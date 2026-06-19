Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

À Naples, le poste de gardien de but reste un casse-tête : Vicario rencontre Manna, tandis que Meret et Milinkovic attendent toujours de connaître leur avenir

SSC Naples
G. Vicario
A. Meret
V. Milinkovic-Savic

En attendant l'arrivée officielle d'Allegri sur le banc, un vent de révolution souffle entre les poteaux du Napoli.

L’avenir d’Alex Meret et de Vanja Milinkovic-Savic demeure incertain au Napoli. Souvent critiqué, soumis à la pression de l’entourage et freiné par des pépins physiques, Meret se trouve aujourd’hui à un carrefour, comme le souligne Francesco Modugno de Sky Sport : sa situation dépend autant des aspects techniques que des négociations contractuelles. Malgré des performances solides et deux Scudetti glanés ces dernières saisons, le gardien frioulan se rapproche de la dernière année de son contrat sans aucune garantie sur son avenir. Le club azzurro doit donc choisir : le conserver ou entamer un nouveau cycle dans les cages.


Même situation pour Vanja Milinkovic-Savic, choix assumé d’Antonio Conte, qui risque toutefois de voir son temps de jeu réduit sous Allegri.


  • Côté mercato, le profil de Guglielmo Vicario est toujours suivi de près : il figure parmi les préférés du directeur sportif Giovanni Manna. Le gardien de Tottenham, également dans le viseur de la Juventus, représente toutefois une piste complexe en raison de son coût, de ses émoluments et de la concurrence. « Il était en vacances à Capri, il est passé par Naples et, selon les rumeurs, il aurait même rencontré Giovanni Manna », rapporte Modugno.


    Les prochaines semaines s’annoncent décisives : Naples doit choisir entre maintenir sa confiance en Meret ou Milinkovic, ou confier les cages azzurri à un nouveau numéro un.


    • Publicité