Comme on pouvait s'y attendre, tout le pays n'a parlé que de ce but qui est entré dans les annales ce week-end. Mais Freddie Ljungberg, légende d'Arsenal, a également souligné ce qui s'était passé quelques minutes plus tôt, un événement qui a peut-être joué un rôle décisif dans la réalisation d'un rêve longtemps resté en suspens – et qui est bien sûr étroitement lié au nom de Max Dowman.
Traduit par
« À part Lionel Messi, je n'ai vu personne d'autre capable de semer ses adversaires comme ça » : un jeune de 16 ans fait rêver Arsenal
« Je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont remporté la Premier League, grâce à ce centre », a déclaré Ljungberg sur Viaplay à propos d'une action de Dowman à la 89e minute. Dans la moitié de terrain droite, le jeune prodige de 16 ans de l'Arsenal FC, face à l'Everton FC, a bénéficié d'un grand espace et a donc eu tout le temps de réfléchir à ce qu'il allait faire du ballon.
« Tu es encore si jeune et tu oses frapper ce centre – beaucoup de jeunes joueurs auraient simplement fait une passe transversale et refilé la responsabilité à quelqu’un d’autre », a expliqué Ljungberg. Dowman n’a pas fait de passe transversale vers Declan Rice, seul au centre, mais a frappé le ballon de son puissant pied gauche avec beaucoup d’effet et de puissance en direction du deuxième poteau. Là, le gardien d'Everton Jordan Pickford a manqué le ballon, qui a rebondi sur Piero Hincapie avant d'atterrir aux pieds de l'avant-centre d'Arsenal Viktor Gyökeres, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide à un mètre pour donner l'avantage 1-0 à Londres en fin de match.
Ce fut le coup de grâce dans un match qui semblait se diriger vers un match nul et vierge. Ljungberg, qui a fait des ravages dans le nord de Londres de 1998 à 2007, a émis l'hypothèse suivante : « Si Arsenal n'avait fait que match nul, Manchester City aurait probablement battu West Ham United. » En réalité, Arsenal a pris les trois points et, plus tard dans la soirée de samedi, City n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul 1-1 à West Ham.
Ce week-end a donc peut-être bel et bien été décisif dans la course au titre anglais : même si City venait à remporter son match en retard, l'avance du leader Arsenal sur son plus proche poursuivant serait de six points à sept journées de la fin de la saison. En cas de match nul des Gunners contre Everton et de victoire des Skyblues à West Ham, cette avance n'aurait plus été que de deux points.
- AFP
Max Dowman devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League
La décision prise samedi par l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, de faire entrer son plus jeune joueur pour le dernier quart d'heure alors que le score était de 0-0 s'est donc avérée tout à fait judicieuse. Et le fait que Dowman ait ensuite écrit une page d'histoire dans le temps additionnel a été un bonus supplémentaire. C'était d'ailleurs très impressionnant.
Le gardien d'Everton, Pickford, était monté pour tenter d'égaliser sur un corner des visiteurs. Mais Arsenal a réussi à dégager et, à 25 mètres de son propre but, Dowman a semé Vitaliy Mykolenko grâce à un premier contrôle astucieux. Peu avant la ligne médiane, seul Kiernan Dewsbury-Hall se dressait encore sur son chemin – et il l'a également éliminé. Sans autre opposition, l'adolescent a finalement pu courir vers le but vide, a poussé le ballon au fond des filets et a plongé le stade dans l'extase.
À 16 ans et 73 jours, Dowman est depuis lors le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League. Loin devant l'ancien détenteur du record, James Vaughan, qui avait près de 200 jours de plus lors de son premier but en Premier League en 2005. Et encore plus loin, d'ailleurs, devant des légendes telles que Wayne Rooney (16 ans et 360 jours), Cesc Fabregas (17 ans et 113 jours) ou Michael Owen (17 ans et 143 jours).
Max Dowman impressionne par son incroyable maturité : « Je n'ai jamais vu ça de ma vie »
Ce qui rend le record de Dowman d'autant plus impressionnant : Arteta ne fait pas jouer ce jeune joueur pour pouvoir se vanter plus tard de l'avoir découvert. Ni pour le faire entrer de temps en temps sur le terrain quand l'issue du match n'est plus vraiment en jeu. Non. Arteta est convaincu que Dowman, malgré son très jeune âge (il n’a fêté ses 16 ans que le jour de la Saint-Sylvestre !), peut déjà faire la différence au plus haut niveau. Contre Everton, ce super-talent en a apporté la preuve éclatante.
« Arteta se fiche complètement que Dowman ait 16 ou 66 ans. Il l’a fait entrer en jeu pour gagner le match », a souligné l’ancien gardien de but de l’équipe nationale anglaise Joe Hart, en tant qu’expert télévisé chez BBC Sport, avant de prédire : « Nous avons un joueur vraiment très spécial en Angleterre. »
Dowman a commencé très tôt à faire les gros titres. L’été dernier, Arteta a fait monter le jeune homme, alors âgé de seulement 15 ans, en équipe première – et lors de matchs amicaux contre des clubs de renom, Dowman a montré qu’il était déjà plus qu’à la hauteur. « Ce qu’il a fait sur le terrain n’est pas normal pour un garçon de cet âge », s’est enthousiasmé Arteta après un match de préparation contre Newcastle United en juillet. Et la légende de la défense anglaise Rio Ferdinand s’est réjoui : « C’est le meilleur joueur de 15 ans d’Angleterre – peut-être même du monde entier. »
Outre son incroyable pied gauche et son dribble exceptionnel, Dowman dispose également d’un physique étonnamment développé pour son âge. C’est aussi pour cette raison qu’Arteta n’hésite pas à faire confiance à ce jeune prodige. Le fait que Dowman ait dû faire une pause de deux mois et demi entre mi-décembre et fin février en raison d’une blessure à la cheville n’a pas eu d’impact négatif sur son développement.
Arteta veille néanmoins très attentivement à faire progresser en douceur ce qui est sans doute le plus grand joyau anglais. Dowman a disputé sept matches avec l’équipe première cette saison ; lors de ses débuts en Premier League contre Leeds United en août (5-0), il a d’emblée obtenu un penalty d’une belle action astucieuse en tant que joker. « C'est ce que nous voyons de lui tous les jours à l'entraînement », a déclaré Arteta après coup à BBC Sport, peu surpris par la bonne première apparition de Dowman en championnat.
L'Espagnol a également expliqué à quel point Arsenal se penchait intensément sur ce qui était le mieux pour le développement du milieu offensif. « Nous avons observé comment il réagissait à certaines situations », a révélé Arteta. Malgré ses moments forts lors de la pré-saison, Dowman n’a par exemple délibérément pas été retenu dans le groupe pour le premier match de Premier League contre Manchester United. Pour voir s’il allait se laisser abattre ou s’il allait continuer sans se laisser décourager. Ce fut manifestement le cas.
Arteta a en tout cas adressé « un grand compliment à sa famille. Ils ont élevé un garçon doté d’une maturité, d’une stabilité et d’une soif de réussite que l’on trouve rarement ailleurs. » À seulement 15 ans, Dowman était « déjà tellement convaincu de ses capacités – je n’ai jamais vu ça de ma vie », s’est réjoui Arteta.
- (C)Getty Images
Comparaison avec Messi : une légende de Chelsea est elle aussi impressionnée par Max Dowman
Depuis le début de la saison, Arteta n'a fait entrer le joueur de l'équipe d'Angleterre des moins de 19 ans qu'une seule fois en FA Cup et une seule fois en Coupe de la Ligue. Sinon, il compte sur l'insouciance de Dowman pour donner un coup de fouet en fin de match – ce qui a très bien fonctionné contre Everton.
« Va sur le terrain, fais ton truc et remporte le match pour nous », lui a-t-il dit avant son entrée en jeu, a révélé Arteta. « Je lui ai dit que ce sont ces moments-là, au cours d’une saison, où quelque chose de spécial doit se produire. Il sait qu’il en a les capacités. Je dois simplement lui donner sa chance et il doit être à la hauteur. » Dowman a « changé la donne », a souligné l’entraîneur à succès d’Arsenal sur Sky Sports. « Il nous a rendus plus dangereux. Réussir cela à cet âge, sur cette scène, avec une telle pression, ce n’est tout simplement pas normal. C’est tout naturel pour lui et il fait simplement ce qu’il ressent. Quand on a un tel talent, de bonnes choses finissent inévitablement par arriver. »
John Terry, une légende du FC Chelsea, le rival local d’Arsenal, s’est quant à lui joint aux éloges à l’égard de Dowman. L’ancien défenseur de classe mondiale, désormais entraîneur des jeunes chez les Blues, n’a même pas hésité à le comparer à Lionel Messi, huit fois vainqueur du Ballon d’Or. « Quel joueur, absolument incroyable », a déclaré Terry dans une vidéo TikTok à propos de Dowman, avant d’ajouter : « Je l’ai vu jouer contre Chelsea il y a environ un an. À part Lionel Messi, je n’ai vu personne qui laisse ses adversaires aussi sur place. C’est bien sûr une très grande comparaison, mais ce garçon a un talent énorme. Il jouera un rôle majeur dans l’avenir d’Arsenal et de l’Angleterre. »
Dans un avenir proche, Dowman souhaite avant tout remporter ses premiers titres avec les Gunners. Les supporters rêvent bien sûr tout particulièrement du championnat, ce serait le premier depuis 2004. Cinq ans et demi avant la naissance de celui qui, contre Everton, a peut-être offert un moment décisif sur la voie de la réalisation de ce rêve.
Les statistiques de Max Dowman pour Arsenal cette saison
Interventions 7 Minutes de jeu 236 Buts 1 Passes décisives 1