgré ses moments forts lors de la pré-saison, Dowman n’a par exemple délibérément pas été retenu dans le groupe pour le premier match de Premier League contre Manchester United. Pour voir s’il allait se laisser abattre ou s’il allait continuer sans se laisser décourager. Ce fut manifestement le cas.

Arteta a en tout cas adressé « un grand compliment à sa famille. Ils ont élevé un garçon doté d’une maturité, d’une stabilité et d’une soif de réussite que l’on trouve rarement ailleurs. » À seulement 15 ans, Dowman était « déjà tellement convaincu de ses capacités – je n’ai jamais vu ça de ma vie », s’est réjoui Arteta.