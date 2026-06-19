L’avenir d’Alex Meret et de Vanja Milinkovic-Savic demeure incertain au Napoli. Souvent critiqué, soumis à la pression de l’entourage et freiné par des pépins physiques, Meret se trouve aujourd’hui à un carrefour, comme le souligne Francesco Modugno de Sky Sport : sa situation dépend autant des aspects techniques que des négociations contractuelles. Malgré des performances solides et deux Scudetti glanés ces dernières saisons, le gardien frioulan se rapproche de la dernière année de son contrat sans aucune garantie sur son avenir. Le club azzurro doit donc choisir : le conserver ou entamer un nouveau cycle dans les cages.





Même situation pour Vanja Milinkovic-Savic, choix assumé d’Antonio Conte, qui risque toutefois de voir son temps de jeu réduit sous Allegri.



